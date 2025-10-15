Ajker Patrika
> ইসলাম

ভ্রমণ ইবাদত ও জ্ঞানার্জনের অনন্য উপায়

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ 
ভ্রমণ ইবাদত ও জ্ঞানার্জনের অনন্য উপায়

ইসলামে ভ্রমণকে শুধু জায়েজই নয়, বরং জ্ঞানার্জন, মনোদৈহিক সুস্থতা এবং আল্লাহর সৃষ্টি পর্যবেক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

কোরআনে আল্লাহ তাআলা মানুষকে পৃথিবীতে ভ্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন—‘পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, কীভাবে তিনি সৃষ্টি শুরু করেছেন; অতঃপর পুনরায় সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।’ (সুরা আনকাবুত: ২০)।

এ ছাড়া বলা হয়েছে, ‘পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো যারা মিথ্যা প্রমাণ করেছে—তাদের পরিণতি কী হয়েছে; এটি মানুষের জন্য শিক্ষার একটি দৃষ্টান্ত।’ (সুরা আলে ইমরান: ১৩৭–১৩৮)

ভ্রমণ মানসিক ও দৈহিক প্রশান্তি প্রদান করে এবং আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রকৃতির বর্ণনা উপলব্ধিতে সহায়তা করে।

হজরত শেখ সাদি (রহ.) বলেছেন, ‘দুনিয়াতে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী দুই প্রকারের—এক. চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং দুই. দেশ সফরকারী ব্যক্তি।’

রাসুল (সা.)-এর ইসরা ও মিরাজ এবং পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের বিভিন্ন সফরও ভ্রমণের গুরুত্ব প্রদর্শন করে। এমনকি ইসলামি বিধান অনুসারে ভ্রমণে নামাজ সংক্ষেপ করার (কসর) অনুমতি দেওয়া হয়েছে—যা ভ্রমণকে আরও সহজ ও সুশৃঙ্খল করে।

ভ্রমণে করণীয়

  • ভ্রমণকে ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করতে হলে কিছু ইসলামি নীতিমালা মেনে চলা অপরিহার্য। যেমন—
  • আল্লাহর সাহায্য কামনা করে যাত্রা শুরু করা।
  • একাধিক ব্যক্তি থাকলে নেতৃত্ব নির্ধারণ করা।
  • নামাজ ও অন্যান্য ইবাদতের নিয়ম মেনে চলা।
  • পর্দা ও রাস্তার হক মেনে চলা।
  • দর্শনীয় স্থান দেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং জীববৈচিত্র্য উপলব্ধি করা।

ভ্রমণে বর্জনীয়

  • অযথা অপ্রচলিত বা দৃষ্টি আকর্ষণকারী পোশাক পরিধান করা।
  • অবৈধ কর্মকাণ্ড বা অপচয় করা।
  • প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা পরিবেশ নষ্ট করা।

আমাদের প্রতিটি ভ্রমণ হতে পারে আল্লাহর সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ ও ইমান মজবুত করার একটি সুযোগ। কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ভ্রমণ মানসিক ও দৈহিক প্রশান্তি এনে জীবনের পরিপূর্ণতা আনতে পারে।

লেখক: প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি

বিষয়:

ইসলামইবাদতভ্রমণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে প্রভাবশালী ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ গ্রেপ্তার

জুলাই সনদে স্বাক্ষর নিয়ে শেষ মুহূর্তে এসে অনিশ্চয়তা, সন্ধ্যায় ‘অতি জরুরি’ বৈঠক

বিহার নির্বাচন: লড়বেন না প্রশান্ত কিশোর, ‘নিশ্চিত পরাজয়’ দেখছেন বিজেপি জোটের

ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি, ১৪ বিলিয়ন ডলারের কয়েন জব্দ

প্রাপ্তবয়স্কদের কনটেন্ট চালু করছে চ্যাটজিপিটি, শিশুদের নিরাপত্তা কোথায়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি জায়গায় আরএসএস সভা করতে পারবে না, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

কর্ণাটকে সরকারি জায়গায় আরএসএসের সভায় নিষেধাজ্ঞা

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

সম্পর্কিত

ভ্রমণ ইবাদত ও জ্ঞানার্জনের অনন্য উপায়

ভ্রমণ ইবাদত ও জ্ঞানার্জনের অনন্য উপায়

কোরআনের আলোকে নতুন পৃথিবীর অধিবাসী যারা

কোরআনের আলোকে নতুন পৃথিবীর অধিবাসী যারা

ইসলামে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অনন্য শিক্ষা

ইসলামে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অনন্য শিক্ষা

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৫ অক্টোবর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৫ অক্টোবর ২০২৫