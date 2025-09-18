Ajker Patrika
সিটি ব্যাংকে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ বগুড়ায়

চাকরি ডেস্ক 
সিটি ব্যাংকে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ বগুড়ায়

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে কর্পোরেট অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল লিয়াবিলিটি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার, (কর্পোরেট অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল লিয়াবিলিটি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২৫ বছর।

কর্মস্থল: বগুড়া।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

