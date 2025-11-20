আজকের নামাজের সময়সূচি: ২০ নভেম্বর ২০২৫

ইসলাম ডেস্ক
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ২৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|০৪: ৫৬ মিনিট
|ফজর
|০৪: ৫৭ মিনিট
|০৬: ১৫ মিনিট
|জোহর
|১১: ৪৫ মিনিট
|০৩: ৩৫ মিনিট
|আসর
|০৩: ৩৬ মিনিট
|০৫: ১০ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ১২ মিনিট
|০৬: ২৯ মিনিট
|এশা
|০৬: ৩০ মিনিট
|০৪: ৫৬ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
আরবি সবর শব্দের অর্থ ধৈর্য, সহনশীলতা ও সংযম। সবরকে বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের ফল সদৃশ বলা হয়। ফল আহরণ করতে গেলে কাঁটার আঁচড়ে হাত ক্ষতবিক্ষত হতে পারে। সবরের মাধ্যমে মানুষ জীবনে স্বস্তি খুঁজে পায়, স্থিরতা লাভ করে। পরকালীন জীবনে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল প্রতিদান পেয়ে ধন্য হয়।
হজরত আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, ‘আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয়তম জিনিস দ্বারা পরীক্ষা করি এবং সে সবর করে, আমি তাকে এ দুটির বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করব।’ (সহিহ্ বুখারি: ৫৩২৯)
সবর মহান প্রতিপালক আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার অনন্য উপায়। ইরশাদ হয়েছে, ‘হে ইমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।’ (সুরা বাকারা: ১৫৩)
মুমিনের জীবনে হারাবার কিছু নেই। মুমিনের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুহূর্তগুলো মহান আল্লাহর শোকর আদায় করার মাধ্যমে পরম প্রাপ্তিতে পরিণত হয়। একইভাবে বিপদসংকুল ও বিপদাপন্ন মুহূর্তগুলোও সবরের মাধ্যমে হতে পারে জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন।
রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘মুমিনের অবস্থা বড়ই আশ্চর্যজনক। মুমিনের সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত অন্য কারও জন্য এ কল্যাণ লাভের ব্যবস্থা নেই। তারা (মুমিন) আনন্দ লাভ করলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, তা তার জন্য কল্যাণকর। আর দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত হলে ধৈর্যধারণ করে, তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।’ (সহিহ্ মুসলিম: ২৯৯৯)
যুগ যুগ ধরে চলে আসা নবী-রাসুল, ইমাম-মুজতাহিদ তথা আল্লাহর প্রিয়ভাজনদের জীবনে বিপদাপদের কশাঘাতে সবরের চর্চা ছিল অনেক বেশি। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর যত বেশি প্রিয়, তার জীবনে সবরের পরীক্ষাও ছিল তত বেশি।
হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন মানুষ সবচেয়ে বেশি বালা-মুসিবতে আক্রান্ত হয়?’ তিনি বললেন, ‘নবীগণ। এরপর তাদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তিগণ, এরপর তাদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তিগণ হালকা বিপদে আক্রান্ত হয়। মানুষকে তার দ্বীনের (পূর্ণতা) পরিমাণ অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত করা হয়। সুতরাং তার দ্বীন পালনে যদি দৃঢ়তা থাকে, তবে (যেই পরিমাণ মজবুতি আছে) ঠিক সেই পরিমাণ তার বিপদও কঠিন হয়ে থাকে। অতঃপর সে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে সে জমিনে চলাফেরা করে অথচ তার কোনো পাপ অবশিষ্ট থাকে না। (মুসনাদে আহমাদ: ১৬০৭)। অর্থাৎ বিপদ-আপদের কষ্ট দিয়ে তার পাপ মুছে দেওয়া হয়।
ব্যক্তি সমাজ, রাষ্ট্র তথা জীবনের বিস্তীর্ণ পরিসরে ধৈর্য ও সহনশীলতার চর্চা আমাদের জীবনকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারে। অতএব ধৈর্যের চর্চায় আমাদের এগিয়ে আসা উচিত।
হজরত আবু সাইদ খুদরি (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রদান করবেন।’ (মুসনাদে আহমাদ: ১১০৯১)
লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আন নোমান আরীফী, ইমাম, বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফয়জুল্লাহ রিয়াদ
রিজিক বা জীবিকা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত নিয়ামত। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া শুধু পরিশ্রমের মাধ্যমে কেউ একবিন্দু রিজিকও লাভ করতে পারে না। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার আয় আছে; কিন্তু বরকত নেই; আবার কেউ সামান্য আয়েও সুখে-শান্তিতে থাকে। এর পেছনে রয়েছে কিছু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কারণ। রিজিকের বরকত কমিয়ে দেয় এমন কয়েকটি কারণ হলো:
এক. গুনাহ ও অবাধ্যতা রিজিক হ্রাসের অন্যতম কারণ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘মানুষ রিজিক থেকে বঞ্চিত হয় গুনাহের কারণে।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪০২২)। হারাম উপার্জন রিজিকের বরকত নষ্ট করে দেয়। মিথ্যা বলা, সুদ খাওয়া, অন্যায়ভাবে উপার্জন করা, প্রতারণা, পরনিন্দা, ব্যভিচার—এসব গুনাহ মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ফলে জীবনে অশান্তি ও সংকট দেখা দেয়। অন্যের হক নষ্ট করে অর্জিত অর্থ বাহ্যিকভাবে অনেক মনে হলেও তাতে প্রশান্তি থাকে না।
দুই. অকৃতজ্ঞতা ও অহংকার রিজিক কমিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বাড়িয়ে দেব; আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি কঠিন।’ (সুরা ইবরাহিম: ৭)
তিন. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা রিজিককে সংকুচিত করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে চায় তার রিজিক বৃদ্ধি পাক এবং আয়ু দীর্ঘ হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।’ (সহিহ্ বুখারি: ৫৯৮৬)
চার. জাকাত ও দান-সদকা না করা রিজিকে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তদস্থলে অন্য জিনিস দিয়ে দেন। তিনিই উত্তম রিজিকদাতা।’ (সুরা সাবা: ৩৯)
এ ছাড়া নামাজে গাফিলতি, অপচয়, হিংসা, কপটতা, পারিবারিক কলহ ও আল্লাহর ওপর ভরসার অভাবও রিজিক কমে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কারণ।
রিজিক বৃদ্ধির উপায় হলো তাকওয়া অবলম্বন করা, নামাজে যত্নবান হওয়া, ইস্তিগফার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় রাখা, হালাল উপার্জনে অটল থাকা এবং দান-সদকা করা।
ইসলাম ডেস্ক
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ বুধবার, ১৯ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ২৭ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|০৪: ৫৬ মিনিট
|ফজর
|০৪: ৫৭ মিনিট
|০৬: ১৫ মিনিট
|জোহর
|১১: ৪৫ মিনিট
|০৩: ৩৫ মিনিট
|আসর
|০৩: ৩৬ মিনিট
|০৫: ১১ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ১৩ মিনিট
|০৬: ২৯ মিনিট
|এশা
|০৬: ৩০ মিনিট
|০৪: ৫৬ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
সাকী মাহবুব
মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় সফলতা হলো আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা। একজন মুমিনের জন্য এটি পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া মানে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি, নিরাপত্তা ও চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভ করা। কোরআন ও হাদিসে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি কাদের ভালোবাসেন এবং কী গুণাবলির মাধ্যমে বান্দা তাঁর প্রিয় হতে পারে।
আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন
এক. তাওবাকারী: ইরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাওবাকারীদের এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।’ (সুরা বাকারা: ২২২)। যারা ভুল করে ফিরে আসে, অনুশোচনায় কাঁদে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন এবং ভালোবাসেন।
দুই. তাকওয়াবান: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।’ (সুরা আলে ইমরান: ৭৬)। তাকওয়া মানে আল্লাহভীতি ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করে, তারা আল্লাহর প্রিয়।
তিন. ধৈর্যশীল: ‘আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।’ (সুরা আলে ইমরান: ১৪৬)। জীবনের বিপদ-আপদে যারা ধৈর্য ধরে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।
চার. ন্যায়পরায়ণ: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।’ (সুরা মায়িদা: ৪২)। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের অন্যতম মূলনীতি। যারা অন্যায় থেকে বিরত থাকে এবং ন্যায়ের পক্ষে থাকে, তারা আল্লাহর প্রিয়।
পাঁচ. তাওয়াক্কুলকারী: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ওপর ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।’ (সুরা আলে ইমরান: ১৫৯। আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা ইমানের নিদর্শন। যারা সব কাজে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।
ছয়. পবিত্রতা রক্ষাকারী: শরীর, পোশাক ও আত্মার পবিত্রতা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।’ (সুরা তওবা: ১০৮)
সাত. রাসুল (সা.)-এর অনুসরণকারী: ইরশাদ হয়েছে, ‘বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।’ (সুরা আলে ইমরান: ৩১)। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করাই আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের অন্যতম পথ।
লেখক: সহকারী শিক্ষক, নাদির হোসেন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কশবামাজাইল, পাংশা, রাজবাড়ী।
