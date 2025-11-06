Ajker Patrika
৪৪তম বিসিএস: ১ হাজার ৬৮১ প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ পিএসসির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ২২
ফাইল ছবি

৪৪তম বিসিএসে আরও ১ হাজার ৬৮১ জন প্রার্থীকে চূড়ান্ত সুপারিশ দিয়ে সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাতে এই বিসিএসের সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে পিএসসি।

জানতে চাইলে পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান বলেন, একই ক্যাডার এবং পছন্দক্রমের নিম্ন ক্যাডার পদের মনোনয়ন বাতিল করে ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২১-এর সম্পূরক ও সমন্বিত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

সম্পূরক ফলাফলে প্রশাসন ক্যাডারে ২৫০ জন, পররাষ্ট্র ক্যাডারে ১০, পুলিশ ক্যাডারে ৫০, আনসার ক্যাডারে ১৪, নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডারে ৩০, কর ক্যাডারে ১১, সমবায় ৮, রেলওয়ে ক্যাডারে ৭, তথ্য ক্যাডারে ১০, ডাক ক্যাডারে ২৩, বাণিজ্য ক্যাডারে ৬, পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডারে ২৭ ও খাদ্য ক্যাডারে ৩ জন সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন।

অন্য ১ হাজার ২৩২ জন প্রার্থী সুপারিশ পেয়েছেন বিভিন্ন প্রফেশনাল বা টেকনিক্যাল ক্যাডার এবং ক্যাডারের প্রফেশনাল ও টেকনিক্যাল পদগুলোতে।

