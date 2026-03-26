যুদ্ধ থামাতে চুক্তির জন্য হাতজোড় করছে ইরান: হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ মার্চ ২০২৬, ২১: ২১
ছবি: পিবিএস নিউজের ভিডিও থেকে নেওয়া

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে চলমান যুদ্ধ নিয়ে হোয়াইট হাউসে ক্যাবিনেট মিটিংয়ে কথা বলছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেখানে তিনি দাবি করেছেন, ইরান এই যুদ্ধ বন্ধ করতে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য কার্যত ‘হাতজোড়’ করছে।

তেহরান শান্তি আলোচনায় অংশ নিচ্ছে না বলে যে খবর ছড়িয়েছে, সে বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, ‘আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই—তারাই চুক্তি করার জন্য অনুনয় করছে, আমি নই। সেখানে (মধ্যপ্রাচ্যে) কী ঘটছে যারা দেখেছেন, তারা সবাই এর কারণ জানেন।’

ইরান চুক্তির জন্য মরিয়া হলেও যুক্তরাষ্ট্র এখনই তাতে সাড়া দেবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রেখেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ‘আমি জানি না আমরা সেটি (চুক্তি) করতে পারব কি না। আমি জানি না আমরা সেটি করতে আদৌ ইচ্ছুক কি না।’

তথ্যসূত্র: আল জাজিরা

