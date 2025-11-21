Ajker Patrika
ইসলাম

ভূমিকম্প অনেক বড় সতর্কবার্তা রেখে গেল: শায়খ আহমাদুল্লাহ

ইসলাম ডেস্ক 
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ৩৩
শায়খ আহমাদুল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত
শায়খ আহমাদুল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আজ সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্প আঘাত হানে। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে।

৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে মুহূর্তেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। ভূমিকম্পের পরপরই নিজেদের অভিজ্ঞতা জানাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বার্তা দিচ্ছেন অনেকে। বাদ যাননি অনেক ইসলামিক স্কলারও।

নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ইসলামিক স্কলার শায়খ আহমাদুল্লাহ লেখেন, ‘এভাবেই এক মহাকম্পন মহাপ্রলয়ে রূপ নেবে একদিন। সেদিন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন—হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। (সুরা হজ: ১)’

আহমাদুল্লাহ আরও লেখেন, ‘ভূমিকম্পের মাত্রা আরেকটু বেশি হলেই হয়তো আমাদের অনেকের জীবনের শেষ দিন হতো আজ। আজকে ভূমিকম্প অনেক বড় সতর্কবার্তা রেখে গেল আমাদের জন্য। আসুন, বিলম্ব না করে আল্লাহর দিকে সমর্পিত হই। তওবা করি। প্রস্তুত হই।’

বিষয়:

ইসলামপ্রাকৃতিক দুর্যোগ
