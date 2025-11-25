Ajker Patrika
ইসলাম

মাত্র ১৩ মাসে কোরআনের হাফেজ ১০ বছরের মাকসুদ

ইসলাম ডেস্ক 
হাফেজ মাকসুদুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
হাফেজ মাকসুদুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

মাত্র ১৩ মাস ১০ দিনে সম্পূর্ণ পবিত্র কোরআন মুখস্থ করেছে ১০ বছর বয়সী মাকসুদুর রহমান। সে মুরাদনগর উপজেলার জাহাপুর ইউনিয়নের রানীমুহুরী গ্রামের বাসিন্দা মোক্তার হোসেনের ছেলে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজন ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজন ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ

মেধাবী এই শিশু জাহাপুর ইবতেদায়ি হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও পেসকারুননেসা এতিমখানার শিক্ষার্থী। খুদে হাফেজ মাকসুদুর রহমানকে অনন্য এই অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ সংবর্ধনা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

জানা যায়, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিফজ বিভাগের সবক শুরু করে মাকসুদুর রহমান। গভীর অধ্যবসায়ে মাত্র ১৩ মাসে সম্পূর্ণ কোরআন শরিফ মুখস্থ করে সে।

শিক্ষকেরা জানান, ভর্তির পর থেকে হাফেজ মাকসুদ ছিল অত্যন্ত মনোযোগী। প্রতিদিন নির্ধারিত সবক মুখস্থ করা, পুরোনো অংশের পুনরাবৃত্তিতে যত্নশীল থাকা—সবকিছু তাকে স্বল্প সময়ে হাফেজ হতে সাহায্য করেছে।

ইমানি মৃত্যু হয় যে ১০ আমলেইমানি মৃত্যু হয় যে ১০ আমলে

পরিবারের সদস্যরা বলেন, ছোটবেলা থেকেই মাকসুদ কোরআনের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। সকলের দোয়া, শিক্ষকদের আন্তরিক পরিশ্রম ও মাদ্রাসার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তার এই সফলতাকে সহজ করেছে।

বিষয়:

ইসলামপবিত্র কোরআনহাফেজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দিল্লিতে ভাড়া বাসায় বাংলাদেশি তরুণের লাশ উদ্ধার, থাকতেন বিহারি তরুণীর সঙ্গে

বগুড়ায় বিছানায় দুই শিশুসন্তানের রক্তাক্ত লাশ, গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল মা

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

আজকের রাশিফল: অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসবে, খুঁতখুঁতে স্বভাব শান্তি দেবে না

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

আজকের রাশিফল: অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসবে, খুঁতখুঁতে স্বভাব শান্তি দেবে না

আজকের রাশিফল: অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসবে, খুঁতখুঁতে স্বভাব শান্তি দেবে না

দিল্লিতে ভাড়া বাসায় বাংলাদেশি তরুণের লাশ উদ্ধার, থাকতেন বিহারি তরুণীর সঙ্গে

দিল্লিতে ভাড়া বাসায় বাংলাদেশি তরুণের লাশ উদ্ধার, থাকতেন বিহারি তরুণীর সঙ্গে