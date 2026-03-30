Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

আমাদের কথা না শুনলে ইরানি নেতাদের জন্য দেশই থাকবে না: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আমাদের কথা না শুনলে ইরানি নেতাদের জন্য দেশই থাকবে না: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি চান না ইরান পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করুক। তাঁর দাবি, ইরানের নেতারা শেষ পর্যন্ত তাদের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করবে। একই সঙ্গে, তিনি ইরানি নেতাদের কাছে যা যা চান, তারা যদি সেগুলো তাঁরা না দেয়, তবে তাদের আর কোনো দেশই থাকবে না।

আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প বলেন, ‘ওরা এখন সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত। তারা পারমাণবিক অস্ত্র ছেড়ে দেবে। তারা আমাদের নিউক্লিয়ার ডাস্ট দেবে। আমরা যা চাই, সবই করবে। আর জানেন কী? হয়তো তারা আবার একটি মহান দেশ হয়ে উঠবে। কিন্তু যদি তারা তা না করে, তাহলে তাদের কোনো দেশই থাকবে না। একেবারেই থাকবে না।’

তিনি তাঁর আগের কিছু বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি বলেন, ইরানের সঙ্গে সরাসরি ও পরোক্ষ আলোচনা ‘অত্যন্ত ভালোভাবে’ এগোচ্ছে। একই সঙ্গে দাবি করেন, তেহরানে ইতিমধ্যেই ‘রেজিম চেঞ্জ’ বা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি বলেন, ‘দেখুন, একটি শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা সবাই মারা গেছে। পরের শাসনব্যবস্থার অধিকাংশই মারা গেছে। আর তৃতীয় শাসনব্যবস্থায় আমরা এমন লোকদের সঙ্গে কাজ করছি, যাদের সঙ্গে আগে কেউ কাজ করেনি। এটি একেবারেই ভিন্ন একটি গোষ্ঠী। তাই আমি এটিকে রেজিম চেঞ্জ বলব। এবং সত্যি বলতে তারা খুবই যুক্তিসংগত আচরণ করছে। তাই আমি মনে করি, আমরা রেজিম চেঞ্জ অর্জন করেছি। এর চেয়ে ভালো করা সম্ভব নয়।’

তিনি বলেন, ‘আজ ইরানের সঙ্গে আমাদের খুব ভালো আলোচনা হয়েছে।’ তাঁর দাবি, তেহরান যুক্তরাষ্ট্রকে এমন অনেক কিছু দিচ্ছে, যা তাদের অনেক আগেই দেওয়া উচিত ছিল। তিনি বলেন, ‘দেখা যাক কী হয়, তবে তারা খুব ভালো আচরণ করছে।’

তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী আজ ইরানে আরও কিছু লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করেছে, এবং দিনটিকে তিনি ‘বড় দিন’ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা তাদের সঙ্গে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে আলোচনা করছি। আমাদের দূত রয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘আমি শুধু বলতে পারি, আমরা ওই আলোচনায় অত্যন্ত ভালো করছি। কিন্তু কখনোই নিশ্চিত হওয়া যায় না তারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। কারণ আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করি, আর তারপর আমাদের প্রায়ই তাদের বোমা মারতে হয়।’

তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় আমরা তাদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছাব, প্রায় নিশ্চিত। তবে এটা সম্ভব যে তা নাও হতে পারে।’ তিনি আরও দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ‘সম্মান প্রদর্শনের’ অংশ হিসেবে ইরান হরমুজ প্রণালি দিয়ে সর্বোচ্চ ২০টি তেলবাহী জাহাজ চলাচলের অনুমতি দিয়েছে।

হরমুজ প্রণালিতে ইরানের সম্ভাব্য টোল আরোপের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এটা সত্য কি না, তা আমাকে খুঁজে দেখতে হবে।’ তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র চাইলে খুব দ্রুতই এমন কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে পারে। তিনি বলেন, ‘আমরা দুই মিনিটের মধ্যে সেটা বন্ধ করে দিতে পারি। এত দ্রুত বন্ধ করব যে, মাথা ঘুরে যাবে।’

ট্রাম্প আরও বলেন, সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন ইরানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তিনি বলেন, ‘তারা হামলার শিকার হয়ে বিস্মিত হয়েছিল। আমিও অবাক হয়েছিলাম তারা আঘাত পেয়েছে দেখে। কিন্তু আঘাত পাওয়ার পর তারা খুব ভালোভাবে লড়াই শুরু করেছে। আমাদের সঙ্গে তাদের খুব শক্তিশালী যোগাযোগ রয়েছে, এবং তারা সবাই লড়াই করছে।’

বিষয়:

অস্ত্রডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রহামলাইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জ্বালানি তেলের দাম ১১৫ ডলার ছাড়াল, এশিয়ার শেয়ারবাজারে পতন

প্রথম দিনেই ৪০ স্কুলের শিক্ষার্থীরা খাবার পায়নি

বাণিজ্যের আড়ালে ১০ বছরে পাচার ৮ লাখ কোটি টাকা

গণভোটের অধ্যাদেশ উঠছে না সংসদে

সঞ্চয়পত্রে ভাঙার চাপ, জানুয়ারিতে বড় ঘাটতি

সম্পর্কিত

আমাদের কথা না শুনলে ইরানি নেতাদের জন্য দেশই থাকবে না: ট্রাম্প

আমাদের কথা না শুনলে ইরানি নেতাদের জন্য দেশই থাকবে না: ট্রাম্প

ইরানের ইউরেনিয়াম দখলে এখনো সেনা অভিযানের কথা ভাবছেন ট্রাম্প

কুয়েতের বিদ্যুৎকেন্দ্র ও পানি শোধনাগারে ইরানের হামলা, ভারতীয় শ্রমিক নিহত

আমার সবচাইতে প্রিয় কাজ হলো ইরানের তেল দখল করা: ট্রাম্প