‘বিবিসির ক্ষমা নেই’, বিলিয়ন ডলারের মামলা করবেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

'বিবিসির ক্ষমা নেই', বিলিয়ন ডলারের মামলা করবেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ১৮
ট্রাম্প বিবিসির বিরুদ্ধে বিলিয়ন ডলারের মানহানি মামলা করার কথা ভাবছেন বলে জানা গেছে। ছবি: সংগৃহীত
ট্রাম্প বিবিসির বিরুদ্ধে বিলিয়ন ডলারের মানহানি মামলা করার কথা ভাবছেন বলে জানা গেছে। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ভাষণকে ভুলভাবে এডিট করার দায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছিল ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। তবে এই ক্ষমাকে পাত্তা দিলেন না ট্রাম্প। জানালেন, বিবিসির ক্ষমা নেই। তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে যাচ্ছেন তিনি।

যদিও ট্রাম্পের মানহানির বিপরীতে ক্ষতিপূরণের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিল বিবিসি। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন, বিবিসির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। মার-এ-লাগো এস্টেটে যাওয়ার পথে দ্য টেলিগ্রাফকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আগামী সপ্তাহের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবিসির বিরুদ্ধে ১ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণের দাবি জানাবেন।

তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয়, এটা আমাকে করতে হবে। তারা স্বীকারও করেছে যে তারা প্রতারণা করেছে... তারা আমার মুখ থেকে বের হওয়া কথাগুলো বদলে দিয়েছে।’

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ‘আপনি কল্পনা করতে পারেন, বিবিসি নকল খবর প্রচার করে! যুক্তরাজ্যের মানুষ এই ঘটনায় খুব রেগে গেছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই কেলেঙ্কারিতে স্যার কিয়ার স্টারমার “খুবই লজ্জিত”। সপ্তাহান্তে প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন।’

শুক্রবার রাতে জিবি নিউজে এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘তারা আমাকে একটি সুন্দর চিঠি লিখেছে। বলেছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কিন্তু আপনি যদি বলেন এটি অনিচ্ছাকৃত, তবে আমি মনে করি অনিচ্ছাকৃত হলে ক্ষমা করতে হয় না।’

তিনি বলেন, ‘আমি একটি সুন্দর বক্তব্য দিয়েছি। তারা আমার কথাগুলো নিয়েছে এবং তা একটি অসুন্দর বক্তব্যে পরিণত করেছে।’

গত রোববার বিবিসি ট্রাম্পের আইনজীবীদের চিঠি পায়। যাতে বলা হয়, ওই ভিডিওটির ‘সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু পুনঃপ্রকাশ’ করতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে এবং ট্রাম্পকে ‘উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ’ দিতে হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার ক্ষমা প্রার্থনার চিঠিতে বিবিসি জানায়, ২০২৪ সালের প্রোগ্রামটি পুনরায় আর সম্প্রচার করবে না তারা।

ভাষণ বিকৃতি: ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চাইল বিবিসি, ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতিভাষণ বিকৃতি: ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চাইল বিবিসি, ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি

বিবিসি জানিয়েছে, ‘আমরা স্বীকার করছি যে আমাদের সম্পাদনা অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন ধারণা সৃষ্টি করেছে যে আমরা ভাষণের একটি একক ধারাবাহিক অংশ দেখাচ্ছি, যখন প্রকৃতপক্ষে এটি বিভিন্ন স্থানের উদ্ধৃতাংশ ছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সরাসরি সহিংস কার্যক্রমের আহ্বান জানিয়েছিলেন, এমন সম্পাদনা ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছিল।’

বিবিসি ‘কারেকশনস অ্যান্ড ক্লারিফিকেশনস’ বিভাগে জানিয়েছে, ট্রাম্পের ভাষণ কীভাবে সম্পাদিত হয়েছে তা নিয়ে সমালোচনার পর তাদের ‘প্যানোরোমা’ প্রোগ্রামটি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তবে বিবিসি মনে করে, এ বিষয়ে কোনো মামলা হওয়া উচিত নয়। এই বিষয়ে তারা পাঁচটি যুক্তি তুলে ধরেছে—প্রথমত, বিবিসির ইউএস চ্যানেলে ‘প্যানোরোমার’ ভিডিও সম্প্রচার বা বিতরণের অধিকার ছিল না এবং তারা তা করেনি।

বিবিসি শতভাগ ভুয়া ও বামপন্থী প্রচারযন্ত্র, দেখলে দিনটাই নষ্ট: ট্রাম্পের প্রেস সচিববিবিসি শতভাগ ভুয়া ও বামপন্থী প্রচারযন্ত্র, দেখলে দিনটাই নষ্ট: ট্রাম্পের প্রেস সচিব

দ্বিতীয়ত, ডকুমেন্টারি ট্রাম্পের কোনো ক্ষতি করেনি। কারণ, তিনি ভিডিও প্রকাশের পরও পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

তৃতীয়ত, বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ক্লিপটি সম্পাদনা করা হয়নি। দীর্ঘ ভাষণ সংক্ষিপ্ত করার জন্য করা হয়েছিল এবং কোনো শত্রুতার সঙ্গে করা হয়নি।

চতুর্থত, ক্লিপটি কখনো আলাদাভাবে বিবেচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না। এটি ছিল এক ঘণ্টার প্রোগ্রামের ১২ সেকেন্ড, যেখানে ট্রাম্পের সমর্থনে অন্যান্য অনেক আলাপও ছিল।

বিবিসির বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ডলারের মানহানি মামলা করতে পারেন ট্রাম্পবিবিসির বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ডলারের মানহানি মামলা করতে পারেন ট্রাম্প

পঞ্চমত, জনসাধারণের বিষয় এবং রাজনৈতিক বক্তৃতার ওপর মতামত মার্কিন মানহানির আইনের অধীনে ব্যাপকভাবে সুরক্ষিত।

বিবিসির এক মুখপাত্র জানান, বিবিসি আইনজীবীরা রোববারপ্রাপ্ত এক চিঠির জবাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আইনজীবী দলকে চিঠি পাঠিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, ‘যদিও ভিডিও ক্লিপটি যেভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে, তা নিয়ে বিবিসি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, মিথ্যা বিজ্ঞাপন বা মানহানির ভিত্তি নেই।’

মুখপাত্র আরও জানান, বিবিসির চেয়ার সামির শাহ আলাদাভাবে হোয়াইট হাউসকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়েছেন, যাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ভাষণ সম্পাদনার জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়েছে।

বিষয়: বিবিসি মামলা ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ
ভারত

বিহারে ইতিহাস গড়ে বিজেপি জোটের বিপুল জয়, সর্বোচ্চ ভোট পেয়েও মহাজোটের ভরাডুবি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ০৪
নরেন্দ্র মোদি ও নিতীশ কুমার। ছবি: সংগৃহীত
নরেন্দ্র মোদি ও নিতীশ কুমার। ছবি: সংগৃহীত

সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেল বিজেপি নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)। ২৪৩ আসনের বিধানসভায় ২০২টিতে জয়ী হয়ে তারা ক্ষমতা ধরে রাখল। অন্যদিকে বিরোধী শিবির রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতৃত্বাধীন মহাজোট (মহাগঠবন্ধন) মুখ থুবড়ে পড়ল, মাত্র ৩৫টি আসনে জয়লাভ করে তারা বিহারের নির্বাচনী ইতিহাসে অন্যতম খারাপ ফল করল।

নির্বাচনে চরম বিপর্যয় সত্ত্বেও একটি বিষয়ে আনন্দ করার অবকাশ রয়েছে আরজেডির। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বাধীন আরজেডি পেয়েছে ২৩ শতাংশ ভোট, যা একক দল হিসেবে সবচেয়ে বেশি। এই ভোটের হার ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) (২০.০৭ %) থেকে ২.৯২ শতাংশ এবং মুখ্যমন্ত্রী নিতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেডের (জেডিইউ) (১৯.২৬ %) থেকে ৩.৭৫ শতাংশ বেশি।

তবে আরজেডির এবারের ভোটের হার গত নির্বাচনের (২০২০) চেয়ে সামান্য কমেছে (২০২০ সালে ছিল ২৩.১১ %)। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি এসেছে আসনসংখ্যায়। গত নির্বাচনে আরজেডি ১৪৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৭৫টি আসনে জয়ী হয়েছিল, যা কোনো একক দলের জন্য সর্বোচ্চ। এবার দলটি ১৪১টি আসনে লড়ে জিতেছে মাত্র ২৫টি। এটি ২০১০ সালের পর আরজেডির দ্বিতীয় বাজে পারফরম্যান্স, যেখানে তারা ২০১০ সালে ২২টি আসনে জিতেছিল।

মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব অবশ্য তাঁর পারিবারিক দুর্গ রাঘোপুর আসনে এনডিএ প্রার্থী সতীশ কুমারকে দীর্ঘ ও উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ের পর পরাজিত করে জয় ছিনিয়ে এনেছেন।

আরজেডির পাশাপাশি মহাজোটের শরিক দলগুলোর অবস্থাও ছিল শোচনীয়। কংগ্রেস এই বিপর্যয়ের মূল কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। দলটি এবার ৬১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৬টি আসনে জয়ী হয়েছে। এটি বিহারের নির্বাচনী ইতিহাসে কংগ্রেসের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন ফল (২০১০ সালে ৪টি আসনে জিতেছিল)। জোটের পক্ষ থেকে কংগ্রেসকে এবার মোট ৬১টি আসন দেওয়া হয়েছিল, যেখানে ২০২০ সালে তারা ৭০টির মধ্যে ১৯টিতে জিতেছিল। এই চরম অবনতি মহাজোটের সামগ্রিক পরাজয়ের কারণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

এ ছাড়া সিপিআই (এমএল) দুটি, সিপিআই (এম) একটি এবং সিপিআই কোনো আসন পায়নি। সব মিলিয়ে মহাজোটের মোট আসনসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৩৫টিতে।

এনডিএ শিবিরের প্রাপ্ত ভোটের হারও এবার বেড়েছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখল এনডিএ। জোটের শরিক দলগুলোর আসনসংখ্যা এমন:

বিজেপি (বিজেপি) : ৮৯টি

জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) : ৮৫টি

লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস) (এলজেপি-আরভি) : ১৯টি

হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (এইচএএম) : ৫টি

রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা (আরএলএম) : ৪টি

আসনসংখ্যা কমে গেলেও এনডিএর দুই প্রধান শরিক বিজেপি ও জেডিইউ উভয়েরই ভোটের হার বেড়েছে। বিজেপি এবার ১০১টি আসনে লড়েছে (গতবার ১১০) এবং ভোটের হার ১৯.৪৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০.০৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে জেডিইউ এবার ১০১টি আসনে লড়ে (গতবার ১১৫) ভোটের হার ১৫.৩৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৯.২৬ শতাংশে নিয়ে এসেছে।

বিজেপির চেয়ে বেশি ভোট পেয়েও পাত্তা পেল না আরজেডি। ছবি: সংগৃহীত
বিজেপির চেয়ে বেশি ভোট পেয়েও পাত্তা পেল না আরজেডি। ছবি: সংগৃহীত

মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) এবার বিহারে একটি আসনে জয়ী হয়েছে। রামগড় আসনে তাদের প্রার্থী সতীশ কুমার যাদব নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির বিধায়ক অশোক কুমার সিংকে মাত্র ৩০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। রামগড় আসনটি ২০০৫ সাল থেকে আরজেডি এবং বিজেপির মধ্যে পালাবদল করছিল। গত বছর উপনির্বাচনে এই আসনে বিজেপির অশোক কুমার সিং জিতেছিলেন।

অন্যদিকে প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ পার্টি এবং মুকেশ সাহানির বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি) কেউই আসনের খাতা খুলতে পারেনি।

বিহারে শোচনীয় হারের পর বিরোধী শিবিরের একাধিক শীর্ষ নেতা নির্বাচন প্রক্রিয়া ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী পরাজয়ের পর এক্সে লেখেন, ‘বিহারের লাখ লাখ ভোটার মহাজোটের ওপর যে আস্থা দেখিয়েছেন, তার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিহারের এই ফলাফল সত্যিই আশ্চর্যজনক। যে নির্বাচন প্রথম থেকেই নিরপেক্ষ ছিল না, তাতে আমরা জয় পেতে পারিনি।’ তিনি স্পষ্ট করে ‘ভোট চুরির’ অভিযোগ না তুললেও ইঙ্গিত দেন, এই বৃহত্তর লড়াইটি হলো ‘সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার’ জন্য।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও একই সুরে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা বিহারের জনগণের সিদ্ধান্তকে সম্মান করি এবং সেই শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালিয়ে যাব, যারা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অপব্যবহার করে গণতন্ত্রকে দুর্বল করার কাজে নিযুক্ত।’ দল বিস্তারিতভাবে ফলাফল পর্যালোচনা করবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন নিতীশ কুমারকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের সুনাম এখন সর্বনিম্ন স্তরে। দেশের নাগরিকদের এমন একটি শক্তিশালী এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন প্রাপ্য, যার নির্বাচন পরিচালনায় বিজয়ী না হওয়া দলগুলোরও আস্থা থাকবে।’

বিহারে এবারের নির্বাচন দুই দফায়—৬ নভেম্বর এবং ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় এবং ৬৬ শতাংশের বেশি ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, এটি ১৯৫১ সালের পর রাজ্যে সর্বোচ্চ। পুরুষ ভোটারদের (৬২.৮ %) তুলনায় নারী ভোটারদের উপস্থিতি (৭১.৬ %) উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি দেখা গেছে।

বিহার রাজ্যভারত
ভারত

কাশ্মীরে থানায় রাখা বিস্ফোরকে বিস্ফোরণ, নিহত ৯

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ৩৮
হরিয়ানার ফরিদাবাদে চিকিৎসকের কাছ থেকে জব্দ বিস্ফোরক পরীক্ষা করার সময় বিস্ফোরণ ঘটে। ছবি: সংগৃহীত
হরিয়ানার ফরিদাবাদে চিকিৎসকের কাছ থেকে জব্দ বিস্ফোরক পরীক্ষা করার সময় বিস্ফোরণ ঘটে। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরের কাছে নওগাম থানায় রাখা বিস্ফোরক বিস্ফোরিত হয়ে ৯ জন নিহত এবং ২৯ জন আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, হরিয়ানার ফরিদাবাদে চিকিৎসকের কাছ থেকে জব্দ বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক পরীক্ষা করার সময় এই বিস্ফোরণ ঘটে।

নিহত ব্যক্তিদের বেশির ভাগ পুলিশ সদস্য এবং ফরেনসিক দলের কর্মকর্তা। শ্রীনগর প্রশাসনের দুজন কর্মকর্তাও এই বিস্ফোরণে মারা গেছেন। আহত ব্যক্তিদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৯২ বেস হাসপাতাল এবং শের-ই-কাশ্মীর ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেসে (এসকেআইএমএস) ভর্তি করা হয়েছে।

ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে অবস্থান করছেন এবং পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে।

নওগাম থানা এলাকাজুড়ে বিভিন্ন স্থানে জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মোহাম্মদের পোস্টার টাঙানোর ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছিল। ওই পোস্টারের সূত্র ধরে সামনে আসে যে ভারতের উচ্চশিক্ষিত পেশাজীবীরা চরমপন্থা অবলম্বন করছিলেন। পরে ওই সূত্র ধরে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার হয় এবং কয়েকজন চিকিৎসক গ্রেপ্তার হন।

গত অক্টোবরে গ্রেপ্তার হওয়া চিকিৎসক আদিল আহমদ রাথরকে ওই পোস্টারগুলো লাগাতে দেখা গিয়েছিল। পোস্টারগুলোতে কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনী এবং ‘বহিরাগতদের’ ওপর বড় ধরনের হামলার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল।

গত ২৭ অক্টোবর তাঁর গ্রেপ্তারের মাধ্যমে একটি ভয়ংকর নেটওয়ার্কের সন্ধান মেলে, যা চলতি সপ্তাহের শুরুতে দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গেও জড়িত বলে প্রমাণিত হয়। দিল্লির বিস্ফোরণে ১৩ জনের প্রাণহানি হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, পোস্টারগুলো থেকে শুরু হওয়া তদন্তে একটি এক ‘হোয়াইট-কলার টেরর ইকোসিস্টেম’-এর সন্ধান পাওয়া গেছে, যা পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশ থেকে পরিচালিত বিদেশি হ্যান্ডলারদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা চরমপন্থায় উদ্বুদ্ধ পেশাজীবী ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত।

যেসব এলাকায় জইশের পোস্টার টাঙানো হয়েছিল, সেসব জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ আদিল আহমদ রাথরকে শনাক্ত করে। গত বছরের অক্টোবর পর্যন্ত তিনি অনন্তনাগের সরকারি মেডিকেল কলেজে কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরে চলে যান।

এর কিছুদিন পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সরকারি মেডিকেল কলেজের তাঁর লকার থেকে একটি অ্যাসল্ট রাইফেল উদ্ধার করা হয়।

তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় মুজাম্মিল শাকিল নামে আরেক চিকিৎসকের নাম উঠে আসে। শাকিল হরিয়ানার ফরিদাবাদের আল-ফালাহ মেডিকেল কলেজে কর্মরত ছিলেন। শাকিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বাড়িতে যৌথ অভিযান চালিয়ে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং হরিয়ানা পুলিশ প্রায় ৩ হাজার কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করে। শাকিলকে গ্রেপ্তারের পর আরও তথ্য সামনে আসে। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শাহীন সাঈদ নামে এক চিকিৎসককে সোমবার গ্রেপ্তার করা হয়।

এর কয়েক ঘণ্টা পরই রেড ফোর্টের কাছে জনাকীর্ণ একটি সড়কে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়ানো একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ১৩ জন নিহত হন, আহত হন ২০ জনেরও বেশি। আশপাশের কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পরদিন উমর নবি নামে আরেক চিকিৎসকের নাম সামনে আসে। শীর্ষ সূত্রগুলো জানায়, রেড ফোর্টের সামনে যে গাড়িটি বিস্ফোরিত হয়, সেই হুন্দাই আই-২০ গাড়িটি তিনিই চালাচ্ছিলেন। বিস্ফোরণ তদন্তে নিয়োজিত ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এনআইএ) সূত্র জানায়, বোমা তৈরিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক জব্দ হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে স্থান পরিবর্তন করছিলেন তিনি।

সূত্রগুলো এনডিটিভিকে আরও জানায়, বিস্ফোরণের ধরন দেখে মনে হয়েছিল তড়িঘড়ি করে ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) তৈরি করা হয়েছিল। যার ফলে ঠিকমতো জোড়া লাগাতে পারেননি। আতঙ্কিত অবস্থায় আইইডিকে পুরোপুরি সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রস্তুত করতে পারেননি বলে তদন্তকারীদের ধারণা।

বিষয়: মৃত্যু ভারত কাশ্মীর চিকিৎসক
ভারত

চীন সীমান্তে নতুন বিমানঘাঁটি চালু করল ভারত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

গত কয়েক মাস ধরেই চীনের সঙ্গে সীমান্ত উত্তেজনা শিথিল হয়ে আসছে ভারতের। এই ধারাবাহিকতার মধ্যেই লাদাখ অঞ্চলে এবার নতুন একটি বিমানঘাঁটির কার্যক্রম শুরু করেছে দেশটি। ভারতীয় গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, ‘মুধ-নিওমা’ নামের ওই বিমানঘাঁটি চীনা সীমান্ত থেকে মাত্র ১৪ মাইল (২৩ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত।

১৩ হাজার ৭০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই বিমানঘাঁটি নির্মাণ করেছে ভারতের বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও)। প্রায় ২৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত ঘাঁটিটির প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল ২০২৩ সালে।

এই ঘাঁটিতে রয়েছে ১.৭ মাইল দীর্ঘ রানওয়ে, নতুন হ্যাঙ্গার, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি) ভবন, ক্র্যাশ বে এবং প্রয়োজনীয় আবাসিক ব্যবস্থা। বড় পরিবহন বিমান ও আধুনিক যুদ্ধবিমান অবতরণ ও উড্ডয়নের উপযোগী করে এটি নির্মাণ করা হয়েছে।

২০২০ সালে লাদাখ সীমান্তে সংঘর্ষে বহু হতাহতের পর ভারত-চীন সম্পর্ক তীব্রভাবে অবনতি ঘটে। তবে ২০২৪ সাল থেকে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক উষ্ণতা ফিরে আসে। সেই বছরের অক্টোবরে রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও চীনা প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং বৈঠক করেন। এরপর উভয় দেশ সীমান্ত টহল সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

দীর্ঘ পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর গত জুলাইয়ে চীনা নাগরিকদের জন্য পর্যটন ভিসা দেওয়া পুনরায় শুরু করেছে ভারত। এর পরের মাসেই মোদি ২০১৮ সালের পর প্রথমবারের মতো চীন সফর করেন এবং তিয়ানজিনে অনুষ্ঠিত সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) সম্মেলনে যোগ দেন।

চলতি বছরের অক্টোবরে দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান যোগাযোগও পুনরায় চালু হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির শুরুতে ২০২০ সালে এই ফ্লাইটগুলো স্থগিত করা হয়েছিল।

বিষয়: সীমান্ত চীন বিমানবাহিনী ভারত
আফ্রিকা

আমরা কিন্তু তোমাদের দেখছি—সুদানে যুদ্ধরত দুই পক্ষকে সতর্ক করলেন ফলকার তুর্ক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক। ছবি: সংগৃহীত
জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক। ছবি: সংগৃহীত

সুদানে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত দুই পক্ষকে কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার তুর্ক। তিনি বলেছেন, তাদের সব অপরাধ আন্তর্জাতিক মহল নথিবদ্ধ করছে এবং একসময় তাদের জবাবদিহি করতেই হবে।

২০২৩ সালের এপ্রিলে সুদানি সশস্ত্র বাহিনী (এসএএফ) ও প্যারামিলিটারি র‌্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) মধ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। বাস্তুচ্যুত হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ। দেশটি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম ভয়াবহ মানবিক সংকটে ডুবে আছে।

সাম্প্রতিক সময়ে আরএসএফ দারফুরের গুরুত্বপূর্ণ শহর আল ফাশের দখল নিলে এই সহিংসতা নতুনভাবে বেড়ে যায়। এর পর থেকে গণহত্যা, নির্যাতন ও অন্যান্য নৃশংসতার খবর আসছে।

আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের এক বিশেষ বৈঠকে ফলকার তুর্ক বলেছেন, ‘এই সংঘাতে জড়িত সবাইকে জানিয়ে দিই—আমরা তোমাদের ওপর নজর রাখছি এবং একসময় ন্যায়বিচার অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে।’

সুদানে ‘গণহত্যা’য় আরব আমিরাতের গোপন তৎপরতা ও কলম্বিয়ার ভাড়াটে সেনাসুদানে ‘গণহত্যা’য় আরব আমিরাতের গোপন তৎপরতা ও কলম্বিয়ার ভাড়াটে সেনা

যুক্তরাজ্যের অনুরোধে এবং জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস ও নরওয়ের সমর্থনে ডাকা এই বিশেষ অধিবেশনে ২৩টি পরিষদ সদস্য এবং ৩১টি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র সমর্থন দেয়। এর মাধ্যমে সুদানের পরিস্থিতিতে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার শর্ত পূরণ হয়েছে।

অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলো সর্বসম্মতভাবে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে দারফুরের আল ফাশের শহর দখলের সময় সংঘটিত গণহত্যা ও অপরাধ তদন্তে একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন গঠন করা হবে। আল ফাশের ছিল পশ্চিম সুদানের বিশাল অঞ্চলে সুদানি সেনাবাহিনীর শেষ ঘাঁটি।

কোয়াড প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতিতে সম্মত সুদানের আরএসএফকোয়াড প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতিতে সম্মত সুদানের আরএসএফ

এই মিশন শহরটিতে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড, লুটপাট, নির্যাতনসহ সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করবে এবং দায়ীদের শনাক্ত করবে।

তুর্ক বলেন, ‘আমার কর্মীরা এমন সব প্রমাণ সংগ্রহ করছেন, যা ভবিষ্যতে আইনগত প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা যাবে। আমরা ইতিমধ্যে পালিয়ে যাওয়া বেসামরিকদের সঙ্গে কথা বলতে বিভিন্ন স্থানে আমাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছি এবং আরও পাঠাচ্ছি। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতও পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।’

ফলকার তুর্ক আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আল ফাশের এবং আশপাশের অঞ্চল থেকে পালানো নাগরিকদের জরুরি সহায়তা, খাবার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) জানায়, আরএসএফ শহরটি দখল করার পর থেকে অন্তত ৯০ হাজার মানুষ পালিয়ে গেছে। গত দুই সপ্তাহের গোলাবর্ষণ ও স্থল আক্রমণে তারা বিপজ্জনক পথে পালাতে বাধ্য হয়েছে। এসব পথে খাবার, পানি বা চিকিৎসা কোনোকিছুই ছিল না।

আইওএম আরও জানায়, এখনো শহরের ভেতরে হাজারো মানুষ আটকা পড়ে আছে। হাসপাতাল, বাজার, পানির সরবরাহব্যবস্থা ধসে পড়ায় তারা দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতিতে পড়েছে।

জাতিসংঘের সুদানবিষয়ক স্বাধীন ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশনের সদস্য মোনা রিশমাওয়ি বিশেষ অধিবেশনে জানান, এখন আল ফাশেরের বেশির ভাগ জায়গা অপরাধস্থল। তিনি আরও জানান, তাঁরা প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এবং যে প্রমাণ পেয়েছেন, তা ভয়াবহ। সেখানে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, ধর্ষণ, মুক্তিপণের জন্য অপহরণ, নির্বিচারে আটক ও গুমের মতো ঘটনা ঘটেছে।

যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এসএএফ এবং আরএসএফ উভয়ের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তুলেছে। চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র সুদানের সেনাপ্রধান ও কার্যত দেশটির শাসক জেনারেল আব্দেল ফাত্তাহ আল-বুরহানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয়। ওয়াশিংটন অভিযোগ তোলে, তিনি রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছেন।

বিষয়: আফ্রিকা গণহত্যা সুদান জাতিসংঘ
