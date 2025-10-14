Ajker Patrika
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১০১৭ জনের বড় নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক 
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির তত্ত্বাবধানে ৯টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ১ হাজার ১৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৭ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। প্রার্থীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (সাধারণ)।

পদ সংখ্যা: ১,০১৭টি।

৯টি ব্যাংক হলো: সোনালী ব্যাংক পিএলসি ১১৮টি, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি ২০০টি, রূপালী ব্যাংক পিএলসি ৭৫টি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি ২১টি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ৩৯৮টি, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৬টি, কর্মসংস্থান ব্যাংক ১৮টি, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ৩৭টি ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ১১৪টি।

২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো: বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন ১৫টি এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ১৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা চার বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে।

বয়সসীমা: ২১-৩২ বছর।

আবেদন ফি

২০০ টাকা (অফেরতযোগ্য)। ডাচ্ বাংলা ব্যাংক পিএলসির মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ‘রকেট’-এর মাধ্যমে প্রিপেইড পেমেন্ট পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে নিজের অথবা এজেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ফি প্রদান করতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্যারিয়ারবিষয়ক লিংকে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা নিয়মানুযায়ী প্রদেয় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত হবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১০ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

