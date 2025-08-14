নিজের মৃত্যুর নাটক সাজিয়েও হলো না শেষ রক্ষা, ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত মার্কিনি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ধর্ষণ মামলার বিচার এড়াতে সাজিয়েছিলেন নিজের মৃত্যুর নাটক। তবু হলো না শেষ রক্ষা। ধরা পড়তেই হলো পুলিশের কাছে। এবার সেই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ অঙ্গরাজ্যে এ ঘটনা ঘটেছে।
বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল বুধবার অঙ্গরাজ্যের সল্ট লেক কাউন্টির এক আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। আগামী ২০ অক্টোবর তাঁর সাজা ঘোষণা করা হবে। বুধবারের শুনানিতে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন ভুক্তভোগী নারী ও তার বাবা-মা। আগামী সেপ্টেম্বর উইটাহ কাউন্টিতে আরেকটি ধর্ষণ মামলায় বিচারের মুখোমুখি হবেন রসি নামের এই অপরাধী।
২০০৮ সালে নিজের প্রেমিকাকে ধর্ষণ করেন রসি। এ ঘটনায় ওই বছরই মামলা হয়। পরে, মামলার বিচার এড়াতে নিজের মৃত্যুর নাটক সাজান তিনি। ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি অনলাইন নিজের একটি মৃত্যুলিপি প্রকাশ করান তিনি। ওই মৃত্যুলিপিতে দাবি করা হয়, নন হজকিন লিম্ফোমায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন রসি। এই মৃত্যুলিপি প্রকাশের পরপরই ইউটাহ থেকে পালান তিনি। তবে, শুরু থেকেই এই মৃত্যু নিয়ে সন্দিহান ছিলেন অনেকেই। এমনকি তার নিজের পরিবার, তার সাবেক আইনজীবীও মৃত্যুর খবর নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে।
পরে, ২০২১ সালে স্কটল্যান্ড থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। গ্লাসগোর একটি হাসপাতালে কোভিড-১৯-এর চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন তিনি। সেখানকার কর্মীরা তার শরীরে থাকা একটি উল্কি বা ট্যাটু দেখতে পান, যা ইন্টারপোলের নোটিশে রসির স্বতন্ত্র ট্যাটু হিসেবে চিহ্নিত। সেটি দেখেই তাঁকে পুলিশে রিপোর্ট করেন কর্মীরা।
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দেশের সামরিক সক্ষমতা আরও জোরদার করতে ‘আর্মি রকেট ফোর্স কমান্ড’ গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম আজ নিউজ টিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, স্বাধীনতার ৭৮তম বার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার ইসলামাবাদে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি-সজ্জিত...৭ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার প্ররোচনা হিসেবে বিরল খনিজের সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব তৈরি করছেন। আগামীকাল শুক্রবার পুতিনের সঙ্গে হতে যাওয়া বহুল প্রতীক্ষিত বৈঠকে ট্রাম্প কিছু অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে বসবেন।১ ঘণ্টা আগে
তবে অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন, এটি খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে অস্থির করার এবং বাইরের হস্তক্ষেপকে বৈধ মোড়কে আনার একটি কৌশল। এর দুই দিন আগে গণমাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল ‘ক্রিশ্চিয়ান মিলিটারি কাউন্সিল’ গঠন হয়েছে এলিয়াস সাব নামে একজনের নেতৃত্বে। যদিও, এখন পর্যন্ত এই নামে কোনো ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি।২ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের পরিচয় হয়েছিল যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইনের মাধ্যমে—সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমন দাবি করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেন। আর তাতে বেজায় চটেছেন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প।২ ঘণ্টা আগে