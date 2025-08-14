Ajker Patrika
> বিশ্ব
> যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

নিজের মৃত্যুর নাটক সাজিয়েও হলো না শেষ রক্ষা, ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত মার্কিনি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নিজের মৃত্যুর নাটক সাজিয়েও হলো না শেষ রক্ষা, ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত মার্কিনি

ধর্ষণ মামলার বিচার এড়াতে সাজিয়েছিলেন নিজের মৃত্যুর নাটক। তবু হলো না শেষ রক্ষা। ধরা পড়তেই হলো পুলিশের কাছে। এবার সেই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ অঙ্গরাজ্যে এ ঘটনা ঘটেছে।

বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল বুধবার অঙ্গরাজ্যের সল্ট লেক কাউন্টির এক আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। আগামী ২০ অক্টোবর তাঁর সাজা ঘোষণা করা হবে। বুধবারের শুনানিতে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন ভুক্তভোগী নারী ও তার বাবা-মা। আগামী সেপ্টেম্বর উইটাহ কাউন্টিতে আরেকটি ধর্ষণ মামলায় বিচারের মুখোমুখি হবেন রসি নামের এই অপরাধী।

২০০৮ সালে নিজের প্রেমিকাকে ধর্ষণ করেন রসি। এ ঘটনায় ওই বছরই মামলা হয়। পরে, মামলার বিচার এড়াতে নিজের মৃত্যুর নাটক সাজান তিনি। ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি অনলাইন নিজের একটি মৃত্যুলিপি প্রকাশ করান তিনি। ওই মৃত্যুলিপিতে দাবি করা হয়, নন হজকিন লিম্ফোমায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন রসি। এই মৃত্যুলিপি প্রকাশের পরপরই ইউটাহ থেকে পালান তিনি। তবে, শুরু থেকেই এই মৃত্যু নিয়ে সন্দিহান ছিলেন অনেকেই। এমনকি তার নিজের পরিবার, তার সাবেক আইনজীবীও মৃত্যুর খবর নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে।

পরে, ২০২১ সালে স্কটল্যান্ড থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। গ্লাসগোর একটি হাসপাতালে কোভিড-১৯-এর চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন তিনি। সেখানকার কর্মীরা তার শরীরে থাকা একটি উল্কি বা ট্যাটু দেখতে পান, যা ইন্টারপোলের নোটিশে রসির স্বতন্ত্র ট্যাটু হিসেবে চিহ্নিত। সেটি দেখেই তাঁকে পুলিশে রিপোর্ট করেন কর্মীরা।

বিষয়:

ধর্ষণমামলাযুক্তরাষ্ট্র
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অরকার আক্রমণে তরুণী প্রশিক্ষকের মৃত্যু, ভাইরাল ভিডিওটি সম্পর্কে যা জানা গেল

অস্থিরতার সামান্য ইঙ্গিত পেলেই আমরা চলে যাব

প্লট–ফ্ল্যাট বরাদ্দে সচিব, এমপি, মন্ত্রী, বিচারপতিসহ যাঁদের কোটা বাতিল

ভারতকে পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি, যা বলল যুক্তরাষ্ট্র

টাঙ্গাইলে মারধরের জেরে মুখোমুখি বণিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠন, পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

অস্থিরতার সামান্য ইঙ্গিত পেলেই আমরা চলে যাব

অস্থিরতার সামান্য ইঙ্গিত পেলেই আমরা চলে যাব

আতিউর রহমানসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক তিন গভর্নরের ব্যাংক হিসাব তলব

আতিউর রহমানসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক তিন গভর্নরের ব্যাংক হিসাব তলব

প্লট–ফ্ল্যাট বরাদ্দে সচিব, এমপি, মন্ত্রী, বিচারপতিসহ যাঁদের কোটা বাতিল

প্লট–ফ্ল্যাট বরাদ্দে সচিব, এমপি, মন্ত্রী, বিচারপতিসহ যাঁদের কোটা বাতিল

সম্পর্কিত

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

নিজের মৃত্যুর নাটক সাজিয়েও হলো না শেষ রক্ষা, ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত মার্কিনি

নিজের মৃত্যুর নাটক সাজিয়েও হলো না শেষ রক্ষা, ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত মার্কিনি

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে পুতিনকে খনিজের লোভ ও শাস্তির ভয় ট্রাম্পের

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে পুতিনকে খনিজের লোভ ও শাস্তির ভয় ট্রাম্পের

ইসরায়েলের অর্থ ও সহায়তায় চলছে সিরিয়া ভাঙার পরিকল্পনা, শামিল যুক্তরাষ্ট্রও

ইসরায়েলের অর্থ ও সহায়তায় চলছে সিরিয়া ভাঙার পরিকল্পনা, শামিল যুক্তরাষ্ট্রও