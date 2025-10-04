১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া এক জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে মিলল হাজারেরও বেশি রৌপ্যমুদ্রা এবং পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা। এর আনুমানিক বাজারমূল্য এক মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১২ কোটি ১৭ লাখ টাকা। ফ্লোরিডার উপকূলে জাহাজডুবির স্পট থেকে এসব মুদ্রা উদ্ধার করেছে ১৭১৫ ফ্লিট–কুইন্স জুয়েলস এলএলসি নামের এক জাহাজ উদ্ধারকারী প্রতিষ্ঠান।
মোটর ভেসেল জাস্ট রাইটের ক্যাপ্টেন লেভিন শেভার্স এবং তাঁর ক্রুরা ফ্লোরিডার ট্রেজার কোস্টের কাছে এই রৌপ্যমুদ্রাগুলো পান, যেগুলো ‘রিয়েলস’ নামে পরিচিত। আর উদ্ধার হওয়া পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা যেগুলো ‘এস্কুদোস’ নামে পরিচিত।
জাহাজ উদ্ধারকারী প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, এই ধনভান্ডার আসলে অনেক বড় একটি ভান্ডারের অংশ। ১৭১৫ সালের ৩১ জুলাই ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে স্প্যানিশ নৌবহর ডুবে যাওয়ার সময় হারিয়ে গিয়েছিল এই অর্থসম্পদ। নৌবহরটি স্পেনের দিকে যাচ্ছিল। ঐতিহাসিকদের ধারণা, ওই ঝড়ে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলারের সোনা, রুপার মুদ্রা ও গয়না সমুদ্রে হারিয়ে যায়।
প্রতিষ্ঠানটির অপারেশন ডিরেক্টর স্যাল গুটুসো এক বিবৃতিতে বলেন, ‘এই আবিষ্কার কেবল ধনসম্পদ নয়, এর সঙ্গে জড়িত ইতিহাসও। প্রতিটি মুদ্রা ইতিহাসের অংশ। স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগের কথা তুলে ধরে এগুলো। সে সময় যাঁরা বেঁচে ছিলেন, কাজ করেছেন এবং সাগর পাড়ি দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ তৈরি করে এগুলো। একসঙ্গে ১ হাজার মুদ্রা পাওয়া বিরল এবং একই সঙ্গে বিস্ময়কর।’
মুদ্রাগুলোকে ‘পিসেস অব এইট’ নামে ডাকা হয়। এগুলো মেক্সিকো, পেরু ও বলিভিয়ার স্প্যানিশ উপনিবেশে তৈরি হয়েছিল। অনেক মুদ্রায় এখনো তারিখ ও টাঁকশালের চিহ্ন স্পষ্ট রয়েছে, যা এগুলোকে ঐতিহাসিক ও সংগ্রাহক উভয়ের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। মুদ্রাগুলোর অবস্থা দেখে ধারণা করা হচ্ছে, এগুলো কোনো একটি সিন্দুক বা চালানের অংশ ছিল, যা জাহাজটি ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙে যাওয়ার সময় সাগরে ছড়িয়ে পড়ে।
আবিষ্কারের স্থানটি ফ্লোরিডার সমুদ্রসীমায় ‘ট্রেজার কোস্ট’ নামে পরিচিত একটি স্থানে। এখানে কঠোর সরকারি তত্ত্বাবধান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দেশিকা মেনে আধুনিক উদ্ধার কার্যক্রম চালিয়ে এখনো সেই দুর্ভাগা নৌবহরের ধ্বংসাবশেষ খোঁজা হচ্ছে।
স্যাল গুটুসো আরও যোগ করেন, ‘প্রতিটি আবিষ্কারই ১৭১৫ সালের নৌবহরের গল্পটিকে আরও বাস্তব করতে সাহায্য করে। আমরা এই নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ ও গবেষণার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে।’
উদ্ধার করা মুদ্রাগুলো জনসমক্ষে প্রদর্শনের আগে সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। স্থানীয় জাদুঘরগুলোতে বাছাই করা কিছু মুদ্রা প্রদর্শনের পরিকল্পনা চলছে, যাতে ফ্লোরিডাবাসী এবং পর্যটকেরা সরাসরি দেখতে পারেন ফ্লোরিডার সামুদ্রিক অতীতের এই ধনভান্ডার।
১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া এক জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে মিলল হাজারেরও বেশি রৌপ্যমুদ্রা এবং পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা। এর আনুমানিক বাজারমূল্য এক মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১২ কোটি ১৭ লাখ টাকা। ফ্লোরিডার উপকূলে জাহাজডুবির স্পট থেকে এসব মুদ্রা উদ্ধার করেছে ১৭১৫ ফ্লিট–কুইন্স জুয়েলস এলএলসি নামের এক জাহাজ উদ্ধারকারী প্রতিষ্ঠান।
মোটর ভেসেল জাস্ট রাইটের ক্যাপ্টেন লেভিন শেভার্স এবং তাঁর ক্রুরা ফ্লোরিডার ট্রেজার কোস্টের কাছে এই রৌপ্যমুদ্রাগুলো পান, যেগুলো ‘রিয়েলস’ নামে পরিচিত। আর উদ্ধার হওয়া পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা যেগুলো ‘এস্কুদোস’ নামে পরিচিত।
জাহাজ উদ্ধারকারী প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, এই ধনভান্ডার আসলে অনেক বড় একটি ভান্ডারের অংশ। ১৭১৫ সালের ৩১ জুলাই ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে স্প্যানিশ নৌবহর ডুবে যাওয়ার সময় হারিয়ে গিয়েছিল এই অর্থসম্পদ। নৌবহরটি স্পেনের দিকে যাচ্ছিল। ঐতিহাসিকদের ধারণা, ওই ঝড়ে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলারের সোনা, রুপার মুদ্রা ও গয়না সমুদ্রে হারিয়ে যায়।
প্রতিষ্ঠানটির অপারেশন ডিরেক্টর স্যাল গুটুসো এক বিবৃতিতে বলেন, ‘এই আবিষ্কার কেবল ধনসম্পদ নয়, এর সঙ্গে জড়িত ইতিহাসও। প্রতিটি মুদ্রা ইতিহাসের অংশ। স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগের কথা তুলে ধরে এগুলো। সে সময় যাঁরা বেঁচে ছিলেন, কাজ করেছেন এবং সাগর পাড়ি দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ তৈরি করে এগুলো। একসঙ্গে ১ হাজার মুদ্রা পাওয়া বিরল এবং একই সঙ্গে বিস্ময়কর।’
মুদ্রাগুলোকে ‘পিসেস অব এইট’ নামে ডাকা হয়। এগুলো মেক্সিকো, পেরু ও বলিভিয়ার স্প্যানিশ উপনিবেশে তৈরি হয়েছিল। অনেক মুদ্রায় এখনো তারিখ ও টাঁকশালের চিহ্ন স্পষ্ট রয়েছে, যা এগুলোকে ঐতিহাসিক ও সংগ্রাহক উভয়ের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। মুদ্রাগুলোর অবস্থা দেখে ধারণা করা হচ্ছে, এগুলো কোনো একটি সিন্দুক বা চালানের অংশ ছিল, যা জাহাজটি ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙে যাওয়ার সময় সাগরে ছড়িয়ে পড়ে।
আবিষ্কারের স্থানটি ফ্লোরিডার সমুদ্রসীমায় ‘ট্রেজার কোস্ট’ নামে পরিচিত একটি স্থানে। এখানে কঠোর সরকারি তত্ত্বাবধান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দেশিকা মেনে আধুনিক উদ্ধার কার্যক্রম চালিয়ে এখনো সেই দুর্ভাগা নৌবহরের ধ্বংসাবশেষ খোঁজা হচ্ছে।
স্যাল গুটুসো আরও যোগ করেন, ‘প্রতিটি আবিষ্কারই ১৭১৫ সালের নৌবহরের গল্পটিকে আরও বাস্তব করতে সাহায্য করে। আমরা এই নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ ও গবেষণার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে।’
উদ্ধার করা মুদ্রাগুলো জনসমক্ষে প্রদর্শনের আগে সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। স্থানীয় জাদুঘরগুলোতে বাছাই করা কিছু মুদ্রা প্রদর্শনের পরিকল্পনা চলছে, যাতে ফ্লোরিডাবাসী এবং পর্যটকেরা সরাসরি দেখতে পারেন ফ্লোরিডার সামুদ্রিক অতীতের এই ধনভান্ডার।
ইসরায়েলের বিরোধীদলীয় এমপি আভিগদর লাইবারম্যান শুক্রবার সতর্ক করে বলেছেন, আসন্ন সুক্কুত উৎসবের সময় ইসরায়েলিদের আশ্রয়কেন্দ্রের কাছে থাকার পরামর্শ দেওয়া উচিত। তাঁর দাবি, গত জুনের যুদ্ধের পর ইরান দ্রুত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে এবং ‘আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে’।৩১ মিনিট আগে
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর দপ্তর জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনার প্রথম ধাপ ‘তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়নের’ প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েল। এর মধ্যে রয়েছে—হামাসের হাতে থাকা ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির প্রক্রিয়া। হামাস যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির...৪৩ মিনিট আগে
আরবি বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী, ১৪৪৩ হিজরির পবিত্র রমজান মাস কবে শুরু হবে সে সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এমিরেটস অ্যাস্ট্রোনমি সোসাইটি জানিয়েছে, রমজান শুরু হতে এখনো ১৩৯ দিন বাকি।২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় এক ডলারের কয়েনে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি রাখার বিষয়টি বিবেচনা করছে। এ লক্ষ্যে মার্কিন ট্রেজারি গতকাল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সম্মানিত করতে এক ডলার মূল্যমানের একটি কয়েনের খসড়া নকশা প্রকাশ করেছে।৩ ঘণ্টা আগে