যুদ্ধ থামাতে চুক্তির জন্য হাতজোড় করছে ইরান: হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে চলমান যুদ্ধ নিয়ে হোয়াইট হাউসে ক্যাবিনেট মিটিংয়ে কথা বলছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেখানে তিনি দাবি করেছেন, ইরান এই যুদ্ধ বন্ধ করতে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য কার্যত ‘হাতজোড়’ করছে।
তেহরান শান্তি আলোচনায় অংশ নিচ্ছে না বলে যে খবর ছড়িয়েছে, সে বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, ‘আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই—তারাই চুক্তি করার জন্য অনুনয় করছে, আমি নই। সেখানে (মধ্যপ্রাচ্যে) কী ঘটছে যারা দেখেছেন, তারা সবাই এর কারণ জানেন।’
ইরান চুক্তির জন্য মরিয়া হলেও যুক্তরাষ্ট্র এখনই তাতে সাড়া দেবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রেখেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ‘আমি জানি না আমরা সেটি (চুক্তি) করতে পারব কি না। আমি জানি না আমরা সেটি করতে আদৌ ইচ্ছুক কি না।’
তথ্যসূত্র: আল জাজিরা
ইরানি নেতাদের ‘দক্ষ আলোচক’ হিসেবে অভিহিত করলেও দেশটির সামরিক সক্ষমতাকে তুচ্ছজ্ঞান করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘ওরা (ইরান) আলোচনায় পারদর্শী হলেও যোদ্ধা হিসেবে বাজে।’১৬ মিনিট আগে
ইরানের বিরুদ্ধে চলমান সামরিক অভিযান আরও জোরদার করতে মধ্যপ্রাচ্যে অতিরিক্ত ৩ হাজার সেনা পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন। মূলত সেনাবাহিনীর বিশেষ শাখা ‘৮২তম এয়ারবোর্ন ডিভিশন’-এর এই বিশাল সেনাবহরকে রণক্ষেত্রে মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
গতকাল বুধবার উত্তর দারফুরের সারাফ ওমরা শহরের একটি জনাকীর্ণ বাজারে প্রথম ড্রোন হামলাটি চালানো হয়। স্থানীয় ক্লিনিকের একজন স্বাস্থ্যকর্মী এএফপিকে জানান, এই হামলায় এক শিশুসহ মোট ২২ জন নিহত হয়েছেন এবং আরও ১৭ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে