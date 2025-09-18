Ajker Patrika
> ইসলাম

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ইসলাম ডেস্ক 
আজকের নামাজের সময়সূচি। ছবি: সংগৃহীত
আজকের নামাজের সময়সূচি। ছবি: সংগৃহীত

জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।

আজ বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ০৩ আশ্বিন ১৪৩২ বাংলা, ২৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—

আজকের ফরজ নামাজের সময়সূচি
নামাজওয়াক্ত শুরুওয়াক্ত শেষ
ফজর০৪: ৩০ মিনিট০৫: ৪৫ মিনিট
জোহর১১: ৫৩ মিনিট০৪: ১৫ মিনিট
আসর৪: ১৬ মিনিট০৫: ৫৮ মিনিট
মাগরিব৬: ০০ মিনিট০৭: ১৩ মিনিট
এশা৭: ১৪ মিনিট০৪: ২৯ মিনিট
ফজর (আগামীকাল শুক্রবার)০৪: ৩০ মিনিট০৫: ৪৫ মিনিট
আজকের নফল নামাজের সময়সূচি
নামাজ ওয়াক্ত শুরুওয়াক্ত শেষ
তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়০০: ০০৪: ২৯ মিনিট
ইশরাক০৬: ০১ মিনিট১১: ৪৬ মিনিট
চাশত০৮: ৫৩ মিনিট১১: ৪৬ মিনিট
জাওয়াল শুরু১১: ৫৩ মিনিট০০: ০০
আউয়াবিন০৬: ১০ মিনিট০৭: ১৩ মিনিট
আজকের নামাজের নিষিদ্ধ ওয়াক্ত
সূর্যোদয়কালীন০৫: ৪৬ মিনিট০৬: ০০ মিনিট
দুপুর১১: ৪৭ মিনিট১১: ৫২ মিনিট
সূর্যাস্তকালীন০৫: ৪৪ মিনিট০৫: ৫৯ মিনিট

উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:

বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট

যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট

জামাতে নামাজ আদায়ের ৪ উপকারিতাজামাতে নামাজ আদায়ের ৪ উপকারিতা

নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।

ফজরের নামাজ জীবনে যে সফলতা বয়ে আনেফজরের নামাজ জীবনে যে সফলতা বয়ে আনে

আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।

বিষয়:

ইসলামনামাজইবাদত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

পাসপোর্ট ছাড়াই ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসির, জেদ্দায় আটক

বিজিবির একজন আর্মি অফিসারকে এখনো গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না: নাহিদ

হইচই ফেলেছে ন্যানো ব্যানানা, চ্যাটজিপিটিকে টপকাল জেমিনি

ভুল করে মায়ের পাসপোর্ট নিয়ে জেদ্দায় যান বিমানের পাইলট মুনতাসির: কর্তৃপক্ষ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

সম্পর্কিত

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আতিথেয়তা: ভালোবাসা, সম্মান ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি

আতিথেয়তা: ভালোবাসা, সম্মান ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঘুমের আগের যে আমলে ফেরেশতাদের দোয়া মেলে

ঘুমের আগের যে আমলে ফেরেশতাদের দোয়া মেলে