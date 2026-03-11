Ajker Patrika
ইসলাম

যেসব কাজে ইতিকাফ ভেঙে যায়

ইসলাম ডেস্ক 
আপডেট : ১১ মার্চ ২০২৬, ০৭: ৪৩
যেসব কাজে ইতিকাফ ভেঙে যায়

ইতিকাফ অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ একটি ইবাদত। বিশেষ করে রমজানের শেষ দশকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য মসজিদে অবস্থান করা নবীজি (সা.)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুন্নাহ। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি ইবরাহিম ও ইসমাইলকে নির্দেশ দিলাম—তোমরা আমার ঘরকে তওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো।’ (সুরা বাকারা: ১২৫)

আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এক দিন ইতিকাফ করবে, আল্লাহ তাআলা তার ও জাহান্নামের মধ্যে তিনটি পরিখা সৃষ্টি করে দেবেন, যার একটির দূরত্ব আসমান-জমিনের দূরত্বের চেয়েও বেশি।’ (তাবরানি ফিল আওসাত)

ইতিকাফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ মেনে চলা জরুরি। এমন কিছু কাজ রয়েছে, যা করলে ইতিকাফ ভেঙে যায়:

১. স্ত্রী-সহবাস: ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সাধারণ রমজানের রাতে সহবাস বৈধ হলেও ইতিকাফকারীর জন্য এটি রাত-দিন সব সময়ের জন্য হারাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হইয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হইয়ো না।’ (সুরা বাকারা: ১৮৭)

২. রোজা ভেঙে যাওয়া: সুন্নত ও ওয়াজিব ইতিকাফ শুদ্ধ হওয়ার প্রধান শর্ত হলো রোজা রাখা। যদি কেউ অসুস্থতার কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার বা অন্য কোনো উপায়ে রোজা ভেঙে ফেলে, তবে তার ইতিকাফও ভেঙে যাবে।

৩. অকারণে মসজিদ থেকে বের হওয়া: একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মসজিদের সীমানার বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ। তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে: যেমন অজু, ফরজ গোসল ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন (প্রস্রাব-পায়খানা)। তবে জানাজার নামাজ, অপ্রয়োজনীয় গোসল, কেনাবেচা বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে গেলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে।

৪. নারীদের বিশেষ অবস্থা: ইতিকাফরত অবস্থায় কোনো নারীর পিরিয়ড বা মাসিক শুরু হলে তার ইতিকাফ ভেঙে যাবে। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে সে ইতিকাফ কাজা করে নিতে হয়।

৫. বীর্যস্খলন: জাগ্রত অবস্থায় ইচ্ছাকৃত বীর্যস্খলন ঘটালে (যেমন হস্তমৈথুন বা কামোত্তেজক স্পর্শের মাধ্যমে) রোজা ও ইতিকাফ—উভয়ই বাতিল হয়ে যাবে।

বিষয়:

ইসলামছাপা সংস্করণইতিকাফমাসায়েলরোজা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

নেতানিয়াহু নিহত বা গুরুতর আহত হওয়ার দাবি ইরানি গণমাধ্যমের, ‘গুজব’ বলে উড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েল

এবার ইরান ছুড়ছে ১ টনের মিসাইল, বদলে গেল যুদ্ধক্ষেত্র

ইরানের স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধের দুর্বলতা ও দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের শক্তিমত্তা

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

নির্মাণ হচ্ছে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে সড়ক, খরচ হাজার কোটি

নির্মাণ হচ্ছে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে সড়ক, খরচ হাজার কোটি

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

সম্পর্কিত

যেসব কাজে ইতিকাফ ভেঙে যায়

যেসব কাজে ইতিকাফ ভেঙে যায়

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১১ মার্চ ২০২৬

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১১ মার্চ ২০২৬

রমজানের শেষ ১০ দিনের ইতিকাফে যে ফজিলত

রমজানের শেষ ১০ দিনের ইতিকাফে যে ফজিলত

সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি: বিংশ শতাব্দীর অমর জ্ঞানসাধক

সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি: বিংশ শতাব্দীর অমর জ্ঞানসাধক