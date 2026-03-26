যুদ্ধ থামানোর দায়িত্ব এখন ইরানের: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে চলমান যুদ্ধ থামানোর দায়িত্ব এখন ইরানের হাতে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে রাজি করাতে হলে ইরানকেই উদ্যোগ নিতে হবে। যুদ্ধ বিরতির জন্য তাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং ওয়াশিংটনকে আশ্বস্ত করতে হবে। আজ বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে ক্যাবিনেট মিটিংয়ের শুরুতে তিনি এসব কথা বলেছেন।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরান একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য কার্যত ‘হাতজোড়’ করছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র সেই পথে হাঁটবে কি না, তা নিয়ে তিনি এখনো নিশ্চিত নন। ট্রাম্প বলেন, ‘তারা একটি চুক্তির জন্য হাতজোড় করছে। আমি জানি না আমরা সেটি করতে পারব কি না। আমি জানি না আমরা সেটি করতে আদৌ ইচ্ছুক কি না।’
যুক্তরাষ্ট্র বা ট্রাম্প নিজে যুদ্ধের একটি কূটনৈতিক সমাধানের জন্য উদগ্রীব—এমন সংবাদে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেছেন, ‘মূলত ইরানই আলোচনার পথ খুঁজছে। এখন তাদের সামনে একটি চুক্তির সুযোগ রয়েছে, কিন্তু সেটি হবে কা নি তা পুরোপুরি তাদের ওপরই নির্ভর করছে। আমরা দেখব সঠিক কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো যায় কি না।’
ইরানি নেতাদের ‘দক্ষ আলোচক’ হিসেবে অভিহিত করলেও দেশটির সামরিক সক্ষমতাকে তুচ্ছজ্ঞান করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘ওরা (ইরান) আলোচনায় পারদর্শী হলেও যোদ্ধা হিসেবে বাজে।’
শান্তি আলোচনার বল এখন ইরানের কোর্টে—এমন দাবি করে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা দেখব তারা এটি (চুক্তি) করতে চায় কি না। আর যদি তা না হয়, তবে হামলা চলতে থাকবে।’
মধ্যপ্রাচ্যের চলমান রক্তক্ষয়ী সংঘাতের লেলিহান শিখা এবার আফ্রিকার দেশ উগান্ডায় পৌছেছে। উগান্ডার সেনাপ্রধান জেনারেল মুহুজি কাইনেরুগাবা এক ঘোষণায় জানিয়েছেন, ইসরায়েল যদি ধ্বংসের মুখে পড়ে, তবে তার দেশ সরাসরি তেল আবিবের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) দেওয়া...৮ মিনিট আগে
ইরানের বিরুদ্ধে চলমান সামরিক অভিযান আরও জোরদার করতে মধ্যপ্রাচ্যে অতিরিক্ত ৩ হাজার সেনা পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন। মূলত সেনাবাহিনীর বিশেষ শাখা ‘৮২তম এয়ারবোর্ন ডিভিশন’-এর এই বিশাল সেনাবহরকে রণক্ষেত্রে মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
গতকাল বুধবার উত্তর দারফুরের সারাফ ওমরা শহরের একটি জনাকীর্ণ বাজারে প্রথম ড্রোন হামলাটি চালানো হয়। স্থানীয় ক্লিনিকের একজন স্বাস্থ্যকর্মী এএফপিকে জানান, এই হামলায় এক শিশুসহ মোট ২২ জন নিহত হয়েছেন এবং আরও ১৭ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে