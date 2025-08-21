Ajker Patrika
> ইসলাম

কিবলার দিক চিনতে না পারলে নামাজ পড়বেন যেভাবে

ইসলাম ডেস্ক
পবিত্র কোরআন ও কিবলা নির্ধারণী কম্পাস। ছবি: সংগৃহীত
পবিত্র কোরআন ও কিবলা নির্ধারণী কম্পাস। ছবি: সংগৃহীত

নামাজ ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। কিবলামুখী হয়ে নামাজ আদায় করা এর অন্যতম ফরজ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতাআলা কিবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায়ের আদেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও এবং তোমরা যেখানেই থাকো, ওই দিকে মুখ ফেরাও।’ (সুরা বাকারা: ১৪৪)

আমরা নতুন কোনো জায়গায় গেলে কিবলার দিক নিয়ে প্রায়ই সন্দেহ তৈরি হয়। অনেক সময় বুঝে ওঠা যায় না—কোন দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতে হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ইসলামে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে ইসলাম এমন এক জীবনবিধান, যা মানুষের প্রতিটি সমস্যার সমাধান দেয়।

অনুসন্ধান ও ইজতিহাদ

আপনি যে জায়গায় গিয়েছেন, সেখানে যদি কিবলার দিক সম্পর্কে নিশ্চিত না হন, তবে আপনার প্রথম কর্তব্য হলো খোঁজখবর নেওয়া। যদি কিবলার দিক সম্পর্কে জানে এমন কাউকে খুঁজে না পান, তাহলে নিজের জ্ঞান ও অনুমান ব্যবহার করে কিবলা নির্ণয়ের চেষ্টা করতে হবে। এই ব্যক্তিগত গবেষণাকে ইসলামে ‘ইজতিহাদ’ বলা হয়। যেই দিকটিকে কিবলা মনে হবে, সেদিকে ফিরে নামাজ আদায় করতে হবে।

নামাজের মধ্যে কিবলা পরিবর্তন

যদি নামাজ আদায় করার সময় হঠাৎ করে কেউ এসে কিবলার সঠিক দিক সম্পর্কে জানায়, তবে কালক্ষেপণ না করে সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকে ঘুরে যেতে হবে। এতে আপনার নামাজ বাতিল হবে না, বরং আপনার ইবাদত সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ হবে।

ভুল কিবলায় নামাজ আদায়: বিধান কী?

এ বিষয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান রয়েছে:

  • ১. যদি আপনি যথাযথভাবে খোঁজখবর নিয়ে এবং নিজের চিন্তাভাবনা (ইজতিহাদ) প্রয়োগ করে নামাজ আদায় করেন, কিন্তু নামাজ শেষ করার পর জানতে পারেন যে আপনি ভুল কিবলার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেছেন, তাহলে আপনার কোনো দায় নেই। আপনার নামাজ সঠিক বলে গণ্য হবে। সুতরাং, নামাজটি আবার আদায় করতে হবে না।
তওবার নামাজ কী, কীভাবে আদায় করবেনতওবার নামাজ কী, কীভাবে আদায় করবেন
  • ২. যদি আপনি কোনো ধরনের খোঁজখবর বা চিন্তাভাবনা না করে অনুমাননির্ভর হয়ে কোনো এক দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেন এবং নামাজ শেষে জানতে পারেন যে আপনি কিবলা ভুল করেছেন, তাহলে আপনার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে আপনাকে পুনরায় নামাজটি আদায় করে নিতে হবে।

ইসলামি শরিয়তের এই বিধান থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ মানুষের সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টাকে মূল্যায়ন করেন। কিবলা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যদি আপনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন, তবে আল্লাহ আপনার ইবাদত কবুল করবেন।

সূত্র: ফাতওয়ায়ে শামি: ২ / ১১৫-১১৬; ফাতওয়ায়ে আলমগিরি: ১ / ৬৪; আল বাহরুর রায়েক: ২ / ২৮৭; ফাতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ৯ / ২৩৩

বিষয়:

ইসলামনামাজইবাদত
