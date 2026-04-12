এবার হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলে ‘অবরোধের’ ঘোষণা দিলেন ট্রাম্প

ইসলামাবাদে প্রায় ২০ ঘণ্টার ম্যারাথন আলোচনার পরও কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। আলোচনার বেশির ভাগ পয়েন্টে ঐকমত্য হলেও মূলত ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ করার বিষয়ে কোনো সমঝোতা না হওয়ায় এই ঐতিহাসিক শান্তি প্রচেষ্টা ভেস্তে গেছে। এর পরপরই অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী সব জাহাজ ‘অবরোধ’ করার জন্য মার্কিন নৌবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন।
ট্রুথ সোশ্যালের এক দীর্ঘ পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইসলামাবাদে মার্কিন প্রতিনিধি দল—ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনারের পক্ষ থেকে তাঁকে পূর্ণাঙ্গ ব্রিফিং দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, আলোচনার প্রধান বাধা ছিল ইরানের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তিনি বলেন, সব পয়েন্টে সমঝোতা হলেও পারমাণবিক ইস্যুটিই ছিল আসল। ইরান তাদের পারমাণবিক লক্ষ্য ত্যাগ করতে নারাজ। এমন অস্থির ও অননুমেয় মানুষের হাতে পারমাণবিক ক্ষমতা রেখে অন্য কোনো সমঝোতাই অর্থবহ নয়।
তিনি আরও বলেন, মার্কিন নৌবাহিনী এখন থেকে হরমুজ প্রণালিতে প্রবেশ বা বের হওয়া প্রতিটি জাহাজকে বাধা দেবে বা অবরোধ করবে। এই অবরোধ খুব শিগগিরই শুরু হবে।
তিনি আরও কিছু নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে—
টোল প্রদানকারী জাহাজে তল্লাশি: আন্তর্জাতিক জলসীমায় যে সব জাহাজ ইরানকে ‘টোল’ বা মাশুল প্রদান করেছে, মার্কিন নৌবাহিনী সেগুলোকে আটক করবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি, ‘যারা অবৈধভাবে টোল দেবে, সমুদ্রে তাদের কোনো নিরাপদ পথ থাকবে না।’
মাইন ধ্বংস ও পাল্টা হামলা: ইরানিদের পেতে রাখা মাইনগুলো ধ্বংস শুরু করবে মার্কিন বাহিনী। এ ছাড়া কোনো ইরানি যদি মার্কিন বাহিনী বা অন্য কোনো শান্তিপূর্ণ জাহাজের ওপর গুলি চালায়, তবে তাদের ‘নরকের আগুনে’ ভস্মীভূত করা হবে।
ট্রুথ সোশ্যালের আরেক পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন, ইরান হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তারা তা জেনেবুঝেই রক্ষা করেনি। তারা স্রেফ দাবি করছে যে, কোথাও হয়তো মাইন থাকতে পারে। ইরানের এই টালবাহানার কারণে বিশ্বজুড়ে হাজারো মানুষ চরম কষ্ট ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।
আলোচনা ব্যর্থ হলেও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং তাঁর দলের চমৎকার আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ট্রাম্প। তিনি তাঁর প্রতিনিধি দল—জেডি ভ্যান্স, স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনারের দীর্ঘ প্রায় ২০ ঘণ্টার প্রচেষ্টাকেও সাধুবাদ জানান।
কূটনৈতিক আলোচনা ব্যর্থ হলেও গত ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেলের জাহাজের চলাচল লক্ষ্য করা গেছে। গতকাল শনিবার আলোচনা শুরুর আগে প্রথমবারের মতো পারস্য উপসাগর থেকে তিনটি বিশালাকার সুপারট্যাংকার সফলভাবে হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করেছে। জাহাজ চলাচলের তথ্য (শিপিং ডেটা) অনুযায়ী
