৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরু ২৭ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৪৭তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২৪-এর লিখিত (আবশ্যিক ও পদসংশ্লিষ্ট) পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি)। কমিশনের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ২৭ নভেম্বর, চলবে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ—এই আট কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে পদসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ের পরীক্ষা কেবল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।
আজ রোববার সন্ধ্যায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, আবশ্যিক বিষয়ের পরীক্ষাগুলো সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা বা ২টা পর্যন্ত হবে। তিন থেকে চার ঘণ্টার এসব পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ২০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে।
২৭ নভেম্বর হবে বাংলা প্রথম পত্র (০০১) পরীক্ষা, যা কারিগরি বা পেশাগত ও সাধারণ উভয় ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য প্রযোজ্য। এরপর ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বাংলা দ্বিতীয় পত্র (০০২), ১ ডিসেম্বর ইংরেজি (০০৩), ৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিষয়াবলি (০০৫), ৪ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (০০৭), ৭ ডিসেম্বর গাণিতিক যুক্তি (০০৮) ও মানসিক দক্ষতা (০০৯) এবং ৮ ডিসেম্বর হবে সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (০১০) পরীক্ষা।
পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে ১০ ডিসেম্বর থেকে। ওই দিন পরীক্ষা হবে ইংরেজি (১২১), ইতিহাস (১৮১), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১৯১), ভূগোল (৩১১), অর্থনীতি (৩৩১), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৩৪১), সমাজবিজ্ঞান (৩৫১), পদার্থবিদ্যা (৫১১) ও ব্যবস্থাপনা (৭৩১) বিষয়ে।
পরদিন ১১ ডিসেম্বর পরীক্ষা হবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য (১১১), সমাজকর্ম (৩৬১), ফলিত রসায়ন (৫৪১), গণিত (৫৫১), উদ্ভিদবিদ্যা (৫৮১), প্রাণিবিদ্যা (৫৯১), যন্ত্রকৌশল (৯০১) ও কম্পিউটারবিজ্ঞান (৯৭১) বিষয়ে।
১৫ ডিসেম্বর পরীক্ষা হবে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (২৮১), রসায়ন (৫৩১), প্রাণরসায়ন (৬০১), হিসাববিজ্ঞান (৭০১), ফাইন্যান্স (৭১১), মার্কেটিং (৭২১), মেডিকেল সায়েন্স (৭৭১), ডেন্টাল সায়েন্স (৭৯১) ও কৃষি (৮০১) বিষয়ে।
১৭ ডিসেম্বর (শুধু ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে) আরবি (১৩১), সংস্কৃত (১৫১), মনোবিজ্ঞান (১৭১), ইসলামী শিক্ষা (২০১), দর্শন (২১১), শিক্ষা (২২১), গার্হস্থ্য অর্থনীতি (৩৯১), খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান (৬৬১), কৃষি ব্যবসা প্রশাসন (৮০৪) ও তড়িৎ কৌশল (৮৯১) বিষয়ে পরীক্ষা হবে।
শেষ দিন ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশবিজ্ঞান (৬২১), কৃষি অর্থনীতি (৮১১), পশুপালন বিদ্যা (৮৩১), পশুচিকিৎসাবিজ্ঞান (৮৪১), মৎস্যবিদ্যা (৮৫১), বনবিদ্যা (৮৭১), পুরকৌশল (৮৮১), ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং (৮৯২) এবং পরিসংখ্যান (৯৮১) পরীক্ষা।
বিপিএসসি জানিয়েছে, পরীক্ষার হল, আসন বিন্যাস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পরে কমিশনের ওয়েবসাইট www.bpsc.gov.bd ও টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইট http://bpsc.teletalk.com.bd -এ প্রকাশ করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রয়োজনে প্রকাশিত সময়সূচিতে পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকার কমিশন সংরক্ষণ করে।
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩১ ধরনের শূন্য পদে মোট ১১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক এনজিও। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৮ ঘণ্টা আগে
স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।৯ ঘণ্টা আগে
অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (১৮ শ বিজেএস) বা সহকারী জজ পদে নিয়োগে প্রাথমিক পরীক্ষার (প্রিলিমিনারি) আসনবিন্যাস আগামী ৩০ অক্টোবর প্রকাশিত হবে। আগামী ১ নভেম্বর এ পরীক্ষা রাজধানীর একাধিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।১০ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩১ ধরনের শূন্য পদে মোট ১১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
পদের নাম: সরকারী প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা অ্যাগ্রিকালচারাল সমমান শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সহকারী প্রকৌশলী।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী স্থপতি।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: ফার্মেসিতে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সরকারী প্রোগ্রামার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: স্টাফ অফিসার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: প্রথম শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা প্রথম শ্রেণির অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: জনসংযোগ কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: প্রথম শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা প্রথম শ্রেণির অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: ইকোনমিক অ্যানালিস্ট।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান বা ফাইন্যান্স বা ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: জিআইএস অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৩টি।
যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বা ভূগোল বা ভূ-পরিবেশ বিষয়ে ডিপ্লোমাধারী।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: জুনিয়র হিসাবরক্ষক।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: বাণিজ্য শাখায় স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিধারী। হিসাবরক্ষণ বিষয়ে ৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: মার্কেট সুপারিনটেনডেন্ট।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। বাংলা ও ইংরেজিতে কম্পিউটার টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শব্দ গতি থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাফটসম্যান।
পদসংখ্যা: ৪টি।
যোগ্যতা: নকশা ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৭৯০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ৪টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৭৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ১১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: মেইনটেন্যান্স ইন্সপেক্টর।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী ক্যাশিয়ার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ইমারত পরিদর্শক।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: সার্ভেয়ার।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অটো ইলেকট্রিশিয়ান।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: পাম্পচালক।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম: লিফটম্যান।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: এস্কালেটর অপারেটর।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: মুয়াজ্জিন।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে দাখিল পাস হতে হবে।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী পাম্পচালক।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ১২টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: প্রসেস সার্ভার।
পদসংখ্যা: ৩টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: ইলেকট্রিক হেল্পার।
পদসংখ্যা: ৫টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।
পদসংখ্যা: ১৪টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: মালি।
পদসংখ্যা: ৪টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।
পদসংখ্যা: ৩টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আবেদন ফরমেট প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট www.cda.gov.bd থেকে ডাউনলোড করা যাবে। এরপর আবেদনপত্র ‘সচিব, চউক’ বরাবর পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ—এই আট কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে পদসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ের পরীক্ষা কেবল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।৩৪ মিনিট আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক এনজিও। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৮ ঘণ্টা আগে
স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।৯ ঘণ্টা আগে
অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (১৮ শ বিজেএস) বা সহকারী জজ পদে নিয়োগে প্রাথমিক পরীক্ষার (প্রিলিমিনারি) আসনবিন্যাস আগামী ৩০ অক্টোবর প্রকাশিত হবে। আগামী ১ নভেম্বর এ পরীক্ষা রাজধানীর একাধিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।১০ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক এনজিও। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সিনিয়র অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পরিসংখ্যান, গণিত, কম্পিউটার সাইন্স বা অন্য যেকোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ট, গ্র্যাচুইটি, স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা, সুস্থতা কেন্দ্র সুবিধা, ডে কেয়ার সুবিধা, মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলানইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ—এই আট কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে পদসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ের পরীক্ষা কেবল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।৩৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩১ ধরনের শূন্য পদে মোট ১১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।৯ ঘণ্টা আগে
অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (১৮ শ বিজেএস) বা সহকারী জজ পদে নিয়োগে প্রাথমিক পরীক্ষার (প্রিলিমিনারি) আসনবিন্যাস আগামী ৩০ অক্টোবর প্রকাশিত হবে। আগামী ১ নভেম্বর এ পরীক্ষা রাজধানীর একাধিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।১০ ঘণ্টা আগে
স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, (মাইক্রোবায়োলজি)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাইক্রোবায়োলজিতে এমএসসি।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটারে এমএস অফিসে ভালো দক্ষতা। সংশ্লিষ্ট কাজে ১ থেকে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: পাবনা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৬ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ—এই আট কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে পদসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ের পরীক্ষা কেবল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।৩৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩১ ধরনের শূন্য পদে মোট ১১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক এনজিও। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৮ ঘণ্টা আগে
অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (১৮ শ বিজেএস) বা সহকারী জজ পদে নিয়োগে প্রাথমিক পরীক্ষার (প্রিলিমিনারি) আসনবিন্যাস আগামী ৩০ অক্টোবর প্রকাশিত হবে। আগামী ১ নভেম্বর এ পরীক্ষা রাজধানীর একাধিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।১০ ঘণ্টা আগে
অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (১৮ শ বিজেএস) বা সহকারী জজ পদে নিয়োগে প্রাথমিক পরীক্ষার (প্রিলিমিনারি) আসনবিন্যাস আগামী ৩০ অক্টোবর প্রকাশিত হবে। আগামী ১ নভেম্বর এ পরীক্ষা রাজধানীর একাধিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৬ হাজার ১২৩ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (জেলা ও দায়রা জজ) আশিকুল খবির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ ও উইল্স লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীদের আসনবিন্যাস সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের নোটিশ বোর্ড ও কমিশনের ওয়েবসাইটে আগামী ৩০ অক্টোবর প্রদর্শন করা হবে। পরীক্ষার্থীরা ওই সময় আসনবিন্যাস অনুযায়ী নিজেদের কক্ষ নম্বর জেনে নিতে পারবেন।
প্রার্থীদের ১০টা ১৫ মিনিটের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। ১০টা ৫৫ মিনিটে পরীক্ষার্থীদের এমসিকিউ প্রশ্নপত্রসহ উত্তরপত্র সরবরাহ করা হবে। পরীক্ষার্থীরা নিয়মাবলি অনুযায়ী উত্তরপত্রের সংশ্লিষ্ট অংশ পূরণ করবেন। নিয়মাবলি সংশ্লিষ্ট পিডিএফ ফাইল ও ভিডিও ক্লিপ কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১০টা ৫৫ মিনিটের পর কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। ১০টা ১০ মিনিটে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী হাজিরা তালিকায় স্বাক্ষর করবেন। তাঁরা নিজ নিজ টেবিলের ওপর প্রবেশপত্র খুলে রাখবেন। এ সময় প্রবেশপত্রের ছবির সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের হাজিরা তালিকার ছবি ও স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখা হবে। ১০টা ৫০ মিনিটে পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার সতর্কীকরণ ঘণ্টা বাজবে।
সর্বশেষ দুপুর ১২টায় সমাপনী ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা শেষ হবে। পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ আসনে অবস্থান করবেন। পরিদর্শকেরা উত্তরপত্র গণনা করে বুঝে নেওয়ার পর পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ আসন ও কক্ষ ত্যাগ করবেন।
ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ—এই আট কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে পদসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ের পরীক্ষা কেবল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।৩৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩১ ধরনের শূন্য পদে মোট ১১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক এনজিও। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৮ ঘণ্টা আগে
স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।৯ ঘণ্টা আগে