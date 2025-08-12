ইসলামের আলোকে তরুণদের পথচলা

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস, যা ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী পালন করে আসছে। এর উদ্দেশ্য তরুণদের দায়িত্বশীল ও প্রভাবশালী নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, তাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং নীতি প্রণয়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
বাংলাদেশের জন্য এ দিবসের গুরুত্ব বিশেষ, কারণ প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীই তরুণ। তারা সঠিক পথে পরিচালিত হলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে, অন্যথায় সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
ইসলামে যৌবনকাল এক মর্যাদাপূর্ণ সময়। কোরআনে আসহাবে কাহাফের মতো যুবকদের সত্যের পক্ষে দৃঢ় থাকার উদাহরণ রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সা বলেছেন, ‘বার্ধক্যের আগে যৌবনকে মূল্য দাও।’ (জামে তিরমিজি)। সাহাবিদের মধ্যে ওসামা ইবনে জায়েদ (রা.) মাত্র ১৮ বছর বয়সে সেনাপতি, মাসআব ইবনে উমাইর (রা.) মদিনায় প্রথম দাওয়াতি প্রতিনিধি ছিলেন।
যৌবন মানুষের শক্তি, সাহস ও সৃজনশীলতার শীর্ষ সময়। কিয়ামতের দিন এ সময় কীভাবে ব্যয় হয়েছে, তার জবাবদিহি হবে। বন্ধু ও পরিবেশ তরুণদের চরিত্রে বড় প্রভাব ফেলে। আজকের চ্যালেঞ্জ হলো—ডিজিটাল বিভ্রান্তি, ভোগবাদ, ধর্ম থেকে দূরত্ব, নেশা ও অপরাধে জড়িয়ে পড়া।
ইসলামি দৃষ্টিতে করণীয় হলো—
ইতিহাসে বদর, উহুদ, খন্দক যুদ্ধে তরুণ সাহাবাদের বীরত্ব; বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে যুবকদের আত্মত্যাগ প্রমাণ করে—যৌবন সঠিক পথে হলে ইতিহাস বদলায়।
যৌবন একবারই আসে—এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাই প্রতিজ্ঞা হোক—সময় নষ্ট নয়, খারাপ সঙ্গ থেকে দূরে থাকা, জ্ঞান অর্জন ও প্রচার করা, ন্যায় ও কল্যাণের নেতৃত্ব দেওয়া। যারা আল্লাহর পথে যৌবন ব্যয় করবে, তারা দুনিয়া আলোকিত করবে এবং আখিরাতে আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে।
লেখক: কলাম লেখক ও গবেষক
১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস, যা ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী পালন করে আসছে। এর উদ্দেশ্য তরুণদের দায়িত্বশীল ও প্রভাবশালী নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, তাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং নীতি প্রণয়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
বাংলাদেশের জন্য এ দিবসের গুরুত্ব বিশেষ, কারণ প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীই তরুণ। তারা সঠিক পথে পরিচালিত হলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে, অন্যথায় সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
ইসলামে যৌবনকাল এক মর্যাদাপূর্ণ সময়। কোরআনে আসহাবে কাহাফের মতো যুবকদের সত্যের পক্ষে দৃঢ় থাকার উদাহরণ রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সা বলেছেন, ‘বার্ধক্যের আগে যৌবনকে মূল্য দাও।’ (জামে তিরমিজি)। সাহাবিদের মধ্যে ওসামা ইবনে জায়েদ (রা.) মাত্র ১৮ বছর বয়সে সেনাপতি, মাসআব ইবনে উমাইর (রা.) মদিনায় প্রথম দাওয়াতি প্রতিনিধি ছিলেন।
যৌবন মানুষের শক্তি, সাহস ও সৃজনশীলতার শীর্ষ সময়। কিয়ামতের দিন এ সময় কীভাবে ব্যয় হয়েছে, তার জবাবদিহি হবে। বন্ধু ও পরিবেশ তরুণদের চরিত্রে বড় প্রভাব ফেলে। আজকের চ্যালেঞ্জ হলো—ডিজিটাল বিভ্রান্তি, ভোগবাদ, ধর্ম থেকে দূরত্ব, নেশা ও অপরাধে জড়িয়ে পড়া।
ইসলামি দৃষ্টিতে করণীয় হলো—
ইতিহাসে বদর, উহুদ, খন্দক যুদ্ধে তরুণ সাহাবাদের বীরত্ব; বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে যুবকদের আত্মত্যাগ প্রমাণ করে—যৌবন সঠিক পথে হলে ইতিহাস বদলায়।
যৌবন একবারই আসে—এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাই প্রতিজ্ঞা হোক—সময় নষ্ট নয়, খারাপ সঙ্গ থেকে দূরে থাকা, জ্ঞান অর্জন ও প্রচার করা, ন্যায় ও কল্যাণের নেতৃত্ব দেওয়া। যারা আল্লাহর পথে যৌবন ব্যয় করবে, তারা দুনিয়া আলোকিত করবে এবং আখিরাতে আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে।
লেখক: কলাম লেখক ও গবেষক
যখন একজন মানুষ শারীরিক বা মানসিক দুর্বলতায় ভোগেন, তখন তার পাশে দাঁড়ানো, সান্ত্বনা দেওয়া এবং খোঁজখবর নেওয়া শুধু একটি মানবিক কর্তব্য নয়, বরং ইসলামের দৃষ্টিতে এটি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের এক অনন্য মাধ্যম। রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের শিখিয়েছেন, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া মানে আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধান করা।২ ঘণ্টা আগে
মানুষ স্বভাবতই আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন একটি প্রাণী। এই আত্মমর্যাদা ও সম্মানবোধ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা মানুষকে দান করেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষকে বৈচিত্র্যপূর্ণ রং, আকার ও আকৃতি দিয়ে তৈরি করেছেন।৪ ঘণ্টা আগে
কোনো ভালো কাজ, ইবাদত ও আমল আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার অপরিহার্য শর্ত হলো বিশুদ্ধ নিয়ত। বিশুদ্ধ নিয়ত মানে লোকদেখানো মনোভাব বর্জন করে কেবল আল্লাহকে রাজি ও সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইবাদতটি পালন করা। নিয়ত যার যেমন, সে প্রতিদানও পাবে তেমন।৪ ঘণ্টা আগে
ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা মানবজীবনের প্রতিটি দিকের জন্য সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পরিবার ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে যখন পারিবারিক বন্ধন শিথিল হচ্ছে এবং সমাজে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে, তখন ইসলামি শিক্ষার প্রচলন...৮ ঘণ্টা আগে