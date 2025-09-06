Ajker Patrika
> বিশ্ব
> যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

সত্যকে সামলাতে পারছে না ভারত: ট্রাম্পের উপদেষ্টা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ট্রাম্পের বাণিজ্য ও উৎপাদন বিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা পিটার নাভারো। ছবি: সংগৃহীত
ট্রাম্পের বাণিজ্য ও উৎপাদন বিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা পিটার নাভারো। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য ও উৎপাদন বিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা পিটার নাভারো ভারতের বিরুদ্ধের একের পর এক মন্তব্য করেই যাচ্ছেন। সর্বশেষ তিনি বলেছেন, মার্কিন পণ্যে ভারত উচ্চশুল্ক আরোপ করে রাখায় আমেরিকানদের কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

গতকাল শুক্রবার, নাভারো তাঁর এক্স হ্যান্ডলে ওয়াশিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় এই মন্তব্য করেন। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছিল, ভারতের প্রতি ওয়াশিংটনের আক্রমণাত্মক ভাষা দুই দেশের সম্পর্ককে আরও সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নাভারো ওই প্রতিবেদনটির সমালোচনা করে লিখেছেন, ‘তথ্য: ভারতের সর্বোচ্চ শুল্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মসংস্থান নষ্ট হচ্ছে। ভারত নিছক মুনাফার জন্য রাশিয়ার তেল কিনছে। এই রাজস্ব রাশিয়ার যুদ্ধযন্ত্রকে শক্তিশালী করছে। এর ফলে ইউক্রেনীয় ও রুশরা মারা যাচ্ছে, আর মার্কিন করদাতাদের বেশি খরচ করতে হচ্ছে। ভারত সত্যকে সামলাতে পারছে না।’

এ নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই নাভারো ভারতকে বারবার আক্রমণ করে মন্তব্য করছেন। তিনি ভারতকে ‘ক্রেমলিনের লন্ড্রোম্যাট’ বলেও অভিহিত করেছেন এবং এমনকি ‘ব্রাহ্মণেরা’ এই সংঘাত থেকে লাভবান হচ্ছে বলে মন্তব্যও করেছেন।

অন্যদিকে, হোয়াইট হাউসের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কেভিন হ্যাসেট শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বাণিজ্য দল ভারতের ক্রমাগত রুশ তেল আমদানিতে ‘হতাশ’, তবে তিনি এই বিষয়ে ইতিবাচক অগ্রগতির আশা প্রকাশ করেছেন।

একের পর এক এমন মন্তব্যের পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই অভিযোগগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে। শুক্রবার এক প্রেস ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল নাভারোর মন্তব্যকে ‘ভুল ও বিভ্রান্তিকর’ বলে অভিহিত করে বলেন, ‘আমরা নাভারোর ভুল ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য দেখেছি এবং আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি।’

বাণিজ্যিক ইস্যু নিয়ে মুখপাত্র জানান, ভারত ‘বাণিজ্যিক বিষয়গুলো নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।’

উল্লেখ্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অতীতেও ভারতকে আমেরিকার ‘সর্বোচ্চ শুল্ক আরোপকারী অংশীদার’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বাণিজ্য সম্পর্ককে ‘একপেশে বিপর্যয়’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি যুক্তি দেন, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে পণ্য বিক্রি করলেও, আমেরিকান ব্যবসাগুলো ভারতীয় বাজারে কার্যকরভাবে প্রবেশ করতে পারে না কারণ ভারত উচ্চ শুল্ক ধার্য করে রেখেছে।

বিষয়:

শুল্কভারতডোনাল্ড ট্রাম্পমার্কিন প্রেসিডেন্টবাণিজ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গোয়ালন্দে ‘নুরাল পাগলার’ লাশ তুলে পুড়িয়ে দিল বিক্ষুব্ধরা, আহত অর্ধশত

গরম মাড় পড়ে শিশু দগ্ধ, গলা টিপে হত্যার পর বস্তায় ভরে পুকুরে ফেলেন চাচি

পবায় মাইকে স্লোগান দিয়ে খানকা ভাঙচুর, নীরব ছিল দুই গাড়ি পুলিশ

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও গণঅধিকারকে নিষিদ্ধ করতে হবে: শামীম পাটোয়ারী

গোয়ালন্দে পিরের আস্তানায় হামলায় ১ জন নিহত, আশঙ্কাজনক ৫

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

অপরাধমুক্তির ডাক মোদির, কিন্তু নিজের দলেরই ৪০ শতাংশ মন্ত্রী মামলার আসামি

অপরাধমুক্তির ডাক মোদির, কিন্তু নিজের দলেরই ৪০ শতাংশ মন্ত্রী মামলার আসামি

সত্যকে সামলাতে পারছে না ভারত: ট্রাম্পের উপদেষ্টা

সত্যকে সামলাতে পারছে না ভারত: ট্রাম্পের উপদেষ্টা

নতুন অভিবাসন আইন ক্ষমতাসীন বিজেপির নির্বাচনী চাল: মমতা

নতুন অভিবাসন আইন ক্ষমতাসীন বিজেপির নির্বাচনী চাল: মমতা

ইউক্রেনে অশান্তি, দায়ী ইউরোপ

ইউক্রেনে অশান্তি, দায়ী ইউরোপ