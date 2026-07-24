Ajker Patrika
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যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

যুক্তরাষ্ট্রের ৯ অঙ্গরাজ্যে ‘সাইক্লোস্পোরিয়াসিস’ রোগের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়েছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৪ জুলাই ২০২৬, ২১: ১৬
যুক্তরাষ্ট্রের ৯ অঙ্গরাজ্যে ‘সাইক্লোস্পোরিয়াসিস’ রোগের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়েছে
ছবি: সংগৃহীত

এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ৯টি অঙ্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র সাইক্লোস্পোরা পরজীবীর কারণে সৃষ্ট ডায়রিয়াজনিত সাইক্লোস্পোরিয়াসিস রোগে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তার বরাতে এই তথ্য জানিয়েছে সিএনএন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যে শনাক্ত হওয়া ইন্ডিয়ানা, কেনটাকি, মিশিগান, ওহাইও ও ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার পাশাপাশি নতুন করে আরও চারটি রাজ্য—ইলিনয়, কানসাস, ওকলাহোমা ও পেনসিলভানিয়া এই প্রাদুর্ভাবের তালিকায় যুক্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও স্থানীয় অঙ্গরাজ্যের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা যৌথভাবে বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।

নতুন চারটি রাজ্যে প্রাদুর্ভাবের খবরটি প্রথম প্রকাশ করেছে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট।

৯টি রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ সম্মিলিতভাবে এখন পর্যন্ত ১২ হাজারের বেশি সাইক্লোস্পোরিয়াসিস কেস বা আক্রান্তের ঘটনা নথিভুক্ত করেছে, যার সিংহভাগই মিশিগানে। এসব কেস যদি একই প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে প্রমাণিত হয়, তবে এটি হবে গত তিন দশকের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যবাহিত রোগের সবচেয়ে বড় প্রাদুর্ভাবগুলোর একটি।

রোগীদের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলে ও সাক্ষাৎকার নিয়ে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা নিশ্চিত হয়েছেন, কেন্দ্রীয় মেক্সিকো থেকে আমদানি করা ‘আইসবার্গ লেটুস’ সম্ভবত এই সংক্রমণের মূল উৎস। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও মেক্সিকোর স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে—কীভাবে এই লেটুস জীবাণুযুক্ত বা দূষিত হলো।

পরিস্থিতি বিবেচনায় টেইলর ফার্মস নামের একটি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রক্রিয়াজাত করা কুচানো লেটুস বাজার থেকে তুলে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এই লেটুসগুলো ২৭টি রাজ্যের বিভিন্ন রেস্তোরাঁ, ফুড সার্ভিস ও খুচরা বিক্রেতাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

এ ছাড়া চলতি গ্রীষ্মে যুক্তরাষ্ট্রের বহু রাজ্যে সাইক্লোস্পোরিয়াসিসের সংক্রমণ দেখা গেছে। তবে সিডিসি জানিয়েছে, তারা বেশ কয়েকটি ক্লাস্টার নিয়ে তদন্ত করছে এবং সব প্রাদুর্ভাবের উৎস একই না-ও হতে পারে।

বিষয়:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রডায়রিয়াযুক্তরাষ্ট্ররোগ
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