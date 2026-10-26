বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনে ২৭৪ পদে চাকরি
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৯ম ও ১০ম গ্রেডের ১৯ ক্যাটাগরির পদে মোট ২৭৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে ১৪ অক্টোবর ২০২৬ সকাল ১০টায়। আবেদন করা যাবে ১২ নভেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ২২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তা কর্মকর্তা ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস। সুঠাম দেহ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং উচ্চতা ন্যূনতম ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি।
কারখানার নিরাপত্তা কর্মকর্তা পদে ন্যূনতম ৬ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাব কর্মকর্তা/অর্থ কর্মকর্তা ২৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিজ্ঞান বা ফিন্যান্স বা অর্থনীতি বা পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস।
৪. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রোগ্রামার ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিষয়ে বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (বিএসসি) বা সমমানের ডিগ্রি।
৫. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়)/সহকারী ব্যবস্থাপক (বিক্রয়) ১৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ব্যবসায় শিক্ষায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
৬. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী রসায়নবিদ ৬২টি (৬ ও ৭ নম্বর)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: রসায়ন বা ফলিত রসায়ন বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
৭. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (রসায়ন)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএসসি ইন কেমিক্যাল
ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
৮. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) ১৩টি (৮ ও ৯ নম্বর) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিষয়ে বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
৯. পদের নাম ও সংখ্যা: কারিগরি কর্মকর্তা
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: পদার্থবিজ্ঞান বা ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
১০. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) ১৮টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যন্ত্রকৌশল বিষয়ে বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
১১. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (পুর) ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
১২. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।
১৩. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস। সুঠাম দেহ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও উচ্চতা ন্যূনতম ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। নিরাপত্তা পরিদর্শক পদে ন্যূনতম ৭ বছরের চাকরি অথবা ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানার নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট কর্মে ন্যূনতম ৮ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
১৪. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী হিসাব কর্মকর্তা/সহকারী অর্থ কর্মকর্তা ৩১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।
১৫. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী অপারেশন অফিসার ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিষয়ে বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিএসসিসহ এমএসসি বা সমমানের ডিগ্রি।
১৬. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী বাণিজ্যিক কর্মকর্তা ১৯টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।
১৭. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী রসায়নবিদ ৪১টি (১৭ ও ১৮ নম্বর)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: রসায়ন ও ফলিত রসায়ন বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।
১৮. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (রসায়ন)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কেমিকৌশল বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
১৯. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যন্ত্রকৌশল বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং।
বেতন স্কেল: ১ থেকে ১১ নম্বর পদের জন্য নবম গ্রেডে (৪৪,০০০–১,০৫,৯০০ টাকা) এবং ১২ থেকে ১৯ নম্বর পদের জন্য দশম গ্রেডে (৩২,০০০–৭৭,৩০০ টাকা) বেতন দেওয়া হবে।
বয়সসীমা: ১৪ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদন ফি: সকল পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ২২৩ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে bcic.teletalk.com.bd গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১২ নভেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি