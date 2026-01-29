Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ট্রাম্পের ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাইবার নিরাপত্তাপ্রধান স্পর্শকাতর ফাইল আপলোড করলেন চ্যাটজিপিটিতে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ট্রাম্পের ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাইবার নিরাপত্তাপ্রধান স্পর্শকাতর ফাইল আপলোড করলেন চ্যাটজিপিটিতে
সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি এজেন্সির (সিআইএসএ) ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মধু গোট্টুমুক্কালা। ছবি: সংগৃহীত

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাইবার প্রতিরক্ষা সংস্থার অন্তর্বর্তী প্রধান দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই সংবেদনশীল চুক্তিসংক্রান্ত স্পর্শকাতর নথি চ্যাটজিপিটির পাবলিক ভার্সনে আপলোড করেছেন। এই সংস্থার দায়িত্বই হলো সরকারের গোপন তথ্য সুরক্ষা। আর পাবলিক ভার্শনে আপলোড হওয়ায় সেই তথ্য এখন চ্যাটজিপিটি যে কাউকে দিতে পারবে, যদি সেগুলো তার মেমোরি থেকে মুছে না ফেলা হয়।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম পলিটিকোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি এজেন্সির (সিআইএসএ) ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মধু গোট্টুমুক্কালার এই কর্মকাণ্ডে একাধিক স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা সতর্কতা সক্রিয় হয়ে যায়, যেগুলোর উদ্দেশ্য ফেডারেল নেটওয়ার্ক থেকে সরকারি তথ্য চুরি বা অনিচ্ছাকৃত ফাঁস ঠেকানো।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই সহযোগীর এমন ভয়াবহ ভুল বিশেষভাবে নজরে আসে। কারণ, তিনি গত মে মাসে সংস্থায় যোগ দেওয়ার পর জনপ্রিয় এই এআই টুল ব্যবহার করতে সিআইএসএ-এর অফিস অব দ্য চিফ ইনফরমেশন অফিসারের কাছ থেকে আলাদা করে অনুমতিও নিয়েছিলেন।

গোট্টুমুক্কালা যে সব তথ্য চ্যাটজিপিটিতে আপলোড করেছেন, সেগুলো সবই এআই টুলটির মালিক ওপেনএআইয়ের সঙ্গে শেয়ার হয়। এর অর্থ, এই তথ্যগুলো অ্যাপের অন্য ব্যবহারকারীদের প্রশ্নের উত্তর তৈরিতে ব্যবহার হতে পারে। ওপেনএআইয়ের এই অ্যাপটির মোট সক্রিয় ব্যবহারকারী সংখ্যা ৭০ কোটির বেশি।

ওই সময় হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য কর্মীদের জন্য চ্যাটজিপিটি ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়, গোট্টুমুক্কালা ‘সিআইএসএ-কে বাধ্য করেছিলেন তাঁকে চ্যাটজিপিটি দিতে, আর তারপর তিনি সেটার অপব্যবহার করেছেন।’ পলিটিকো জানায়, গোট্টুমুক্কালার চ্যাটজিপিটিতে আপলোড করা কোনো নথিই শ্রেণিভুক্ত বা ক্লাসিফায়েড ছিল না। তবে এসব নথির মধ্যে সিআইএসএ-এর এমন কিছু চুক্তিসংক্রান্ত দলিল ছিল, যেগুলোতে ‘ফর অফিশিয়াল ইউজ অনলি’ লেখা ছিল। এটি সরকারের একটি চিহ্ন, যার অর্থ—তথ্যগুলো সংবেদনশীল এবং জনসমক্ষে প্রকাশের জন্য নয়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, আগস্ট মাসে একাধিকবার এই আপলোডগুলো সিআইএসএ-এর সাইবার নিরাপত্তা সেন্সর শনাক্ত করে। এর পর সরকারি নিরাপত্তায় এই তথ্য ফাঁসের ফলে কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না, তা যাচাই করতে একটি অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা শুরু করা হয়। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

তবে ওই পর্যালোচনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী ছিল, তা স্পষ্ট নয়। সিআইএসএ-এর ডিরেক্টর অব পাবলিক অ্যাফেয়ার্স মার্সি ম্যাকার্থি পলিটিকোকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, গোট্টুমুক্কালাকে ‘ডিএইচএসের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার আওতায় স্বল্পমেয়াদি ও সীমিত ব্যবহারের জন্য চ্যাটজিপিটি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।’

ম্যাকার্থি আরও বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধকতা অপসারণসংক্রান্ত নির্বাহী আদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকার আধুনিকায়ন এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে সংস্থাটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তবে সিআইএসএ-এর একটি ই–মেইলে পলিটিকোর প্রতিবেদনে উল্লিখিত সময়সূচি নিয়ে ভিন্ন কথা বলা হয়েছে। ই–মেইলে বলা হয়, ‘ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ড. মধু গোট্টুমুক্কালা ২০২৫ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় সর্বশেষ চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করেছিলেন। সে সময় কিছু কর্মীর জন্য সাময়িকভাবে অনুমোদিত ব্যতিক্রম দেওয়া হয়েছিল। ডিফল্টভাবে সিআইএসএ-তে চ্যাটজিপিটিতে প্রবেশাধিকার বন্ধই থাকে, যদি না বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়।’

ভারতীয় বংশোদ্ভূত মধু গোট্টুমুক্কালা বর্তমানে সিআইএসএ-এর সর্বোচ্চ পদমর্যাদার রাজনৈতিক কর্মকর্তা। এই ফেডারেল সংস্থার কাজ হলো রাশিয়া ও চীনের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর রাষ্ট্র সমর্থিত দক্ষ হ্যাকারদের হাত থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নেটওয়ার্ক সুরক্ষা করা।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে তাঁর অভিজ্ঞতা ২৪ বছরের বেশি। তিনি ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে ইনফরমেশন সিস্টেমসে পিএইচডি, ইউনিভার্সিটি অব ডালাস থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি ম্যানেজমেন্টে এমবিএ, ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অ্যাট আরলিংটন থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে এমএস এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএই ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

চলতি মে মাসে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম তাঁকে সিআইএসএ-এর ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ দেন। এরপর থেকেই তিনি ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে সংস্থার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে সিআইএসএ-এর প্রধান হিসেবে মনোনীত ডিএইচএসের বিশেষ উপদেষ্টা শন প্ল্যাঙ্কি গত বছর কোস্ট গার্ডের একটি জাহাজ নির্মাণ চুক্তি নিয়ে আপত্তির মুখে আটকে যান। তাঁর নতুন নিশ্চিতকরণ শুনানির তারিখ এখনো নির্ধারিত হয়নি।

বিষয়:

ভারতীয়ডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রচ্যাটজিপিটি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

ট্রাম্পের ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাইবার নিরাপত্তাপ্রধান স্পর্শকাতর ফাইল আপলোড করলেন চ্যাটজিপিটিতে

ট্রাম্পের ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাইবার নিরাপত্তাপ্রধান স্পর্শকাতর ফাইল আপলোড করলেন চ্যাটজিপিটিতে

যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার রাশিয়ার আস্থা অর্জনের চেষ্টায় সিরিয়া, পুতিন চান নিশ্চয়তা

যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার রাশিয়ার আস্থা অর্জনের চেষ্টায় সিরিয়া, পুতিন চান নিশ্চয়তা

ট্রাম্পের ‘ভয়াবহ হামলার’ হুমকিতে ভীত নয় ইরান, শক্তিশালী জবাবের ঘোষণা

ট্রাম্পের ‘ভয়াবহ হামলার’ হুমকিতে ভীত নয় ইরান, শক্তিশালী জবাবের ঘোষণা

ইউক্রেন যুদ্ধে ১২ লাখ সেনা হারিয়েছে রাশিয়া—থিংকট্যাংক প্রতিবেদন

ইউক্রেন যুদ্ধে ১২ লাখ সেনা হারিয়েছে রাশিয়া—থিংকট্যাংক প্রতিবেদন