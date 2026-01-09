Ajker Patrika
ইসলাম

আপনার জিজ্ঞাসা

আয়-উপার্জনে বরকত ও ঋণমুক্তির আমল

মুফতি শাব্বির আহমদ
আয়-উপার্জনে বরকত ও ঋণমুক্তির আমল

প্রশ্ন: বেশ কিছু কারণে আমি নানা জটিলতায় পড়ে গেছি। বেশ কিছু ঋণ হয়ে গেছে। এ ছাড়া আয়-উপার্জনেও কোনো বরকত পাচ্ছি না। ঋণ থেকে মুক্তি এবং আয়-উপার্জনে বরকত পেতে কী আমল করতে পারি?

মো. শাহজালাল, পটুয়াখালী

উত্তর: ঋণ ও অভাব শুধু অর্থনৈতিক সংকট নয়, এটি মানুষের মানসিক শান্তি কেড়ে নেয় এবং ইবাদতে একাগ্রতা কমিয়ে দেয়। পার্থিব জীবনে স্বস্তি বজায় রাখা ইবাদতের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। জীবিকার পেরেশানি যেন আপনাকে আল্লাহবিমুখ না করে, সে জন্য নিচের আমলগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের চেষ্টা করুন—

  • তওবা ও ইস্তিগফারের আমল: রিজিক কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো গুনাহ। আপনি যদি নিয়মিত ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ পাঠ করেন, তবে আল্লাহ তাআলা অকল্পনীয় উৎস থেকে আপনার রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে উন্নতি দান করেন (সুরা নুহ: ১০-১২)।
  • তাকওয়া ও আল্লাহর ওপর ভরসা: আল্লাহর প্রতি ভয় (তাকওয়া) থাকলে তিনি সংকটের পথ বের করে দেন। আপনি যদি আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখেন, তবে তিনি আপনাকে পাখির মতো রিজিক দেবেন; যারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে বাসায় ফেরে।
  • আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা: এটি রিজিক বৃদ্ধির একটি পরীক্ষিত আমল। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের রিজিক প্রশস্ত এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে, সে যেন তার আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে (সহিহ বুখারি: ২০৬৭)। আপনার আত্মীয়দের খোঁজ নিন, সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের পাশে দাঁড়ান।
  • দান-সদকা ও দুর্বলের প্রতি দয়া: মানুষের মনে হতে পারে দান করলে টাকা কমে যায়; আসলে দান করলে রিজিকে বরকত নামে। প্রতিদিন সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু সদকা করুন। রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের মধ্যকার দুর্বল ও অসহায়দের কারণেই সাহায্য ও রিজিক পেয়ে থাকো।
  • ইবাদতে একাগ্রতা ও শুকরিয়া আদায়: সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করুন। কাজ ও ব্যবসার ফাঁকে নামাজ নয়, বরং নামাজের ফাঁকে কাজ করার মানসিকতা তৈরি করুন। এ ছাড়া আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন, তার জন্য সব সময় কৃতজ্ঞতা (শুকরিয়া) প্রকাশ করুন। আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা কৃতজ্ঞ হলে আমি অবশ্যই তোমাদের নিয়ামত বাড়িয়ে দেব।’ (সুরা ইবরাহিম: ৭)
  • সুন্নাহসম্মত উপায়ে জাগতিক চেষ্টা: শুধু দোয়ায় কাজ হবে না, পাশাপাশি আপনাকে হালাল উপায়ে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। রাসুল (সা.) বলেছেন, নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নেই। আপনার ব্যবসার বা কাজের কৌশল পরিবর্তন করে আরও পরিশ্রমী হওয়ার চেষ্টা করুন।

এ ছাড়া ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পেতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেখানো দোয়া সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করুন: ‘আল্লাহুম্মাক ফিনি বি হালালিকা আন হারামিকা, ওয়া আগনিনি বিফাদলিকা আম্মান সিওয়াক।’ অর্থ: ‘হে আল্লাহ, হারামের পরিবর্তে আপনার হালাল রুজি আমার জন্য যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনি ছাড়া অন্য সবার থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিন।’ (জামে তিরমিজি: ৩৫৬৩)

উত্তর দিয়েছেন: মুফতি শাব্বির আহমদ, ইসলামবিষয়ক গবেষক

বিষয়:

ইসলামছাপা সংস্করণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঋণখেলাপিতে আটকে যেতে পারেন কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল

তরুণ অফিসাররা র‍্যাব থেকে এমন চরিত্র নিয়ে ফিরত যেন পেশাদার খুনি: ইকবাল করিম ভূঁইয়া

আইসিসিকে নতুন করে চিঠিতে কী লিখেছে বিসিবি

বিএনপি নেতা আলমগীরকে গুলি করে হত্যায় অস্ত্রটি তাঁর জামাতাই দিয়েছিলেন, ত্রিদিবের জবানবন্দি

ইরানে যাচ্ছে রাশিয়ার কার্গো বিমান—ব্রিটিশ এমপির দাবি ঘিরে জল্পনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

সম্পর্কিত

শিশুদের খেলার সঙ্গী হতেন নবীজি (সা.)

শিশুদের খেলার সঙ্গী হতেন নবীজি (সা.)

আয়-উপার্জনে বরকত ও ঋণমুক্তির আমল

আয়-উপার্জনে বরকত ও ঋণমুক্তির আমল

মৃত্যু ও পরকাল: অবিনশ্বর জীবনের অনিবার্য যাত্রা

মৃত্যু ও পরকাল: অবিনশ্বর জীবনের অনিবার্য যাত্রা

প্রাণীর প্রতি সহানুভূতির সওয়াব ও নির্মমতার শাস্তি

প্রাণীর প্রতি সহানুভূতির সওয়াব ও নির্মমতার শাস্তি