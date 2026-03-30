আমাদের কথা না শুনলে ইরানি নেতাদের জন্য দেশই থাকবে না: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি চান না ইরান পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করুক। তাঁর দাবি, ইরানের নেতারা শেষ পর্যন্ত তাদের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করবে। একই সঙ্গে, তিনি ইরানি নেতাদের কাছে যা যা চান, তারা যদি সেগুলো তাঁরা না দেয়, তবে তাদের আর কোনো দেশই থাকবে না।
আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প বলেন, ‘ওরা এখন সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত। তারা পারমাণবিক অস্ত্র ছেড়ে দেবে। তারা আমাদের নিউক্লিয়ার ডাস্ট দেবে। আমরা যা চাই, সবই করবে। আর জানেন কী? হয়তো তারা আবার একটি মহান দেশ হয়ে উঠবে। কিন্তু যদি তারা তা না করে, তাহলে তাদের কোনো দেশই থাকবে না। একেবারেই থাকবে না।’
তিনি তাঁর আগের কিছু বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি বলেন, ইরানের সঙ্গে সরাসরি ও পরোক্ষ আলোচনা ‘অত্যন্ত ভালোভাবে’ এগোচ্ছে। একই সঙ্গে দাবি করেন, তেহরানে ইতিমধ্যেই ‘রেজিম চেঞ্জ’ বা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি বলেন, ‘দেখুন, একটি শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা সবাই মারা গেছে। পরের শাসনব্যবস্থার অধিকাংশই মারা গেছে। আর তৃতীয় শাসনব্যবস্থায় আমরা এমন লোকদের সঙ্গে কাজ করছি, যাদের সঙ্গে আগে কেউ কাজ করেনি। এটি একেবারেই ভিন্ন একটি গোষ্ঠী। তাই আমি এটিকে রেজিম চেঞ্জ বলব। এবং সত্যি বলতে তারা খুবই যুক্তিসংগত আচরণ করছে। তাই আমি মনে করি, আমরা রেজিম চেঞ্জ অর্জন করেছি। এর চেয়ে ভালো করা সম্ভব নয়।’
তিনি বলেন, ‘আজ ইরানের সঙ্গে আমাদের খুব ভালো আলোচনা হয়েছে।’ তাঁর দাবি, তেহরান যুক্তরাষ্ট্রকে এমন অনেক কিছু দিচ্ছে, যা তাদের অনেক আগেই দেওয়া উচিত ছিল। তিনি বলেন, ‘দেখা যাক কী হয়, তবে তারা খুব ভালো আচরণ করছে।’
তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী আজ ইরানে আরও কিছু লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করেছে, এবং দিনটিকে তিনি ‘বড় দিন’ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা তাদের সঙ্গে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে আলোচনা করছি। আমাদের দূত রয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘আমি শুধু বলতে পারি, আমরা ওই আলোচনায় অত্যন্ত ভালো করছি। কিন্তু কখনোই নিশ্চিত হওয়া যায় না তারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। কারণ আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করি, আর তারপর আমাদের প্রায়ই তাদের বোমা মারতে হয়।’
তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় আমরা তাদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছাব, প্রায় নিশ্চিত। তবে এটা সম্ভব যে তা নাও হতে পারে।’ তিনি আরও দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ‘সম্মান প্রদর্শনের’ অংশ হিসেবে ইরান হরমুজ প্রণালি দিয়ে সর্বোচ্চ ২০টি তেলবাহী জাহাজ চলাচলের অনুমতি দিয়েছে।
হরমুজ প্রণালিতে ইরানের সম্ভাব্য টোল আরোপের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এটা সত্য কি না, তা আমাকে খুঁজে দেখতে হবে।’ তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র চাইলে খুব দ্রুতই এমন কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে পারে। তিনি বলেন, ‘আমরা দুই মিনিটের মধ্যে সেটা বন্ধ করে দিতে পারি। এত দ্রুত বন্ধ করব যে, মাথা ঘুরে যাবে।’
ট্রাম্প আরও বলেন, সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন ইরানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তিনি বলেন, ‘তারা হামলার শিকার হয়ে বিস্মিত হয়েছিল। আমিও অবাক হয়েছিলাম তারা আঘাত পেয়েছে দেখে। কিন্তু আঘাত পাওয়ার পর তারা খুব ভালোভাবে লড়াই শুরু করেছে। আমাদের সঙ্গে তাদের খুব শক্তিশালী যোগাযোগ রয়েছে, এবং তারা সবাই লড়াই করছে।’
যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরান থেকে প্রায় ১ হাজার পাউন্ড ইউরেনিয়াম সরিয়ে আনার জন্য সামরিক অভিযান চালানোর সম্ভাবনা বিবেচনা করছেন। এ ধরনের অভিযান হবে অত্যন্ত জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ এবং মার্কিন সেনাদের কয়েক দিন বা তারও বেশি সময় ইরানের ভেতরে অবস্থান করতে হতে পারে।২ ঘণ্টা আগে
ইরানের হামলায় কুয়েতের বিদ্যুৎ ও পানি লবণমুক্তকরণ (ডিস্যালিনেশন) প্ল্যান্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই হামলায় এক ভারতীয় শ্রমিকও নিহত হয়েছেন। কুয়েতি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই হামলায় স্থাপনার একটি ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের ইরানবিরোধী যুদ্ধ ঘিরে যখন আঞ্চলিক উত্তেজনা তীব্র হয়ে উঠছে...২ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ পঞ্চম সপ্তাহে পড়ছে। ঠিক এই সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের তেল খাতের নিয়ন্ত্রণ এবং তেহরানের প্রধান তেল রপ্তানি কেন্দ্র খারগদ্বীপ দখল করতে পারে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন...৩ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র স্টিভ ব্যানন গত শনিবার বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে উপসাগরীয় অঞ্চলের নেতাদের উচিত তাদের নিজেদের সন্তান তথা রাজপুত্রদের সম্মুখ সমরে পাঠানো। খবর লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যেকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আইয়ের।৩ ঘণ্টা আগে