Ajker Patrika
ব্যাংক

সমন্বিত ৫ ব্যাংকের এমসিকিউ পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি

চাকরি ডেস্ক 
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ৫টি ব্যাংকের ২০২২ সালভিত্তিক সিনিয়র অফিসার (প্রকৌশলী-সিভিল) বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) বা সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদের এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১০ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ১ জানুয়ারি বিএসসিএসের পরিচালক মিজানুর রহমান আকন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৯টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে এমসিকিউ টেস্ট (১ ঘণ্টাব্যাপী) এবং লিখিত পরীক্ষা (২ ঘণ্টাব্যাপী) এক সেশনে ১০ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত (মোট ৩ ঘণ্টা) মোহাম্মদপুরে অবস্থিত লালমাটিয়া গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে, গত ১৫ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানটির পৃথক এ নির্দেশনায় পরীক্ষার মানবণ্টনের কথা জানানো হয়েছে। এতে বাংলা ১০, ইংরেজি ১০, সাধারণ গণিত ১০, সাধারণ জ্ঞান ১০ এবং বিষয়ভিত্তিক ৬০ নম্বরের এমসিকিউ প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। একই সঙ্গে ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার নম্বর বণ্টনও উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থীদের জন্য বেশ কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো এমসিকিউ পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১.২৫ নম্বর প্রদান এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য .২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ওই পদের জন্য প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের প্রবেশপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

এতে আরও বলা হয়েছে, পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম ও আসনবিন্যাস বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে যথাসময়ে অবহিত করা হবে। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিব্যাংক চাকরি
