মাত্র ১৩ মাসে কোরআনের হাফেজ ১০ বছরের মাকসুদ

মাত্র ১৩ মাস ১০ দিনে সম্পূর্ণ পবিত্র কোরআন মুখস্থ করেছে ১০ বছর বয়সী মাকসুদুর রহমান। সে মুরাদনগর উপজেলার জাহাপুর ইউনিয়নের রানীমুহুরী গ্রামের বাসিন্দা মোক্তার হোসেনের ছেলে।
মেধাবী এই শিশু জাহাপুর ইবতেদায়ি হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও পেসকারুননেসা এতিমখানার শিক্ষার্থী। খুদে হাফেজ মাকসুদুর রহমানকে অনন্য এই অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ সংবর্ধনা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
জানা যায়, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিফজ বিভাগের সবক শুরু করে মাকসুদুর রহমান। গভীর অধ্যবসায়ে মাত্র ১৩ মাসে সম্পূর্ণ কোরআন শরিফ মুখস্থ করে সে।
শিক্ষকেরা জানান, ভর্তির পর থেকে হাফেজ মাকসুদ ছিল অত্যন্ত মনোযোগী। প্রতিদিন নির্ধারিত সবক মুখস্থ করা, পুরোনো অংশের পুনরাবৃত্তিতে যত্নশীল থাকা—সবকিছু তাকে স্বল্প সময়ে হাফেজ হতে সাহায্য করেছে।
পরিবারের সদস্যরা বলেন, ছোটবেলা থেকেই মাকসুদ কোরআনের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। সকলের দোয়া, শিক্ষকদের আন্তরিক পরিশ্রম ও মাদ্রাসার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তার এই সফলতাকে সহজ করেছে।
২১ নভেম্বর শুক্রবারের ভয়াবহ ভূমিকম্পের সময় এক মাদ্রাসার শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের পরম মমতায় আগলে রেখে অনন্য দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই শিক্ষকের নাম হাফেজ মাওলানা শফিকুল ইসলাম।
সেই ভয়ানক মুহূর্তেও প্রকৃত শিক্ষকের পরিচয় দিয়ে ছাত্রদের একসঙ্গে জড়ো করে যথাসাধ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করে প্রশংসায় ভেসেছিলেন তিনি। এই হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য সেদিন সবার মনকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।
জানা যায়, দায়িত্ব ও আমানত রক্ষার অনন্য উদাহরণ সৃষ্টিকারী এই শিক্ষককে তাঁর বিরল সাহসিকতা ও দায়িত্ববোধের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘সাধারণ আলেম সমাজ’-এর পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) সাধারণ আলেম সমাজের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানবিষয়ক সেলের সম্পাদক আকিফ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মাওলানা শফিকুল ইসলামের কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এই সম্মাননা দেন।
প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন সাধারণ আলেম সমাজের সহসাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি সাইফুল ইসলাম এবং ফতোয়া সেলের সহসম্পাদক মুফতি নজরুল ইসলাম। তাঁরা হাফেজ মাওলানা শফিকুল ইসলামের এমন মানবিক ও দায়িত্বশীল কাজের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান।
মানুষ মাত্রই প্রয়োজন আছে। আহার-বিহার, পোশাক-আশাক, আরাম-বিশ্রাম নানা প্রয়োজনে আবর্তিত হয় আমাদের জীবন। ইসলাম ধর্মের গণ্ডিতে থেকে এসব প্রয়োজন পূরণ করার শুধু অনুমোদনই নয়, বরং ক্ষেত্রবিশেষ রয়েছে সওয়াবের অঙ্গীকার। তবে ত্যাগ, পরার্থপরতা, অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া বলে একটি কথা আছে।
নিজের চাহিদা দাবিয়ে রেখে অন্যকে সুযোগ করে দেওয়া ইসলামের সুমহান আদর্শের জাজ্বল্যমান একটি দিক। যার বিভা ও দীপ্তি ব্যক্তিজীবনকে করে তোলে আলোকময়। বন্ধু-স্বজন, সহকর্মী ও সফরসঙ্গীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। ব্যক্তিত্ববান সুপুরুষ রূপে নিজেকে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।
শুধু তা-ই নয়, এদের প্রশংসায় মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন, (যুদ্ধ ব্যতীত মুসলমানদের হাতে আসা রাষ্ট্রীয় সম্পদে) তাদেরও প্রাপ্য, যারা পূর্ব থেকেই এ নগরে ইমানের সঙ্গে অবস্থানরত। যে কেউ হিজরত করে তাদের কাছে আসে, তাদের তারা ভালোবাসে এবং যা কিছু তাদের (মুহাজিররা) দেওয়া হয়, তার জন্য নিজেদের অন্তরে কোনো চাহিদা বোধ করে না এবং তাদের তারা নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের অভাব অনটন থাকে। যারা স্বভাবগত কার্পণ্য হতে মুক্তি লাভ করে, তারাই তো সফলকাম। (সুরা হাশর: ০৯)
নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারীদের প্রথম কাতারে যাদের অবস্থান। আমাদের সেরে তাজ। সাহাবায়ে কেরামের জীবন ছিল পরার্থপরতার বাস্তব নমুনা।
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একবার নবীজি (সা.)-এর কোনো এক সাহাবিকে ছাগলের মাথা হাদিয়া দেওয়া হলো। তখন তিনি বললেন, ‘আমাদের চেয়ে আমার অমুক ভাই এবং তার পরিবারের উক্ত হাদিয়ার বেশি প্রয়োজন।’ এ কথা বলে তিনি তা (তার সেই ভাইয়ের কাছে) পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে উক্ত হাদিয়া তিনি (দ্বিতীয় ব্যক্তি) তার আরেক ভাইয়ের কাছে পাঠালেন। এমনকি সাত ঘর ঘুরে প্রথম ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছাল। মহান আল্লাহ এ পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ করেছেন, ‘আর তারা নিজেদের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।’ (শুআবুল ইমান: ৩৪৭৯)
হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বলল, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে।’ তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে খবর নিয়ে দেখলেন, ঘরে খাবার নেই। এরপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, ‘এমন কেউ আছে কি, যে আজ রাতে এ লোকটিকে মেহমানদারি করাতে পারে? আল্লাহ তার প্রতি রহম করবেন।’ তখন আনসারদের একজন দাঁড়িয়ে বললেন, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি আছি।’ এরপর তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে গেলেন এবং নিজ স্ত্রীকে বললেন, ‘তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মেহমান। কোনো জিনিস লুকিয়ে রাখবে না।’ স্ত্রী বলল, ‘আল্লাহর কসম! বাচ্চার খাবারটুকু ব্যতীত আমার কাছে আর কিছু নেই।’ সাহাবি বললেন, ‘বাচ্চা রাতের খাবার চাইলে তাকে ঘুম পাড়িয়ে এসো এবং বাতি নিভিয়ে দাও। আজ রাতে আমরা উপবাস করে কাটাব।’ তাঁর স্ত্রী তা-ই করলেন। পরদিন সকালে ওই সাহাবি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হলে নবীজি বললেন, ‘আল্লাহ অবশ্যই অমুক এবং অমুক ব্যক্তির (স্বামী-স্ত্রী) প্রতি আনন্দিত হয়েছেন বা তাদের কারণে হেসেছেন।’ (শুআবুল ইমান: ৩৪৭৮)
হাদিসের ভান্ডারে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার এমন বহু ঘটনা আছে। যেগুলোর শিক্ষা আমাদের বাস্তব জীবনে ধারণ করলে পরার্থপরতায় উজ্জীবিত হবে আমাদের জীবন।
লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আন নোমান আরীফী, সিনিয়র উস্তাদ, মারকাযুল উলুম আল ইসলামিয়া বনশ্রী, ঢাকা।
শরীরচর্চা সুস্থ জীবনের অন্যতম প্রধান উপাদান। এটি শরীরকে রাখে সক্রিয়, সতেজ ও রোগমুক্ত। সুস্থ শরীর মানেই শক্তিশালী মন ও সুন্দর জীবন। একে মনে করা হয় সুস্থ জীবনের অপরিহার্য উপাদান। শরীরচর্চা শুধু স্বাস্থ্য নয়, বরং ইবাদতের শক্তিও ধরে রাখে। রাসুলুল্লাহ (সা.) শারীরিক পরিশ্রম, দৌড়, কুস্তির মতো শরীরচর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন।
পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের দৈহিক ও সামরিক শক্তির অনুশীলন করতে বলেছেন। (সুরা আনফাল: ৬০)। আল্লাহর নবী (সা.) বলেছেন, ‘দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দের। (সহিহ্ মুসলিম)
শারীরিকভাবে সুস্থ ও সামর্থ্যবান থাকার জন্য পরিমিত খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত ঘুম ও কায়িক পরিশ্রমের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন নবী (সা.)। শারীরিক অসুস্থতা বয়ে আনতে পারে এমন সব কাজ থেকে সাহাবিদের সতর্ক করেছেন। রাসুল (সা.) এক সাহাবিকে বলেছেন, ‘তুমি রোজাও রাখো এবং ইফতারও করো, তাহাজ্জুদও আদায় করো এবং ঘুমাও। নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার শরীরের অধিকার রয়েছে, তোমার ওপর তোমার চোখের অধিকার রয়েছে, তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে।’ (সহিহ্ বুখারি)
নবীজি (সা.) দ্রুত হাঁটতেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, ‘আমি নবীজির চেয়ে দ্রুতগতিতে কাউকে হাঁটতে দেখিনি।’ (জামে তিরমিজি)। এ ছাড়া তিনি শারীরিকভাবে ছিলেন শক্তিশালী। রুকানা নামে খুবই বলিষ্ঠ এক কুস্তিগির ছিল। মহানবী (সা.) কয়েকবার তাকে পরাজিত করেছিলেন। (সুনানে আবু দাউদ)
সাহাবিদের শারীরিকভাবে সুস্থ ও সামর্থ্যবান রাখার জন্য নবী করিম (সা.) বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। কেউ আয়োজন করলে উৎসাহ দিতেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, ‘আল্লাহর রাসুল (সা.) হাফইয়া থেকে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত সীমানার মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়গুলোর দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। স্থান দুটির দূরত্ব ছিল ৬ মাইল।’ (সহিহ্ বুখারি।
একবার আসলাম গোত্রের কিছু লোক বাজারের কাছে প্রতিযোগিতামূলক তির নিক্ষেপের চর্চা করছিল। এ সময় নবী (সা.) তাদের দেখে বললেন, ‘হে ইসমাইলের বংশধর, তোমরা তির নিক্ষেপ করো। তোমাদের পিতাও তির নিক্ষেপে অভিজ্ঞ ছিলেন।’ (সহিহ্ বুখারি)
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ০৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০:০০
|০৫: ৫৯ মিনিট
|ফজর
|০৫: ০০ মিনিট
|০৬: ১৯ মিনিট
|জোহর
|১১: ৪৬ মিনিট
|০৩: ৩৪ মিনিট
|আসর
|০৩: ৩৫ মিনিট
|০৫: ১০ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ১২ মিনিট
|০৬: ২৯ মিনিট
|এশা
|০৬: ৩০ মিনিট
|০৪: ৫৯ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
