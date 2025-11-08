Ajker Patrika
> ইসলাম

মানবিক আচরণই ইমানের পরিপূর্ণতা আনে

আবরার নাঈম 
ছবি: সংগৃহীত
মানুষকে কষ্ট দেওয়া অমানবিক নিষ্ঠুরতা। হোক সেটা কথা বা কাজকর্মে। আমরা দৈনন্দিন চেনা-অচেনা হাজারো মানুষের সঙ্গে কথা বলি। চলাচলের রাস্তায়, অফিস-আদালতে, যানবাহনে। কখনো ভেবে দেখেছি—আমার কথায় বা আচরণে কেউ কষ্ট পেল কি না? কাউকে কটুকথা বললাম কি না?

যদি কেউ আমার কথায় মনঃক্ষুণ্ন হয়ে থাকে, তাহলে আমি নিজেকে মুসলিম দাবি করলেও প্রকৃত মুসলিম হতে পারিনি। কারণ হাদিসের ভাষ্যমতে, প্রকৃত মুসলিম তো সে—যার হাত ও জবান থেকে অন্য মানুষ নিরাপদ থাকে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘মুসলিম ওই ব্যক্তি—যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। (সুনানে নাসায়ি: ৪৯৯৫)

প্রকৃত মুমিন হতে হলে নিজের ভেতর বহুমুখী গুণাবলির সমন্বয় সাধন করতে হয়। শুধু ইবাদত-বন্দেগিতে সীমাবদ্ধ থেকে খাঁটি মুমিন হওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আনুষঙ্গিক নানা বিষয় ও বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। যেমন, মানুষের প্রতি সদাচারী হওয়া। অন্যের জানমালের ক্ষতি না করা বা ক্ষতির কারণ না হওয়া। কেননা, চুরি-ডাকাতি কিংবা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ লুট ও আত্মসাৎ করা কোনো মুমিনের গুণ হতে পারে না। তাই এসব পরিহারযোগ্য। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘মুমিন ওই ব্যক্তি—যার কাছে অন্য মানুষ নিজের জান ও মালকে নিরাপদ মনে করে। (সুনানে নাসায়ি)

এগুলো আসলে খুব কঠিন কোনো কাজ নয়। একটু মানবিক ও সুচিন্তক হলেই নিজে ভালো মানুষ এবং অন্যের আস্থার পাত্র হওয়া যায়। কথা ও কাজে একটু সংযমী হলেই অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মানুষের সঙ্গে সদাচারী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

