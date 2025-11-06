৪৪তম বিসিএস: ১ হাজার ৬৮১ প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ পিএসসির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৪৪তম বিসিএসে আরও ১ হাজার ৬৮১ জন প্রার্থীকে চূড়ান্ত সুপারিশ দিয়ে সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাতে এই বিসিএসের সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে পিএসসি।
জানতে চাইলে পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান বলেন, একই ক্যাডার এবং পছন্দক্রমের নিম্ন ক্যাডার পদের মনোনয়ন বাতিল করে ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২১-এর সম্পূরক ও সমন্বিত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
সম্পূরক ফলাফলে প্রশাসন ক্যাডারে ২৫০ জন, পররাষ্ট্র ক্যাডারে ১০, পুলিশ ক্যাডারে ৫০, আনসার ক্যাডারে ১৪, নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডারে ৩০, কর ক্যাডারে ১১, সমবায় ৮, রেলওয়ে ক্যাডারে ৭, তথ্য ক্যাডারে ১০, ডাক ক্যাডারে ২৩, বাণিজ্য ক্যাডারে ৬, পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডারে ২৭ ও খাদ্য ক্যাডারে ৩ জন সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন।
অন্য ১ হাজার ২৩২ জন প্রার্থী সুপারিশ পেয়েছেন বিভিন্ন প্রফেশনাল বা টেকনিক্যাল ক্যাডার এবং ক্যাডারের প্রফেশনাল ও টেকনিক্যাল পদগুলোতে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির দুই ক্যাটাগরির পদে মোট দুজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল বুধবার (৫ নভেম্বর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা, শটহ্যান্ডে প্রতি মিনিটে বাংলায় ৪৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৭০ শব্দ গতি এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দ গতি থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা মুয়াজ্জিন, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাজিল ডিগ্রি। কোনো মসজিদে অন্যূন ২ বছরের প্রধান খাদিম অথবা খাদিম হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
আবেদন ফি: ১১২ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
জনবল নিয়োগের বড় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ফিল্ড অফিসার, (হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্ট)।
পদ সংখ্যা: ১০০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা সমমান পাস।
অন্যান্য যোগ্যতা: অবশ্যই মোটরসাইকেল চালনা জানতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ৫ বছর।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: ২২–৩০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, ভ্রমণ ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে এক্সিকিউটিভ (ট্রেনিং) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ (ট্রেনিং)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণে দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১১ নভেম্বর থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। এতে মোট ৮৮ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। বুধবার (৫ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মো. ওহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো ওয়্যারলেস মেকানিক, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহায়ক, মাস্টার ড্রাইভার (মেরিন), ইঞ্জিন ড্রাইভার (মেরিন), স্পিডবোট ড্রাইভার, মোল্ডার, ওয়েল্ডার, ওয়ার্কশপ হেলপার ও মুচি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ৪ অক্টোবর এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা হবে ১১ ও ১২ নভেম্বর। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। মৌখিক পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাজধানীর কাজী আলাউদ্দিন রোডে অবস্থিত অধিদপ্তরটির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র ও আবেদন কপি সঙ্গে আনতে হবে। প্রবেশপত্র ব্যতীত কাউকে পরীক্ষায় অংশ নিতে দেওয়া হবে না। শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের মূল কপি ও সত্যায়িত ফটোকপি আনতে হবে।
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি কার্ড), পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর/ইউপি চেয়ারম্যান/সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদের মূল কপি ও সত্যায়িত ফটোকপি আনতে হবে। সদ্য তোলা ২ কপি সত্যায়িত ছবি সঙ্গে আনতে হবে।
