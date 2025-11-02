Ajker Patrika
বাংলাদেশ ব্যাংকে এডি পদের পরীক্ষা ১৪ নভেম্বর, প্রার্থী ২৯০০

বাংলাদেশ ব্যাংকে ‘সহকারী পরিচালক’ (প্রকৌশল-তড়িৎ) পদে নিয়োগ পরীক্ষা আগামী ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এতে ২ হাজার ৯০০ প্রার্থী অংশ নেবেন। রাজধানীর দুটি পরীক্ষাকেন্দ্রে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। রাজধীনর দুটি কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ৫০০০০২-৫০২৪৫০ রোল নম্বরের প্রার্থীরা বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে ও ৫০২৪৫১-৫০৪২৪৭ রোল নম্বরের প্রার্থীরা বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের বেশ কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো: প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশপত্র ছাড়া যেকোনো কাগজ, বই, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, স্মার্টওয়াচ, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক বা ক্রেডিট কার্ডসদৃশ কোনো ডিভাইস, গয়না, ব্রেসলেট ও ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না, উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে। শ্রুতলেখক অথবা কানে কোনো ধরনের হিয়ারিং এইড ব্যবহারের প্রয়োজন হলে সরকারি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সুপারিশসহ ১২ নভেম্বরের মধ্যে পরিচালক (এইচআরডি-১), হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ বরাবর আবেদনপূর্বক পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

প্রয়োজনীয় চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট আগে প্রার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। সকাল ৯টায় পরীক্ষাকেন্দ্রের মূল ফটক বন্ধ হবে এবং এরপর কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থীকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

