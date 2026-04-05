Ajker Patrika
ইসলাম

প্রতিবেশীর হক ও সুসম্পর্ক রক্ষা যে কারণে

ইসলাম ডেস্ক 
ফাইল ছবি

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে শান্তিতে বসবাস করার জন্য প্রতিবেশীর ভূমিকা অপরিসীম। প্রতিবেশী হলো রক্তের সম্পর্কহীন সেই কাছের মানুষ, যারা আমাদের সুখ-দুঃখে সবার আগে এগিয়ে আসে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা যে ইমানের পূর্ণতার লক্ষণ, তা নবী করিম (সা.)-এর হাদিস থেকে স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ইমান রাখে এবং আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন নিজ প্রতিবেশীকে সম্মান করে।’ (সহিহ্ বুখারি: ৬০১৮)

ইসলামে প্রতিবেশীর শুধু কুশল বিনিময় নয়; বরং তার খাদ্যের অভাব আছে কি না তা দেখার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ‘ওই ব্যক্তি মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায় অথচ তার পাশের প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে।’ (আদাবুল মুফরাদ: ১১২)

অনেক সময় ছোটখাটো কারণে প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। এ দূরত্ব ঘুচিয়ে হৃদ্যতা বাড়াতে হাদিয়া বা উপহার দেওয়া একটি চমৎকার সুন্নত। হাদিয়া মূল্যবান হতে হবে এমন নয়, সামর্থ্য অনুযায়ী সামান্য বস্তুও হতে পারে।

নবী করিম (সা.) বলেন, ‘তোমাদের কেউ যেন প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিতে সংকোচবোধ না করে; যদিও তা বকরির খুরের মতো সামান্য বস্তুও হয়।’ (সহিহ্ বুখারি: ৬০১৭)

রান্নার ক্ষেত্রেও প্রতিবেশীর কথা মাথায় রাখতে শিখিয়েছেন বিশ্বনবী (সা.। তিনি আবু জর গিফারি (রা.)-কে বলেছিলেন, ‘হে আবু জর, তুমি ঝোল (তরকারি) রান্না করলে তার ঝোল বাড়িয়ে দিয়ো এবং তোমার প্রতিবেশীকে তাতে শরিক করো।’ (সহিহ্ মুসলিম: ২৬২৫)

প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষায় ৪ করণীয়

১. সদাচরণ করা: দেখা হলে সালাম দেওয়া এবং হাসিমুখে কথা বলা। ২. বিপদে পাশে দাঁড়ানো: অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া এবং আর্থিক বা মানসিক সহযোগিতা করা। ৩. কষ্ট না দেওয়া: উচ্চ শব্দে শব্দযন্ত্র বাজানো, ময়লা ফেলা বা এমন কোনো কাজ না করা, যাতে প্রতিবেশীর শান্তি বিঘ্নিত হয়। ৪. গোপনীয়তা রক্ষা করা: প্রতিবেশীর ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক না গলানো এবং তাদের দোষ গোপন রাখা।

বিষয়:

ইসলামছাপা সংস্করণনৈতিকতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

