দক্ষ মেন্টর হয়ে ওঠার কার্যকর কৌশল

দক্ষ মেন্টর হয়ে ওঠার কার্যকর কৌশল
কর্মজীবনে নিজের সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি অন্যের পেশাগত বিকাশেও ভূমিকা রাখা একজন দক্ষ পেশাজীবীর দায়িত্ব। বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানে জুনিয়র সহকর্মীদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে মেন্টরিংয়ের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়ছে। তবে ভালো মেন্টর হতে শুধু অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন যোগাযোগের দক্ষতা, ধৈর্য, সহানুভূতি এবং অন্যের প্রয়োজন বোঝার মানসিকতা।
সুপারভাইজার ও মেন্টর এক নন
অনেকে সুপারভিশন ও মেন্টরিংকে একই বিষয় মনে করেন। তবে বাস্তবে দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একজন সুপারভাইজারের প্রধান দায়িত্ব হলো নির্দিষ্ট গবেষণা, প্রকল্প বা কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করা। অন্যদিকে, মেন্টরের ভূমিকা আরও বিস্তৃত। তিনি মেন্টির সামগ্রিক পেশাগত ও ব্যক্তিগত বিকাশে দিকনির্দেশনা দেন। ক্যারিয়ারের লক্ষ্য নির্ধারণ, কর্মক্ষেত্রের সম্পর্ক পরিচালনা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়তা করেন।
বিশ্বাস ও যোগাযোগকে গুরুত্ব দিন
কার্যকর মেন্টরিংয়ের ভিত্তি হলো পারস্পরিক বিশ্বাস। শুরুতে মেন্টর ও মেন্টির মধ্যে খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। প্রথম কয়েকটি বৈঠকে নিজেদের অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা, স্বপ্ন ও পেশাগত লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এতে
মেন্টি মেন্টরকে শুধু কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে নয়, অভিজ্ঞতা ও সীমাবদ্ধতাসম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবেও বুঝতে পারবেন।
এ ক্ষেত্রে নিয়মিত যোগাযোগ জরুরি। নির্দিষ্ট সময় পরপর ব্যক্তিগত বা দলগত বৈঠকের আয়োজন করা যেতে পারে। প্রয়োজনে যোগাযোগের সময়, পদ্ধতি, দায়িত্ব ও প্রত্যাশা নির্ধারণ করে একটি মেন্টরিং চুক্তি করা যেতে পারে। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও স্বচ্ছতা বজায় থাকে।
মেন্টির প্রয়োজন বুঝে দিকনির্দেশনা দিন
প্রত্যেক মানুষের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, আগ্রহ ও শেখার গতি আলাদা। তাই সবার জন্য একই ধরনের মেন্টরিং পদ্ধতি কার্যকর হয় না। প্রথমে মেন্টির দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ও বর্তমান চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জানতে হবে। এরপর লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও করণীয় ধাপে ধাপে নির্ধারণ করতে হবে।
পরামর্শ দেওয়ার আগে মেন্টির কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা জরুরি। নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সরাসরি সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দিয়ে সম্ভাব্য পথ এবং সেগুলোর পরিণতি নিয়ে ভাবতে উৎসাহিত করতে হবে। এতে মেন্টি নিজেই সমস্যা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করবেন।
দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়তা করুন
একজন ভালো মেন্টর শুধু পরামর্শ দেন না, বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে দক্ষতা অর্জনের সুযোগও তৈরি করেন। গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, সময় ব্যবস্থাপনা, লেখালেখি, উপস্থাপনা এবং যোগাযোগের দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করতে পারেন। পাশাপাশি জ্যেষ্ঠ সহকর্মী ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মেন্টির পেশাগত যোগাযোগের পরিধি বাড়াতেও ভূমিকা রাখতে পারেন।
ভুল বা ব্যর্থতার সময় মেন্টির পাশে থাকাও জরুরি। অপ্রত্যাশিত ফল কিংবা কর্মক্ষেত্রের হতাশাকে শেখার সুযোগ হিসেবে দেখতে তাঁকে উৎসাহ দিতে হবে। তবে মেন্টির হয়ে সব সমস্যার সমাধান না করে নিজের সক্ষমতা কাজে লাগানোর সুযোগ দিতে হবে। এতে তাঁর আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতা বাড়বে।
নিজের সীমাবদ্ধতা জানুন, নিজেও শিখুন
সব বিষয়ে একজন মেন্টরের সমান দক্ষতা থাকা সম্ভব নয়। কোনো বিষয়ে সহায়তা করতে না পারলে তা স্বীকার করে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। প্রয়োজনে মেন্টিকে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও পেশাগত সীমারেখা বজায় রাখাও জরুরি।
মনে রাখতে হবে, মেন্টরিং একতরফা প্রক্রিয়া নয়। মেন্টর যেমন মেন্টির অভিজ্ঞতা ও অগ্রগতি থেকে শেখেন, তেমনি নিজের যোগাযোগ, নেতৃত্ব, সহানুভূতি ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতাও বাড়ানোর সুযোগ পান। ফলে এই সম্পর্ক উভয়ের বিকাশে ভূমিকা রাখে।
সবশেষে, দক্ষ মেন্টর হতে নিখুঁত হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আন্তরিকতা, দায়িত্বশীলতা, মনোযোগ দিয়ে শোনার অভ্যাস এবং প্রতিনিয়ত নিজেকে উন্নত করার মানসিকতা। একজন সফল মেন্টরের প্রকৃত অর্জন তখনই, যখন তাঁর দিকনির্দেশনায় অন্য কেউ নিজের সম্ভাবনা চিনতে শেখেন এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজস্ব ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারেন।