গাজায় যুদ্ধ শেষ, শান্তি স্থাপনে আমি পারদর্শী: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তে সংঘর্ষের পর দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, তিনি ‘শান্তি স্থাপনে পারদর্শী।’ গাজায় যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে’ এবং ‘ইহুদি, মুসলিম ও আরব—সবাই খুশি।’
স্থানীয় সময় গতকাল রোববার ওয়াশিংটন থেকে ইসরায়েলের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ট্রাম্প বলেন, ‘যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এটা আপনা জানানে। এখন এক বিশেষ সময় আসছে। সবাই একসঙ্গে উল্লাস করছে—এটা আগে কখনো ঘটেনি। এই প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারা আমার জন্য গর্বের। আমরা দারুণ সময়ের মধ্য দিয়ে যাব।’
গাজায় যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি বিনিময় চুক্তি উদ্যাপনে ট্রাম্প এখন মধ্যপ্রাচ্যের পথে। তিনি আরও বলেন, ‘সবাই এখন খুশি—ইহুদি, মুসলিম বা আরব—সবাই। ইতিহাসে এটাই প্রথমবার, সবাই একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ। আমরা ইসরায়েলের পর মিশরে যাচ্ছি, সেখানে খুব শক্তিশালী, ধনী ও প্রভাবশালী দেশগুলোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করব। তারা সবাই এই চুক্তির অংশ হতে চায়।’
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার সময় এক প্রতিবেদক জানান, গাজায় শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ট্রাম্প ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান—দুই পক্ষের কাছ থেকেই প্রশংসা পাচ্ছেন। প্রতিবেদক জানতে চান, ‘আপনি কী মনে করেন, এই শান্তিচুক্তি আপনার উত্তরাধিকারে কীভাবে যুক্ত হবে?’
জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘এটা আমার আমলে অষ্টম যুদ্ধ, যা আমি সমাধান করেছি। এখন শুনছি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। আমি বলেছি, আমি (মিসর থেকে) ফিরে সেটা নিয়েও কাজ করব। কারণ, যুদ্ধ বন্ধ আর শান্তি আনা—এই কাজগুলো আমি ভালোই পারি। এটা আমার জন্য গর্বের বিষয়। আমি লাখ লাখ মানুষের জীবন বাঁচাচ্ছি।’
মিসরের লোহিত সাগর সংলগ্ন রিসোর্ট শহর শারম এল-শেখে গাজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই সম্মেলনে অন্য বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছেন। মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসির সঙ্গে যৌথভাবে এই সম্মেলনের সহ-সভাপতিত্ব করবেন ট্রাম্প।১ ঘণ্টা আগে
ফিলিস্তিনের যুদ্ধবিধ্বস্ত ভূখণ্ড গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে হামাসের হাতে থাকা ইসরায়েলি জিম্মি ও ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দেওয়া হবে। এই বন্দী–জিম্মি বিনিময় প্রক্রিয়ার পুরোটাই দেখভাল করবে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি। এরই মধ্যে রেড ক্রস কমিটির বাস পৌঁছে গেছে গাজ১ ঘণ্টা আগে
ইসরায়েল জানিয়েছে, গাজায় থাকা জীবিত বন্দীদের সবাইকে স্থানীয় সময় আজ সোমবার সকালের দিকেই ফেরত পাওয়ার আশা করছে। অর্থাৎ, মিসরে শুরু হতে যাওয়া গাজা যুদ্ধবিরতি ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলনের আগেই এই বিনিময় সম্পন্ন হতে পারে। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপটি নেওয়া হচ্ছ১ ঘণ্টা আগে
এই সম্মেলনের লক্ষ্য হলো গাজা উপত্যকায় যুদ্ধের অবসান ঘটানো, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনের প্রচেষ্টা জোরদার করা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার এক নতুন যুগের সূচনা করা।২ ঘণ্টা আগে