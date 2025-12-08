Ajker Patrika
ব্যাংক

স্নাতক পাসে মেঘনা ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
স্নাতক পাসে মেঘনা ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ট্রানজেকশনস মনিটরিং, এএমএলডি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ইউনিট হেড, অফিসার টু এসও (ট্রানজেকশনস মনিটরিং, এএমএলডি)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীর কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২৫–৩৮ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিনির্বাচিত চাকরিব্যাংক চাকরি
সরকারি

নন-ক্যাডারে পিএসসির বিজ্ঞপ্তি

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ৪১
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা অধিদপ্তরের শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে নবম ও দশম গ্রেডের ২৪টি নন-ক্যাডার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

পদের নাম: সহকারী স্থপতি (গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থাপত্য অধিদপ্তর)।

পদসংখ্যা: ৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্যে স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

খুলনা মেডিকেলে চাকরির সুযোগখুলনা মেডিকেলে চাকরির সুযোগ

পদের নাম: সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

আবাসন পরিদপ্তরে ১১ পদে ৮১ জনের চাকরির সুযোগআবাসন পরিদপ্তরে ১১ পদে ৮১ জনের চাকরির সুযোগ

পদের নাম: গণসংযোগ কর্মকর্তা বা এমওসি (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং, ফিন্যান্স বা ব্যাংকিং বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে যোগদানের বয়সসীমা বাড়লসেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে যোগদানের বয়সসীমা বাড়ল

পদের নাম: সহকারী সাইফার কর্মকর্তা; খ) সহকারী কনস্যুলার কর্মকর্তা, (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)।

পদসংখ্যা: ১৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

আবেদন ফি: ২০০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীদের বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনেরওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র বিপিএসসি ফরম-5A পূরণ করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
সরকারি

সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে যোগদানের বয়সসীমা বাড়ল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে যোগদানের বয়সসীমা বাড়ল

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ২০২৬ সাল থেকে সৈনিক পদে নিয়োগের বয়সসীমা বাড়ানো হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী সাধারণ ট্রেডে (জেনারেল ট্রেড) আবেদনকারীদের বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭ থেকে ২২ বছর, আর টেকনিক্যাল ট্রেডে (টিটি) ১৭ থেকে ২৩ বছর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ আর্মির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ২০২৬ সাল হতে সৈনিক পদে যোগদানের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ধিত বয়সসীমা—সাধারণ ট্রেড ১৭ হতে ২২ বছর এবং টেকনিক্যাল ট্রেড (টিটি) ১৭ হতে ২৩ বছর।’

সম্প্রতি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২০২৫-২৬ সালের জন্য সৈনিক পদে (পুরুষ ও নারী) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আবেদন শুরু হয়েছে ৪ ডিসেম্বর ২০২৫, যা চলবে ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত।

বিষয়:

বাংলাদেশনিয়োগচাকরির খবরচাকরিসেনাবাহিনী
ব্যাংক

ব্র্যাক ব্যাংকে ম্যানেজার পদে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক 
ব্র্যাক ব্যাংকে ম্যানেজার পদে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটিতে ‘ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজার, (আস্থা, ডিজিটাল অনবৰ্ডিং অ্যান্ড সার্ভিস প্লাটফর্ম, টেকনোলজি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৭-১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিব্যাংক চাকরি
বেসরকারি

টিআইবিতে চাকরির সুযোগ, বেতন ১ লাখ ১২ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 
টিআইবিতে চাকরির সুযোগ, বেতন ১ লাখ ১২ হাজার টাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটির সিভিক এংগেজমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এরিয়া কোঅর্ডিনেটর, (সিভিক এংগেজমেন্ট)।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, পিপিটি ইত্যাদিতে দক্ষতা সহ কম্পিউটারে দক্ষ দক্ষতা; ইংরেজি এবং বাংলায় লিখিত এবং মৌখিক উভয় ভাষায় দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৪ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২৮–৬০ বছর।

কর্মস্থল: যশোর, ঝিনাইদহ

বেতন: ১১২,৩৬৯ টাকা। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটিআইবিচাকরির খবরচাকরি
