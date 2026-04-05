কুখ্যাত আলকাতরাজ কারাগার ফের চালুর পরিকল্পনা ট্রাম্পের, চান দেড় শ মিলিয়ন ডলার

কুখ্যাত আলকাতরাজ কারাগার পুনরায় চালুর কথা ভাবছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর অংশ হিসেবে তিনি ২০২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট থেকে ১৫২ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ চাচ্ছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো উপসাগরের মুখে ঐতিহাসিক গোল্ডেন গেট ব্রিজের কাছে অবস্থিত আলকাতরাজ দ্বীপে এই কুখ্যাত কারাগারটি অবস্থিত। একসময় এটি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে কুখ্যাত কারাগারগুলোর একটি ছিল। দ্য রক নামে পরিচিত এই স্থানটি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একটি জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।
বাজেট প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ‘আধুনিক ও সর্বোচ্চ নিরাপত্তাসম্পন্ন কারাগার হিসেবে আলকাতরাজ পুনর্গঠনের’ জন্য এই অর্থ চাওয়া হয়েছে। এই অর্থ মূলত প্রকল্পের প্রথম বছরের ব্যয় মেটাতে ব্যবহার করা হবে। তবে এই পরিকল্পনা নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার একাধিক রাজনীতিক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা প্রকল্পের চূড়ান্ত ব্যয় এবং সক্রিয় কারাগার হিসেবে আলকাতরাজ পরিচালনার বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
এই কারাগারটি ১৯৬৩ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়। বর্তমানে এটি পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিসের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সাবেক স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি ট্রাম্প প্রশাসনের এই বাজেট প্রস্তাবকে ‘প্রথম দেখাতেই হাস্যকর’ বলে মন্তব্য করেছেন এবং সরাসরি তা প্রত্যাখ্যানের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আধুনিক কারাগার হিসেবে আলকাতরাজ পুনর্গঠন একটি বোকামিপূর্ণ ধারণা। এটি করদাতাদের অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আমেরিকান জনগণের বুদ্ধিমত্তার প্রতি অপমান।’
এই বাজেট প্রস্তাব কার্যকর করতে হলে তা মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন পেতে হবে। ট্রাম্পের এই পরিকল্পনার সমালোচনায় দ্বীপটিতে সুপেয় পানি ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি, সব ধরনের সরঞ্জাম সেখানে নৌকায় করে সেখানে পৌঁছাতে হয়, যা পরিচালনাকে আরও জটিল করে তোলে।
মার্কিন সরকারের তথ্য অনুযায়ী, আলকাতরাজ বন্ধ হওয়ার সময় এটির পরিচালন ব্যয় অন্য যেকোনো ফেডারেল কারাগারের তুলনায় তিন গুণ বেশি ছিল। পেলোসি আরও একটি উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন, যা সান ফ্রান্সিসকোর অন্যান্য রাজনীতিকেরাও জানিয়েছেন। তাদের মতে, আলকাতরাজকে আবার কার্যকর কারাগারে রূপান্তর করলে একটি ঐতিহাসিক ও প্রতীকী স্থাপনার ক্ষতি হবে।
বর্তমানে এই স্থানটি পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে বছরে প্রায় ৬০ মিলিয়ন ডলার আয় করে। কারাগারটি পুনরায় চালু করতে যে অর্থ চাওয়া হয়েছে, তা মূলত ফেডারেল ব্যুরো অব প্রিজনসের জন্য নির্ধারিত ১ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ পরিকল্পনার অংশ।
আলকাতরাজ প্রথমে নৌ প্রতিরক্ষা দুর্গ হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। পরে এটি সামরিক কারাগারে রূপান্তর করা হয় এবং ১৯৩০-এর দশকে মার্কিন বিচার বিভাগের অধীনে এনে ফেডারেল কারাগারে পরিণত করা হয়। এই কারাগারের উল্লেখযোগ্য বন্দীদের মধ্যে ছিলেন কুখ্যাত গ্যাংস্টার আল কাপোন, মিকি কোহেন এবং জর্জ ‘মেশিনগান’ কেলি।
