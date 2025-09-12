Ajker Patrika
ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলসোনারোর ২৭ বছরের কারাদণ্ড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ০৫
ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারো। ছবি: সংগৃহীত
অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রে দোষী সাব্যস্ত হলেন ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারো। এ অপরাধে বলসোনারোকে ২৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। গতকাল বৃহস্পতিবার এ রায় দিয়েছেন আদালত। বলসোনারোর পাশাপাশি সাবেক মন্ত্রী ও সামরিক প্রধানেরাসহ আরও সাতজন এ মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কোর্টের পাঁচ বিচারপতির চারজন এই দণ্ড দেন। ২০২২ সালে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দ্য সিলভাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রসহ পাঁচটি অভিযোগের সব কটিতে বলসোনারোকে দোষী সাব্যস্ত করেন চার বিচারপতি। বাকি একজন তাঁকে খালাসের পক্ষে যুক্তি দেন।

২৭ বছরের কারাদণ্ড হওয়ায় ৭০ বছর বয়সী এই নেতার বাকি জীবনের পুরোটাই কারাগারে কাটাতে হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এখনো তিনি গৃহবন্দী রয়েছেন। সেনবাহিনীর সাবেক এই ক্যাপ্টেন দাবি করেছেন, তিনি রাজনৈতিক দমন-পীড়নের শিকার।

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ডানপন্থী সাবেক এই প্রেসিডেন্টের সাজার ফলে ব্রাজিলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আরও টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, বলসোনারোর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনায় তিনি বিস্মিত এবং খুবই অসন্তুষ্ট।

এর আগে গত ৯ জুলাই ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনি ব্রাজিলের ওপর কড়া শুল্ক আরোপ করতে চান। কারণ হিসেবে বলেন, ব্রাজিলে তাঁর কট্টর ডানপন্থী মিত্র ও সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারোকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে হয়রানি করা হচ্ছে। এরপর ব্রাজিলের কিছু পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন ট্রাম্প।

বলসোনারো ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম দেশ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

ব্রাজিলআমেরিকাপ্রেসিডেন্ট
