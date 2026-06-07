Ajker Patrika
ইসলাম

ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে যে দোয়া পড়বেন

তাসনিফ আবীদ
আপডেট : ০৭ জুন ২০২৬, ১২: ১৩
ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে যে দোয়া পড়বেন
ছবি: সংগৃহীত

ঘুম মহান আল্লাহর দেওয়া এক অনন্য নিয়ামত। সারা দিনের ক্লান্তি ও কর্মব্যস্ততার পর পর্যাপ্ত ও আরামদায়ক ঘুম মানুষের শরীর ও মনকে সতেজ করে তোলে। তবে অনেক সময় মানুষ ঘুমের মধ্যে নানাবিধ ভয়ংকর বা দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ ভয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে, আবার কেউবা তীব্র চিৎকারে জেগে ওঠে।

এই ভীতিকর পরিস্থিতি মানুষকে মানসিকভাবে অসুস্থ ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে, যার ফলে অনেকে পরে আর স্বাভাবিকভাবে ঘুমাতেও পারে না। দিন-রাতে বা ঘুমের ঘোরে এমন যেকোনো ভয়ের মুহূর্তে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা জরুরি। রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের এই ভীতি থেকে পরিত্রাণের জন্য চমৎকার একটি দোয়া শিখিয়েছেন।

ঘুমে বা নির্জনতায় ভয় পাওয়ার বিশেষ দোয়া

হজরত আয়েশা (রা.) এবং হজরত আমর ইবনে শুয়াইব (রহ.) তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) তাঁদের নির্জনতায়, একাকিত্বে বা ঘুমের ভেতর ভীতিকর পরিস্থিতিতে এই বাক্যগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার শিক্ষা দিতেন: ‘আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গাদাবিহি ওয়া ইক্বাবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহি ওয়া মিন হামাযাতিশ শায়াত্বিনি ওয়া আই-ইয়াহদুরুনি।’ অর্থ: আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যগুলোর উসিলায়—তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ঠতা বা ক্ষতি থেকে এবং শয়তানদের কুমন্ত্রণা ও তাদের উপস্থিতি থেকে।

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হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এই দোয়াটির প্রতি এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে তিনি তাঁর সাবালক সন্তানদের এটি মুখস্থ করাতেন এবং যারা নাবালক (ছোট শিশু, যারা পড়তে পারে না) তাদের জন্য এটি লিখে গলায় ঝুলিয়ে দিতেন। (জামে তিরমিজি: ৩৫২৮; সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৯৩)

বিষয়:

ইসলামছাপা সংস্করণইবাদত
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