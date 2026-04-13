ইসলাম

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ কী, কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ইসলাম ডেস্ক 
ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ কী, কেন গুরুত্বপূর্ণ?
মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একজন মুসলিমের জীবন যে পাঁচটি মৌলিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, সেগুলোকে ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ বলা হয়। এই পাঁচটি স্তম্ভের মাধ্যমেই একজন মানুষের ইমানি পরিচয় পূর্ণতা পায় এবং আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক মজবুত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর স্থাপিত।’ স্তম্ভগুলো হলো:

১. কালিমা বা ইমান: ইসলামের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হলো ইমান বা কালিমার সাক্ষ্য দেওয়া। এর অর্থ হলো—মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করা যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

২. নামাজ বা সালাত: ইমানের পর ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো নামাজ। এটি বান্দা ও স্রষ্টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের ওপর ফরজ।

৩. জাকাত: জাকাত একটি আর্থিক ইবাদত। জাকাত শব্দের অর্থ পবিত্র করা বা বৃদ্ধি পাওয়া। নিজের অর্জিত সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্ধারিত খাতে ব্যয় করার নাম জাকাত। নিসাব পরিমাণ (নির্দিষ্ট পরিমাণ) সম্পদের মালিক হলে বছরে একবার জাকাত আদায় করা ফরজ।

৪. রোজা বা সিয়াম: পবিত্র রমজান মাসে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তসহ যাবতীয় পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে রোজা বলা হয়। রোজা মানুষের মধ্যে তাকওয়া বা খোদাভীতি তৈরি করে এবং দরিদ্র মানুষের কষ্ট অনুভব করতে শেখায়।

৫. হজ: সামর্থ্যবান মুসলিমের ওপর জীবনে অন্তত একবার পবিত্র কাবা ঘর জিয়ারত করা বা হজ করা ফরজ। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ এবং যাতায়াতের আর্থিক সামর্থ্য থাকলে হজ করা আবশ্যক।

ইসলামের এই পাঁচটি স্তম্ভ একটি প্রাসাদের স্তম্ভের মতো। এর কোনো একটিকে অস্বীকার করলে কেউ মুসলিম থাকতে পারে না। আমরা যদি এই পাঁচটি স্তম্ভের দাবি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারি, তবেই ইহকাল ও পরকালে মুক্তি সম্ভব।

‎শিক্ষকস্বল্পতা কাটাতে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়ে পুল গঠনের নির্দেশ

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

বৈবাহিক ধর্ষণ: ভারতে আলোচনায় নতুন ওয়েব সিরিজ ‘চিরাইয়া’

সফল হতে কৌশলগত পরিশ্রমের ৮ উপায় জেনে নিন

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ কী, কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ কী, কেন গুরুত্বপূর্ণ?

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৩ এপ্রিল ২০২৬

আনসার ও মুহাজির কারা, কেমন ছিল তাঁদের ভ্রাতৃত্ব

হারানো জিনিস ফিরে পেতে যে দোয়া পড়বেন