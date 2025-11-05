Ajker Patrika
কর্মী নেবে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

আপডেট : ০৫ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ৩৭
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন (আইবিএফ)। প্রতিষ্ঠানটিতে চুক্তিভিত্তিক ‘জেনারেল ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৩ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

পদের নাম: জেনারেল ম্যানেজার ।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১৫-২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ৪০-৫০ বছর।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক, প্রাথমিকভাবে ১ বছরের জন্য (প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে নবায়নযোগ্য)।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা ‘জেনারেল ম্যানেজার, অ্যাডমিন অ্যান্ড এইচআর, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, আল রাজি কমপ্লেক্স, ১৬৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি (১০তম ফ্লোর) পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০’ বরাবর আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ নভেম্বর ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

