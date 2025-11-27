Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

হিলারির বিরুদ্ধে ‘ভিত্তিহীন’ মামলা, ট্রাম্পকে ১০ লাখ ডলার জরিমানার নির্দেশ আদালতের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ৪৬
হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন মামলা করায় ট্রাম্পকে ১০ লাখ ডলার জরিমানা দিতে হবে। ছবি: সংগৃহীত
হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন মামলা করায় ট্রাম্পকে ১০ লাখ ডলার জরিমানা দিতে হবে। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে ‘ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক’ মামলা দায়ের করায় বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর আইনজীবী আলিনা হাবাকে ১০ লাখ ডলার জরিমানা দিতে হবে। একটি মার্কিন ফেডারেল আপিল আদালত এই জরিমানা বহাল রেখেছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

তিন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত এই ফেডারেল আপিল আদালত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে আনা প্রায় ১০ লাখ ডলারের শাস্তিমূলক জরিমানা বহাল রেখেছেন। আদালত বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সাবেক আইনজীবী আলিনা হাবা হিলারি ক্লিনটনসহ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে যে মামলা করেছিলেন, তা ছিল ‘ফ্রিভোলাস’, অর্থাৎ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক।

স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার এই রায় দেন আদালত। এই রায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দীর্ঘদিনের প্রতিপক্ষদের শাস্তি দিতে চাওয়ার প্রচেষ্টায় আরেকটি বড় বাধা। কয়েক দিন আগে ১১তম সার্কিট আপিল আদালত প্রেসিডেন্টের মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মানহানির মামলা পুনরুজ্জীবিত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এটি সেই একই আদালতে তাঁর টানা দ্বিতীয় পরাজয়।

এর আগে ২০২৩ সালে এক ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি খারিজ করে দেন এবং কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। তাঁর মন্তব্য ছিল, মামলাটি ‘কখনোই দাখিল করা উচিত ছিল না’ এবং এটি করা হয়েছে ‘বাজে উদ্দেশ্যে।’

আপিল বেঞ্চ বলেছেন, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট প্রেসিডেন্ট ও হাবার বিরুদ্ধে শাস্তি আরোপে কোনো ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি। তাঁদের পর্যবেক্ষণে প্রেসিডেন্টের আইনগত যুক্তিগুলো দুর্বল ছিল। জর্জ ডব্লিউ বুশ মনোনীত প্রধান বিচারপতি উইলিয়াম প্রাইয়ার জুনিয়র ৩৬ পৃষ্ঠার রায়টি লিখেছেন। এতে যুক্ত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মনোনীত বিচারপতি অ্যান্ড্রু ব্রাশার এবং বাইডেন মনোনীত বিচারপতি এম্ব্রি কিড।

এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের আইনজীবী দলের একজন মুখপাত্র বলেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিষয়টি ন্যায্য ও সঠিক পরিণতি পর্যন্ত অনুসরণ করবেন।’

আলিনা হাবা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ইলেকশন-পূর্ব সময়ের আইনজীবী ছিলেন। পরে তিনি তাঁকে নিউ জার্সির ভারপ্রাপ্ত মার্কিন অ্যাটর্নি হিসেবে নিয়োগ দেন। কিন্তু চলতি বছরের আগস্টে এক ফেডারেল বিচারক রায় দেন, হাবা বৈধ ক্ষমতা ছাড়াই ওই দায়িত্ব পালন করেছেন। বিচারকের মতে, তাঁর অন্তর্বর্তী মেয়াদ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে এই রায়ের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

২০২২ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট একদল ডেমোক্র্যাট, সাবেক এফবিআই পরিচালক জেমস কমি ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। তাঁর অভিযোগ, তারা ২০১৬ সালের নির্বাচনে রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর যোগসাজশ রয়েছে এমন একটি ‘মিথ্যা বয়ান’ তৈরি করতে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। মার্কিন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক ডোনাল্ড মিডলব্রুকস সেই মামলাটি ওই বছরের সেপ্টেম্বরেই খারিজ করে দেন। তিনি একে বলেন, ‘দুই শ’ পৃষ্ঠার রাজনৈতিক ইশতেহার।

এরপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, হাবা ও তাঁর আইন প্রতিষ্ঠানকে ৯ লাখ ৩৭ হাজার ৯৮৯ ডলার জরিমানা করেন এই ভিত্তিহীন মামলা করার জন্য। সেই সময় বিচারকের মন্তব্য ছিল, ‘যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একটি ভিত্তিহীন মামলা ব্যবহার করেছেন। এটি বাজে উদ্দেশ্যের পরিচায়ক। আর এ আচরণ নতুন নয়; এটি তাঁর পরিকল্পনা বা অন্তত একধরনের পদ্ধতির অংশ।’

বিষয়:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রমামলাহিলারি ক্লিনটনডোনাল্ড ট্রাম্পআদালতমার্কিন প্রেসিডেন্টজরিমানা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

মুসলিম ব্রাদারহুডের কয়েকটি শাখাকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ তকমা দিতে যাচ্ছেন ট্রাম্প

মুসলিম ব্রাদারহুডের কয়েকটি শাখাকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ তকমা দিতে যাচ্ছেন ট্রাম্প

আদিয়ালা জেলেই আছেন ইমরান খান, সুস্থ আছেন: কর্তৃপক্ষ

আদিয়ালা জেলেই আছেন ইমরান খান, সুস্থ আছেন: কর্তৃপক্ষ

গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রেসিডেন্ট বন্দী

গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রেসিডেন্ট বন্দী

ওয়াশিংটনে গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ডস আহত, আরও ৫০০ সদস্য মোতায়েন চান ট্রাম্প

ওয়াশিংটনে গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ডস আহত, আরও ৫০০ সদস্য মোতায়েন চান ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

মুসলিম ব্রাদারহুডের কয়েকটি শাখাকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ তকমা দিতে যাচ্ছেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ০৪
ডোনাল্ড ট্রাম্প মুসলিম ব্রাদারহুডের বেশ কয়েকটি শাখাকে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করার নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন। ছবি: এএফপি
ডোনাল্ড ট্রাম্প মুসলিম ব্রাদারহুডের বেশ কয়েকটি শাখাকে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করার নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন। ছবি: এএফপি

মুসলিম ব্রাদারহুডের (এমবি) কিছু শাখাকে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন বা ফরেন টেররিস্ট অর্গানাইজেশন বা এফটিও হিসেবে তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত সোমবার এই বিষয়ে এক নির্বাহী আদেশে সই করেন। লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আইয়ের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে, ‘এই আদেশের মাধ্যমে মুসলিম ব্রাদারহুডের নির্দিষ্ট চ্যাপ্টার/অধ্যায়/শাখা বা উপশাখাগুলোকে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণার প্রক্রিয়া শুরু হলো।’ এতে লেবানন, মিসর ও জর্ডানে মুসলিম ব্রাদারহুডের শাখাগুলোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

আদেশে আরও বলা হয়, এসব শাখা ‘নিজেদের অঞ্চলে সহিংসতা ও অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে দিতে জড়িত কিংবা এসব কর্মকাণ্ডকে উৎসাহ ও সমর্থন দেয়, যা তাদের নিজ অঞ্চলের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য হানিকর।’ কিছুদিন আগে ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডকে এফটিও হিসেবে ঘোষণা করার উদ্যোগ এগিয়ে নিচ্ছেন।

তিনি বলেন, ‘এটি হবে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং কঠোর ভাষায় করা ঘোষণা। চূড়ান্ত নথিগুলো প্রস্তুত করা হচ্ছে।’ মার্কিন কংগ্রেস যখন মুসলিম ব্রাদারহুডকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করার দিকে যাচ্ছে, ঠিক তার আগেই ট্রাম্প এই নির্বাহী আদেশ জারি করলেন।

রিপাবলিকান সিনেটর টেড ক্রুজ মুসলিম ব্রাদারহুডকে সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণার একটি বিল এগিয়ে নিচ্ছেন। রিপাবলিকান সিনেটর টম কটন ও ডেমোক্র্যাট সিনেটর জন ফেটারম্যানও এতে সহ-উদ্যোক্তা হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। এ ছাড়া হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসেও একটি বিল আনা হয়েছে, যাতে ডেমোক্র্যাট সদস্যদের মধ্যে জ্যারেড মস্কোভিটস, থমাস সুওজি ও জন গটহেইমারসহ চারজন সহ-উদ্যোক্তা হিসেবে আছেন।

তবে মুসলিম ব্রাদারহুডকে সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণার জন্য ট্রাম্পের নতুন আইন দরকার নেই। কারণ, ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী এই ক্ষমতা ইতিমধ্যেই তাঁর রয়েছে। আইন অনুযায়ী সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণার প্রক্রিয়া শুরু করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। নির্ধারিত মানদণ্ড হলো, সংগঠনটি বিদেশি হতে হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ও নাগরিকদের জন্য ক্ষতিকর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকতে হবে।

কোন ক্ষেত্রে মুসলিম ব্রাদারহুড যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি—এমন এক প্রশ্নের জবাবে জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক নাথান ব্রাউন মিডল ইস্ট আইকে বলেন, ‘একেবারেই নয়।’

প্রেসিডেন্টের হাতে আরও বিস্তৃত ক্ষমতা আছে নির্বাহী আদেশ ১৩২২৪-এর মাধ্যমে। এই আদেশ অনুযায়ী ট্রেজারি, স্টেট ও জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে ব্যবহার করে যেসব সংগঠনকে সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাদের সম্পদ জব্দ, নিষেধাজ্ঞা ও ভ্রমণ-নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও আগস্টে বলেন, এফটিও তালিকাভুক্তির কাজ ‘চলমান।’

রুবিও বলেন, ‘মুসলিম ব্রাদারহুডের বিভিন্ন শাখা আছে। তাই প্রতিটিকে আলাদা করে তালিকাভুক্ত করতে হবে।’ তিনি বলেন, স্টেট ডিপার্টমেন্ট বর্তমানে ব্রাদারহুডের বিভিন্ন শাখার মূল্যায়ন করছে, যা তাঁর ভাষায় ‘এই পদে না এলে এত জটিল বলে ধারণা করা যায় না।’

মুসলিম ব্রাদারহুডকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করার এই উদ্যোগ ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ থেকেই শুরু হয়েছিল। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৯ সালের বসন্তে হোয়াইট হাউসে মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সঙ্গে বৈঠকের পর ট্রাম্প এই প্রচেষ্টায় আরও জোর দেন।

সে সময় তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন এবং সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও এই প্রস্তাব সমর্থন করলেও মার্কিন সরকারি আইনজীবী, প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা ও জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক কর্মীদের একটি বড় অংশ আপত্তি জানিয়েছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

এ মাসের শুরুতে টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট ঘোষণা করেছেন যে তিনি মুসলিম ব্রাদারহুড ও আমেরিকার মুসলমানদের বৃহত্তম নাগরিক অধিকার সংগঠন কেয়ার-কে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন ও আন্তর্জাতিক অপরাধী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করছেন। এই ঘোষণার ফলে দুটি সংগঠনই টেক্সাস রাজ্যে জমি কেনা বা অর্জন করতে পারবে না বলে অ্যাবট জানান। এই ঘোষণায় আরও উল্লেখ আছে যে রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস প্রয়োজন অনুযায়ী এই সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে।

মুসলিম ব্রাদারহুড কী?

আরব বিশ্বে মুসলিম ব্রাদারহুড সবচেয়ে বেশি পরিচিত একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে, যা ইসলামি নীতি ও আইনভিত্তিক সংগঠন। ২০১১ সালের আরব বসন্তে স্বৈরশাসকদের পতনের দাবিতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার পর সংগঠনটির জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী হয়। সংগঠনটি ১৯২০-এর দশকের শেষ দিকে মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতায়।

পরে মিসরীয় প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের ও সিরিয়ার হাফিজ আল-আসাদের মতো আরব জাতীয়তাবাদী নেতারা সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ ও দমন করেন। কিন্তু ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে ধর্মনিরপেক্ষ, কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো যখন আধুনিকায়ন ও পশ্চিমা এজেন্ডা চাপিয়ে দিতে থাকে, তখন ব্রাদারহুড আবার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এরপর ২০১২ সালে হোসনি মোবারক পতনের পর আন্তর্জাতিকভাবে পর্যবেক্ষিত নির্বাচনে মিসর প্রথম মুসলিম ব্রাদারহুড-ঘনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসিকে ক্ষমতায় আনে। সিসি তখন সামরিক গোয়েন্দা প্রধান ও পরে মুরসির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ২০১৩ সালে সিসি একটি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দমনপীড়ন শুরু করেন।

ব্রাদারহুডকে ঘিরে আঞ্চলিক শক্তিগুলোর মধ্যে তুরস্ক, সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের গভীর বিরোধ তৈরি হয়। ইউএই ও সৌদি আরব কাতারের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করে এবং লিবিয়ার মতো দেশে তুরস্কের বিপক্ষে পরোক্ষ যুদ্ধ চালায়। সাম্প্রতিক সময়ে উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে কিছুটা মিলমিশ হলেও মুসলিম ব্রাদারহুড বিষয়টি এখনো অঞ্চলজুড়ে উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু। অনেক রাজতান্ত্রিক দেশ সংগঠনটিকে তাদের রাজতান্ত্রিক শাসনক্ষমতার জন্য হুমকি হিসেবে দেখে।

তবে মুরসির পতনের পর মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রভাব কমে গেছে, তবে সংগঠনটি এখনো বিভিন্ন স্থানে সমর্থন ধরে রেখেছে। তিউনিসিয়ায় ব্রাদারহুড-ঘনিষ্ঠ এন-নাহদা পার্টি হয়রানি ও রাজনৈতিক দমনের মুখে পড়েছে। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট কাইস সাঈদ ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেছেন, পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়েছেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ ও ইসলামি দুই ধারার বিরোধীদের সরাতে উদ্যোগী হয়েছেন।

অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররা কখনো কখনো এমন সরকারকে সমর্থন দিয়েছে, যাদের মধ্যে মুসলিম ব্রাদারহুড-ঘনিষ্ঠ দল রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ইয়েমেনের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারটি বলা যায়, যেখানে সৌদি-সমর্থিত ইসলাহ দল ঐতিহাসিকভাবে ব্রাদারহুডের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত।

যদি ট্রাম্প মুসলিম ব্রাদারহুডকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করার কাজ এগিয়ে নেন, সংগঠনটি ওয়াশিংটন ডিসির মার্কিন আপিল আদালতে এর বিরুদ্ধে আপিল করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, মুসলিম ব্রাদারহুডের কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নেই। বরং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়, যাদের মধ্যে আদর্শিক মিল থাকলেও সাংগঠনিক কাঠামো ঢিলেঢালা।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হামাস মুসলিম ব্রাদারহুড-সংযুক্ত একটি দল, যাকে ১৯৮৭ সালে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকেও যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছিল। বর্তমানে মিসর, সৌদি আরব, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সর্বশেষ জর্ডানে মুসলিম ব্রাদারহুড নিষিদ্ধ।

বিষয়:

মিসরমুসলিমডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রজর্ডানতুরস্ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

হিলারির বিরুদ্ধে ‘ভিত্তিহীন’ মামলা, ট্রাম্পকে ১০ লাখ ডলার জরিমানার নির্দেশ আদালতের

হিলারির বিরুদ্ধে ‘ভিত্তিহীন’ মামলা, ট্রাম্পকে ১০ লাখ ডলার জরিমানার নির্দেশ আদালতের

আদিয়ালা জেলেই আছেন ইমরান খান, সুস্থ আছেন: কর্তৃপক্ষ

আদিয়ালা জেলেই আছেন ইমরান খান, সুস্থ আছেন: কর্তৃপক্ষ

গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রেসিডেন্ট বন্দী

গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রেসিডেন্ট বন্দী

ওয়াশিংটনে গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ডস আহত, আরও ৫০০ সদস্য মোতায়েন চান ট্রাম্প

ওয়াশিংটনে গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ডস আহত, আরও ৫০০ সদস্য মোতায়েন চান ট্রাম্প

পাকিস্তান

আদিয়ালা জেলেই আছেন ইমরান খান, সুস্থ আছেন: কর্তৃপক্ষ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ২৫
কারাবন্দী পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। ছবি: এএফপি
কারাবন্দী পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। ছবি: এএফপি

পাকিস্তানের আদিয়ালা কারাগার কর্তৃপক্ষ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে কারাগার থেকে সরিয়ে নেওয়া ও তাঁর মারা যাওয়ার খবরকে গুজব ও ভিত্তিহীন বলে আখ্যা দিয়েছে। গুজবে বলা হচ্ছিল, পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতাকে কারাগার থেকে অন্যত্র সরানো হয়েছে।

তবে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজের বরাত দিয়ে আরব আমিরাতের সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ জানিয়েছে, কারা কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, তিনি এখনো আদিয়ালা কারাগারেই আছেন এবং সুস্থ আছেন।

রাওয়ালপিন্ডি কারা কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘আদিয়ালা জেল থেকে তাঁকে সরিয়ে নেওয়ার খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি পুরোপুরি সুস্থ এবং পূর্ণ চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছেন।’ কর্মকর্তারা আরও বলেন, তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে যে জল্পনা চলছে, তা ‘ভিত্তিহীন।’ পিটিআই প্রতিষ্ঠাতার সুস্থতা নিশ্চিত করা হচ্ছে বলেও তারা জানায়।

২০২৩ সালের আগস্ট থেকে কারাগারে থাকা ইমরান খান ক্ষমতা হারানোর পর দুর্নীতি থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদ পর্যন্ত বিভিন্ন মামলার মুখোমুখি। ২০২২ সালের এপ্রিলে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

অন্যদিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ দাবি করেছেন, পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা কারাগারে আগের তুলনায় অনেক আরাম পাচ্ছেন। তিনি বলেন, ‘তাঁর জন্য যেসব খাবার আসে, সেগুলো পাঁচতারা হোটেলেও মেলে না।’

আসিফ আরও বলেন, তাঁর কাছে টেলিভিশন আছে এবং তিনি ইচ্ছেমতো যেকোনো চ্যানেল দেখতে পারেন। তিনি বলেন, ‘তাঁর জন্য ব্যায়াম করার মেশিনও আছে।’ এ পরিস্থিতির তুলনা করতে গিয়ে তিনি নিজের কারাবাসের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা ঠান্ডা মেঝেতে ঘুমাতাম, কারাগারের খাবার খেতাম, জানুয়ারিতে গরম পানি ছাড়াই মাত্র দুটি কম্বল ছিল।’ তখনকার সুপারিনটেনডেন্ট আসাদ ওয়ারাইচ তাঁর সেল থেকে গিজার খুলে নিয়েছিলেন বলেও জানান তিনি।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও দাবি করেন, পিটিআই প্রতিষ্ঠাতাকে ডাবল বেড এবং ‘মখমলের গদি’ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘তাঁর উচিত জেলের লাউডস্পিকারে তাঁর ওয়াশিংটন অ্যারেনা বক্তৃতা শোনা।‘ তিনি আরও বলেন, ‘খোদাকে ভয় করো—সময় কারও হাতে থাকে না।’

এদিকে ক্ষমতাসীন জোটের মূল পক্ষ পাকিস্তান মুসলিম লিগ–নওয়াজের (পিএমএল-এন) সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ গতকাল বুধবার দাবি করেন, ‘যারা ইমরানকে ক্ষমতায় এনেছিল, তারাই বড় অপরাধী।’

উপনির্বাচনে জয়ী আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশে বক্তৃতায় তিনি বলেন, ‘ইমরান খান একমাত্র অপরাধী ছিলেন না। যারা তাকে ক্ষমতায় এনেছিল, তারা আরও বড় অপরাধী, এবং তাদের সম্পূর্ণ জবাবদিহির আওতায় আনা উচিত।’

২০২৪ সালের নির্বাচনের পর পিপিপির সঙ্গে জোট গঠনের মাধ্যমে পিএমএল-এন ক্ষমতায় আসার পর নওয়াজ সাধারণত নিম্ন প্রোফাইলে ছিলেন।

২০১৮ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, পিটিআই দেশটির সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল হয়ে ওঠে। মোট ২৭০টি জাতীয় পরিষদ আসনের মধ্যে ১১৫টি পায় তারা।

বিষয়:

গুজবপাকিস্তানইমরান খানকারাগারপিটিআইপ্রধানমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

হিলারির বিরুদ্ধে ‘ভিত্তিহীন’ মামলা, ট্রাম্পকে ১০ লাখ ডলার জরিমানার নির্দেশ আদালতের

হিলারির বিরুদ্ধে ‘ভিত্তিহীন’ মামলা, ট্রাম্পকে ১০ লাখ ডলার জরিমানার নির্দেশ আদালতের

মুসলিম ব্রাদারহুডের কয়েকটি শাখাকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ তকমা দিতে যাচ্ছেন ট্রাম্প

মুসলিম ব্রাদারহুডের কয়েকটি শাখাকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ তকমা দিতে যাচ্ছেন ট্রাম্প

গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রেসিডেন্ট বন্দী

গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রেসিডেন্ট বন্দী

ওয়াশিংটনে গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ডস আহত, আরও ৫০০ সদস্য মোতায়েন চান ট্রাম্প

ওয়াশিংটনে গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ডস আহত, আরও ৫০০ সদস্য মোতায়েন চান ট্রাম্প

আফ্রিকা

গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রেসিডেন্ট বন্দী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ব্রিগেডিয়ার ডেনিস এন’কানহার নেতৃত্বেই সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ছবি: এএফপি
ব্রিগেডিয়ার ডেনিস এন’কানহার নেতৃত্বেই সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ছবি: এএফপি

আফ্রিকার দেশ গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। একদল সামরিক কর্মকর্তা দেশের ‘পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ’ নেওয়ার দাবি করেছে। এর ঠিক একদিন আগে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দুজন শীর্ষ প্রার্থী নিজ নিজ বিজয়ের ঘোষণা দেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এক বিবৃতি পড়ে শোনান এই কর্মকর্তারা। নিজেদের ‘শৃঙ্খলা পুনর্বহালের জন্য উচ্চ সামরিক কমান্ড’ বলে পরিচয় দিয়ে তারা জানায়, নির্বাচন প্রক্রিয়া ’পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত’ স্থগিত করা হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে সব স্থল, আকাশ এবং নৌসীমান্ত বন্ধের আদেশ আসে। ঘোষণার পর রাতের জন্য কারফিউ জারি করা হয়।

এর কিছুক্ষণ আগেই রাজধানী বিসাউতে নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ের কাছে, প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আশেপাশে টানা গুলির শব্দ শোনা যায়।

রোববারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল আজ বৃহস্পতিবার প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন প্রেসিডেন্ট উমারো সিসোকো এম্বালো এবং তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্নান্দো দিয়াস। ফরাসি গণমাধ্যম ফ্রান্স ২৪–কে ফোনে এম্বালো বলেন, ‘আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে।’ তিনি জানান, তিনি ‘বর্তমানে জেনারেল স্টাফ সদর দপ্তরে আছেন।’

সেনেগাল থেকে বুধবার দুপুরে করা আল–জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, এম্বালোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।বিরোধী দল পিএআইজিসি–র প্রধান ডমিঙ্গোস সিমোইস পেরেইরাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান প্রতিবেদক নিকোলাস হক। তিনি বলেন, ‘আমরা শুনেছি সেনাবাহিনী ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে। কারফিউ চলছে।’

তিনি আরও জানান, অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডেনিস এন’কানহা, যিনি প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর প্রধান ছিলেন। হক বলেন, ‘যার কিনা প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করার কথা, সেই ব্যক্তিই এখন প্রেসিডেন্টকে আটক করেছেন।’

১৯৭৪ সালে পর্তুগালের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের পর গিনি বিসাউতে একাধিক সামরিক অভ্যুত্থান ও অভ্যুত্থানচেষ্টা হয়েছে। এই সপ্তাহের নির্বাচনের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সিভিল সোসাইটি ও পর্যবেক্ষক সংগঠনগুলো। কারণ, প্রধান বিরোধী দল পিএআইজিসি–কে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি।

হক বলেন, ‘এই নির্বাচনে কে জিতবে তা নিয়ে অচলাবস্থার দিকে এগোচ্ছিল পরিস্থিতি। তখনই সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে।

এম্বালো ও দিয়াস দুজনই পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়াই বিজয় দাবি করেন। এএফপিকে এম্বালোর প্রচারকাজের মুখপাত্র অস্কার বারবোসা বলেন, ‘দ্বিতীয় দফার প্রয়োজন হবে না। প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয় মেয়াদ পেতে যাচ্ছেন।’

দিয়াসও সামাজিকমাধ্যমে প্রকাশ করা এক ভিডিওতে বলেন, ‘এই নির্বাচন আমরা জিতে গেছি। প্রথম দফাতেই জয় এসেছে।’ ২০১৯ সালের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও দুপক্ষই নিজ নিজ বিজয়ের দাবি করে। সেই সংকট চলে চার মাস। তখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এম্বালো ও পেরেইরা।

এদিকে, পশ্চিম আফ্রিকার আঞ্চলিক জোট ইকোওয়াস এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের পর্যবেক্ষকরা সামরিক দখল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। দুই সংস্থার যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, ‘দুই শীর্ষ প্রার্থীর সঙ্গে দেখা করে আমরা লোকজনের রায় মেনে নেওয়ার তাঁদের অঙ্গীকার শুনেছি। ঠিক সেই মুহূর্তেই এই ঘোষণা আসা অত্যন্ত দুঃখজনক।’

মোজাম্বিকের সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিলিপে নুসি এবং নাইজেরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট গুডলাক জনাথনের নেতৃত্বে থাকা পর্যবেক্ষক দল আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর প্রতি সংবিধানিক শৃঙ্খলা পুনর্বহালের আহ্বান জানায়।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমরা সশস্ত্র বাহিনীকে আহ্বান জানাচ্ছি, আটক ব্যক্তিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে এবং দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে তার স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগোতে দিতে।’

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও গিনিবিসাউয়ের পরিস্থিতি ‘গভীর উদ্বেগের সাথে’ পর্যবেক্ষণ করছেন বলে জানান মুখপাত্র স্তেফান দ্যুজারিক। তিনি বলেন, মহাসচিব দেশের সব পক্ষকে সংযম দেখাতে এবং আইনের শাসন মেনে চলতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, ‘এই সংকটের গতিপথ জাতিসংঘ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে।’

পর্তুগাল সরকারও এক বিবৃতিতে সব পক্ষকে ‘যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা বেসামরিক সহিংসতা’ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, গিনিবিসাউয়ের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে দিতে হবে, যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়।

বিষয়:

প্রেসিডেন্টআফ্রিকাগিনিঅভ্যুত্থানসেনাবাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

হিলারির বিরুদ্ধে ‘ভিত্তিহীন’ মামলা, ট্রাম্পকে ১০ লাখ ডলার জরিমানার নির্দেশ আদালতের

হিলারির বিরুদ্ধে ‘ভিত্তিহীন’ মামলা, ট্রাম্পকে ১০ লাখ ডলার জরিমানার নির্দেশ আদালতের

মুসলিম ব্রাদারহুডের কয়েকটি শাখাকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ তকমা দিতে যাচ্ছেন ট্রাম্প

মুসলিম ব্রাদারহুডের কয়েকটি শাখাকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ তকমা দিতে যাচ্ছেন ট্রাম্প

আদিয়ালা জেলেই আছেন ইমরান খান, সুস্থ আছেন: কর্তৃপক্ষ

আদিয়ালা জেলেই আছেন ইমরান খান, সুস্থ আছেন: কর্তৃপক্ষ

ওয়াশিংটনে গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ডস আহত, আরও ৫০০ সদস্য মোতায়েন চান ট্রাম্প

ওয়াশিংটনে গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ডস আহত, আরও ৫০০ সদস্য মোতায়েন চান ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ওয়াশিংটনে গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ডস আহত, আরও ৫০০ সদস্য মোতায়েন চান ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ২৪
ওয়াশিংটন ডিসিতে বন্দুকধারীর গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ডস সদস্য গুরুতর আহত হয়। ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালায় পুলিশ। ছবি: এএফপি
ওয়াশিংটন ডিসিতে বন্দুকধারীর গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ডস সদস্য গুরুতর আহত হয়। ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালায় পুলিশ। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটন ডিসিতে অতিরিক্ত ৫০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য মোতায়েনের অনুরোধ করেছেন বলে জানিয়েছেন যুদ্ধসচিব বা প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার হোয়াইট হাউস থেকে কয়েক ব্লক দূরে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলি করার পর এই অনুরোধ করা হলো। খবর এপির

হেগসেথ বুধবার সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা পিছু হটব না। আমরা আমাদের রাজধানী রক্ষা করব, আমাদের শহর রক্ষা করব। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমাকে বলেছেন, আর আমি সেনাবাহিনীর সচিবকে অনুরোধ জানাব, ওয়াশিংটন ডিসিতে আরও ৫০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য পাঠানোর জন্য।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই ঘটনা আমাদের দৃঢ়তা আরও বাড়াবে। আমরা ওয়াশিংটন ডিসিকে নিরাপদ ও সুন্দর রাখব। অপরাধ কমার হার ছিল ঐতিহাসিক। নিরাপত্তা বাড়ার হারও ছিল ঐতিহাসিক।’

পেন্টাগনের এক কর্মকর্তা মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য পোস্টকে জানান, বর্তমানে ডিসিতে প্রায় ২১০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য দায়িত্বে আছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৯০০ জন ডিসি ন্যাশনাল গার্ডের, আর বাকি প্রায় ১২০০ জন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে পাঠানো।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গুলিবিদ্ধ দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্য বর্তমানে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আছেন। তাঁদের কাছে অস্ত্র ছিল। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার গভর্নর প্যাট্রিক মরিসি জানান, তাঁরা দুজনই রাজ্যের ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য।

এ হামলার উদ্দেশ্য এখনো প্রকাশ করা হয়নি, সন্দেহভাজন ব্যক্তির পরিচয়ও জানা যায়নি। ডিসির মেয়র মিউরিয়েল বাউজার সাংবাদিকদের বলেন, এটি ছিল একটি ‘টার্গেটেড শুটিং’, যেখানে এক ব্যক্তি ‘ইচ্ছাকৃতভাবে ওই গার্ডদের লক্ষ্য করেছিলেন।’

স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ১৫ মিনিটের দিকে নর্থওয়েস্ট ডিসির ব্যস্ত ফ্যারাগাট স্কয়ার এলাকার কাছে এই হামলা ঘটে। এলাকাটি দোকানপাট আর রেস্টুরেন্টে ভরপুর। ঘটনাটিকে ‘অ্যামবুশ’ বা অতর্কিত হামলা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ডিসি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান জেফ ক্যারল সাংবাদিকদের বলেন, ‘আজ বেলা প্রায় ২টা ১৫ মিনিটে ডিসি ন্যাশনাল গার্ড সদস্যরা ১৭তম স্ট্রিট ও আই স্ট্রিটের কাছে টহল দিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই এক সন্দেহভাজন কোণ ঘুরে এসে হাতে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র উঠিয়ে তাঁদের দিকে গুলি চালায়।’

বিষয়:

গুলিহোয়াইট হাউসপ্রেসিডেন্টমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রডোনাল্ড ট্রাম্পওয়াশিংটন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

হিলারির বিরুদ্ধে ‘ভিত্তিহীন’ মামলা, ট্রাম্পকে ১০ লাখ ডলার জরিমানার নির্দেশ আদালতের

হিলারির বিরুদ্ধে ‘ভিত্তিহীন’ মামলা, ট্রাম্পকে ১০ লাখ ডলার জরিমানার নির্দেশ আদালতের

মুসলিম ব্রাদারহুডের কয়েকটি শাখাকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ তকমা দিতে যাচ্ছেন ট্রাম্প

মুসলিম ব্রাদারহুডের কয়েকটি শাখাকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ তকমা দিতে যাচ্ছেন ট্রাম্প

আদিয়ালা জেলেই আছেন ইমরান খান, সুস্থ আছেন: কর্তৃপক্ষ

আদিয়ালা জেলেই আছেন ইমরান খান, সুস্থ আছেন: কর্তৃপক্ষ

গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রেসিডেন্ট বন্দী

গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রেসিডেন্ট বন্দী