Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

যুদ্ধ থামানোর দায়িত্ব এখন ইরানের: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
যুদ্ধ থামানোর দায়িত্ব এখন ইরানের: ট্রাম্প
ক্যাবিনেট মিটিংয়ে ট্রাম্পের পাশে পিট হেগসেথ। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে চলমান যুদ্ধ থামানোর দায়িত্ব এখন ইরানের হাতে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে রাজি করাতে হলে ইরানকেই উদ্যোগ নিতে হবে। যুদ্ধ বিরতির জন্য তাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং ওয়াশিংটনকে আশ্বস্ত করতে হবে। আজ বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে ক্যাবিনেট মিটিংয়ের শুরুতে তিনি এসব কথা বলেছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরান একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য কার্যত ‘হাতজোড়’ করছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র সেই পথে হাঁটবে কি না, তা নিয়ে তিনি এখনো নিশ্চিত নন। ট্রাম্প বলেন, ‘তারা একটি চুক্তির জন্য হাতজোড় করছে। আমি জানি না আমরা সেটি করতে পারব কি না। আমি জানি না আমরা সেটি করতে আদৌ ইচ্ছুক কি না।’

যুক্তরাষ্ট্র বা ট্রাম্প নিজে যুদ্ধের একটি কূটনৈতিক সমাধানের জন্য উদগ্রীব—এমন সংবাদে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেছেন, ‘মূলত ইরানই আলোচনার পথ খুঁজছে। এখন তাদের সামনে একটি চুক্তির সুযোগ রয়েছে, কিন্তু সেটি হবে কা নি তা পুরোপুরি তাদের ওপরই নির্ভর করছে। আমরা দেখব সঠিক কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো যায় কি না।’

যুদ্ধ থামাতে চুক্তির জন্য হাতজোড় করছে ইরান: হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পযুদ্ধ থামাতে চুক্তির জন্য হাতজোড় করছে ইরান: হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প

ইরানি নেতাদের ‘দক্ষ আলোচক’ হিসেবে অভিহিত করলেও দেশটির সামরিক সক্ষমতাকে তুচ্ছজ্ঞান করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘ওরা (ইরান) আলোচনায় পারদর্শী হলেও যোদ্ধা হিসেবে বাজে।’

শান্তি আলোচনার বল এখন ইরানের কোর্টে—এমন দাবি করে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা দেখব তারা এটি (চুক্তি) করতে চায় কি না। আর যদি তা না হয়, তবে হামলা চলতে থাকবে।’

বিষয়:

যুদ্ধহোয়াইট হাউসচুক্তিডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রইরানইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

