Ajker Patrika
> চাকরি
> ব্যাংক

কর্মী নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি)। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ‘সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৬ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া বেতনের বাইরে ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

কর্মী নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

ইবনে সিনা ট্রাস্টে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ পটুয়াখালী

ইবনে সিনা ট্রাস্টে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ পটুয়াখালী

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বাছাই পরীক্ষার সূচি

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বাছাই পরীক্ষার সূচি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে চাকরির সুযোগ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে চাকরির সুযোগ