আফগানিস্তানে ফের পাকিস্তানের হামলা, ১০ জন নিহতের দাবি তালেবানের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
পাকিস্তানি বাহিনী আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের খোস্ত প্রদেশে একটি বাড়িতে বোমা হামলা চালিয়েছে। এতে অন্তত নয় শিশু ও এক নারীসহ মোট ১০ জন নিহত হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে আফগান কর্তৃপক্ষ। খবর আল–জাজিরার।
বিগত বেশ কয়েক মাস ধরেই দুই দেশের মধ্যে নাজুক যুদ্ধবিরতি টালমাটাল অবস্থায় টিকে আছে। এমন সময়ে এই হামলা নতুন করে উত্তেজনা উসকে দিতে পারে। আর ইতিমধ্যে আলোচনার অচলাবস্থার জন্য উভয় পক্ষই একে অপরকে দোষারোপ করছে।
তালেবান প্রশাসনের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ আজ মঙ্গলবার জানান, খোস্ত প্রদেশের গুরবুজ জেলায় স্থানীয় সময় মধ্যরাতে হামলাটি চালানো হয়। মুজাহিদ এক্সে দেওয়া পোস্টে লিখেছেন, ‘পাকিস্তানি আগ্রাসী বাহিনী স্থানীয় বাসিন্দা ক্বাজি মিরের ছেলে ওলিয়াত খানের বাড়িতে বোমা ফেলেছে। ফলে নয় শিশু (পাঁচ ছেলে ও চার মেয়ে) এবং এক নারী শহীদ হয়েছেন। তার বাড়িটিও ধ্বংস হয়ে গেছে।’
মুজাহিদ আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কুনার এবং পূর্বাঞ্চলের পাকতিকা প্রদেশেও বিমান হামলা চালানো হয়েছে। এতে অন্তত চার বেসামরিক নাগরিক আহত হয়েছেন। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
পাকিস্তানের পেশোয়ারে দেশটির আধা-সামরিক ফেডারেল কনস্ট্যাবুলারি বাহিনীর সদর দপ্তরে আত্মঘাতী হামলার একদিন পর আফগানিস্তানে এই হামলা চালাল ইসলামাবাদ। তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) বা পাকিস্তান তালেবানের একটি গোষ্ঠী জামাতুল আহরার পেশোয়ারে ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে।
পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম পিটিভি জানিয়েছে, হামলাকারীরা আফগান নাগরিক ছিলেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি ওই হামলার জন্য ‘বিদেশ-সমর্থিত ফিতনা আল-খাওয়ারিজকে’ দায়ী করেছেন। ইসলামাবাদ এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করে টিটিপি যোদ্ধাদের বোঝায়, যাদের তারা আফগান ভূখণ্ড থেকে পরিচালিত বলে অভিযোগ অভিযুক্ত করেছে একাধিকবার।
চলতি মাসের শুরুর দিকে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে আরেক আত্মঘাতী হামলায় অন্তত ১২ জন নিহত হন। ওই হামলার দায়ও পাকিস্তান তালেবানের এক গোষ্ঠী নিয়েছে। পাকিস্তান বলেছে, সেই হামলার পেছনে থাকা সেলটি ছিল ‘আফগানিস্তানে থাকা উচ্চপর্যায়ের নির্দেশনায় পরিচালিত।’
২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর থেকেই পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সম্পর্ক উত্তপ্ত। গত অক্টোবরে সীমান্তে সংঘর্ষে দুই দেশের অন্তত ৭০ জন নিহত হওয়ার পর সম্পর্ক আরও খারাপ হয়। তুরস্ক ও কাতারের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি হলেও ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি। নিরাপত্তা ইস্যু, বিশেষ করে পাকিস্তানের টিটিপি দমনের দাবি আলোচনার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
পাকিস্তানের অভিযোগ, তালেবান টিটিপিসহ বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিচ্ছে, যারা বহু বছর ধরে পাকিস্তানের ভেতরে রক্তক্ষয়ী হামলা চালিয়ে আসছে। আফগানিস্তান এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। তারা বলেছে, পাকিস্তান আফগানবিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে প্রশ্রয় দেয় এবং আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করে না।
পাকিস্তানি বাহিনী আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের খোস্ত প্রদেশে একটি বাড়িতে বোমা হামলা চালিয়েছে। এতে অন্তত নয় শিশু ও এক নারীসহ মোট ১০ জন নিহত হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে আফগান কর্তৃপক্ষ। খবর আল–জাজিরার।
বিগত বেশ কয়েক মাস ধরেই দুই দেশের মধ্যে নাজুক যুদ্ধবিরতি টালমাটাল অবস্থায় টিকে আছে। এমন সময়ে এই হামলা নতুন করে উত্তেজনা উসকে দিতে পারে। আর ইতিমধ্যে আলোচনার অচলাবস্থার জন্য উভয় পক্ষই একে অপরকে দোষারোপ করছে।
তালেবান প্রশাসনের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ আজ মঙ্গলবার জানান, খোস্ত প্রদেশের গুরবুজ জেলায় স্থানীয় সময় মধ্যরাতে হামলাটি চালানো হয়। মুজাহিদ এক্সে দেওয়া পোস্টে লিখেছেন, ‘পাকিস্তানি আগ্রাসী বাহিনী স্থানীয় বাসিন্দা ক্বাজি মিরের ছেলে ওলিয়াত খানের বাড়িতে বোমা ফেলেছে। ফলে নয় শিশু (পাঁচ ছেলে ও চার মেয়ে) এবং এক নারী শহীদ হয়েছেন। তার বাড়িটিও ধ্বংস হয়ে গেছে।’
মুজাহিদ আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কুনার এবং পূর্বাঞ্চলের পাকতিকা প্রদেশেও বিমান হামলা চালানো হয়েছে। এতে অন্তত চার বেসামরিক নাগরিক আহত হয়েছেন। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
পাকিস্তানের পেশোয়ারে দেশটির আধা-সামরিক ফেডারেল কনস্ট্যাবুলারি বাহিনীর সদর দপ্তরে আত্মঘাতী হামলার একদিন পর আফগানিস্তানে এই হামলা চালাল ইসলামাবাদ। তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) বা পাকিস্তান তালেবানের একটি গোষ্ঠী জামাতুল আহরার পেশোয়ারে ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে।
পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম পিটিভি জানিয়েছে, হামলাকারীরা আফগান নাগরিক ছিলেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি ওই হামলার জন্য ‘বিদেশ-সমর্থিত ফিতনা আল-খাওয়ারিজকে’ দায়ী করেছেন। ইসলামাবাদ এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করে টিটিপি যোদ্ধাদের বোঝায়, যাদের তারা আফগান ভূখণ্ড থেকে পরিচালিত বলে অভিযোগ অভিযুক্ত করেছে একাধিকবার।
চলতি মাসের শুরুর দিকে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে আরেক আত্মঘাতী হামলায় অন্তত ১২ জন নিহত হন। ওই হামলার দায়ও পাকিস্তান তালেবানের এক গোষ্ঠী নিয়েছে। পাকিস্তান বলেছে, সেই হামলার পেছনে থাকা সেলটি ছিল ‘আফগানিস্তানে থাকা উচ্চপর্যায়ের নির্দেশনায় পরিচালিত।’
২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর থেকেই পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সম্পর্ক উত্তপ্ত। গত অক্টোবরে সীমান্তে সংঘর্ষে দুই দেশের অন্তত ৭০ জন নিহত হওয়ার পর সম্পর্ক আরও খারাপ হয়। তুরস্ক ও কাতারের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি হলেও ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি। নিরাপত্তা ইস্যু, বিশেষ করে পাকিস্তানের টিটিপি দমনের দাবি আলোচনার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
পাকিস্তানের অভিযোগ, তালেবান টিটিপিসহ বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিচ্ছে, যারা বহু বছর ধরে পাকিস্তানের ভেতরে রক্তক্ষয়ী হামলা চালিয়ে আসছে। আফগানিস্তান এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। তারা বলেছে, পাকিস্তান আফগানবিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে প্রশ্রয় দেয় এবং আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করে না।
সৌদি আরব শিগগিরই আরও দুটি নতুন মদের দোকান খুলতে যাচ্ছে। এর একটি থাকবে রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি আরামকোয় কর্মরত বিদেশি ও অমুসলিম কর্মীদের জন্য। পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত বেশ কয়েকজন ব্যক্তি জানিয়েছেন, দেশটিতে মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও শিথিল করার ধারাবাহিকতায় এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।২৩ মিনিট আগে
বিশ্ব দ্রুতগতিতে নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক দপ্তরের (ইউএন ডিইএসএ) ১৮ নভেম্বর প্রকাশিত ‘ওয়ার্ল্ড আর্বানাইজেশন প্রসপেক্টাস ২০২৫: সামারি অব রেজাল্টস’ শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে, বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৮ দশমিক ২ বিলিয়ন (৮২০ কোটি)...২ ঘণ্টা আগে
ইলন মাস্কের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স স্বচ্ছতা বাড়ানোর উদ্যোগে নতুন একটি ফিচার চালু করেছে। আর সেই ফিচার দেখিয়ে দিয়েছে যে, প্ল্যাটফর্মটিতে থাকা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন বা মাগা’ ক্যাম্পেইনের শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সার আসলে বিদেশি২ ঘণ্টা আগে
বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ এবং সীমান্ত অঞ্চলের সংবেদনশীল এলাকাগুলোর ভিডিও ধারণ করার অভিযোগে এক চীনা নাগরিককে আটক হয়েছে। উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বাহরাইচ জেলার রূপাইডিহা চেকপোস্ট থেকে ৪৯ বছর বয়সী ওই চীনা নাগরিককে আটক করে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সৌদি আরব শিগগিরই আরও দুটি নতুন মদের দোকান খুলতে যাচ্ছে। এর একটি থাকবে রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি আরামকোয় কর্মরত বিদেশি ও অমুসলিম কর্মীদের জন্য। পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত বেশ কয়েকজন ব্যক্তি জানিয়েছেন, দেশটিতে মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও শিথিল করার ধারাবাহিকতায় এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ জেদ্দার দাহরানে একটি এবং বন্দরনগরী জেদ্দার কূটনীতিকদের জন্য আরেকটি দোকান খোলার এই পরিকল্পনা সৌদি আরবের পরিবর্তনের যাত্রায় আরেকটি মাইলফলক হবে। দেশটির ডি–ফ্যাক্টো শাসক যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বে সৌদি আরব নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় এগোচ্ছে।
ইসলামের জন্মস্থান হিসেবে পরিচিত এই দেশটি গত বছর রিয়াদে অমুসলিম কূটনীতিকদের জন্য প্রথমবারের মতো একটি মদের দোকান চালু করে। ৭৩ বছর আগে নিষেধাজ্ঞা জারির পর এটি ছিল প্রথম আনুষ্ঠানিক দোকান।
রয়টার্সকে সূত্র জানিয়েছে, দাহরানে যে নতুন দোকান খোলা হবে, তা আরামকোর মালিকানাধীন একটি আবাসিক কম্পাউন্ডে স্থাপন করা হবে। এই দোকানটি আরামকোয় কর্মরত অমুসলিম বিদেশিদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সৌদি কর্তৃপক্ষ তাদেরকে এ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে বলেও সূত্রের দাবি।
আরও দুই সূত্র জানিয়েছে, জেদ্দায় অমুসলিম কূটনীতিকদের জন্য তৃতীয় একটি দোকানের প্রস্তুতিও চলছে। সেখানে বহু দেশের কনস্যুলেট রয়েছে। ভয় দোকানই ২০২৬ সালে চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সময়সীমা জানানো হয়নি বলে দুই সূত্র জানান।
সৌদি সরকারের জনসংযোগ বিভাগ এসব দোকান নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। আরামকোও প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
কূটনৈতিক এলাকায় প্রথম মদের দোকান চালু হলেও দেশটি আনুষ্ঠানিক কোনো বিধিনিষেধ শিথিলের ঘোষণা দেয়নি। কূটনীতিকদের কাছে ওই দোকানটি ‘বুজ বাংকার’ হিসেবে পরিচিত। তবে সম্প্রতি ওই দোকানের গ্রাহক পরিধি বাড়ানো হয়েছে। এখন অমুসলিম সৌদি প্রিমিয়াম রেসিডেন্স কার্ডধারীরাও সেখান থেকে কিনতে পারবেন। প্রিমিয়াম রেসিডেন্স দেওয়া হয় উদ্যোক্তা, বড় বিনিয়োগকারী ও বিশেষ প্রতিভাধারীদের।
ওই দোকান খোলার আগে দেশটিতে মদ পাওয়া যেত মূলত কূটনৈতিক ডাকযোগে, কালোবাজারে কিংবা ঘরোয়া উপায়ে তৈরি করে। পারস্য উপসাগর অঞ্চলে কুয়েত ছাড়া প্রায় সব দেশই বিভিন্ন বিধিনিষেধের আলোকে মদ পাওয়া যায়।
তবে সৌদি আরবের জনসংখ্যার বিশাল অংশের জন্য এখনো মদ পুরোপুরি হারাম বা নিষিদ্ধ। কিন্তু বিন সালমানের সংস্কারের ফলে সৌদি নাগরিক ও বিদেশিরা এখন মরুভূমির মিউজিক ফেস্টিভ্যালে নাচা থেকে শুরু করে সিনেমা হলে যাওয়া, এমন একসময়ের অকল্পনীয় কাজগুলো করতে পারছেন।
এসব সংস্কারের অংশ হিসেবে ২০১৭ সালে নারীদের গাড়ি চালানোর অনুমতি দিয়েছে দেশটি। জনসমাগমস্থলে নারী–পুরুষের আলাদা থাকার নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। ধর্মীয় পুলিশের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে।
দেশটি অর্থনীতি বৈচিত্র্যময় করতে এবং তেলের ওপর নির্ভরতা কমাতে আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও পর্যটক আকর্ষণের লক্ষ্য নিয়ে ধীরে ধীরে অনেক বিধিনিষেধ তুলে নিচ্ছে। গত মে মাসে একটি ওয়াইন সংক্রান্ত ব্লগে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, সৌদি আরব ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তুতিতে পর্যটন এলাকায় মদ বিক্রির অনুমতি দিতে পারে। তবে সৌদি এক কর্মকর্তা তখনই খবরটি অস্বীকার করেছিলেন। ওই প্রতিবেদনে কোনো সূত্রও দেওয়া হয়নি।
প্রতিবেদনটি অনলাইনে তীব্র বিতর্ক ছড়ায়। কারণ সৌদি বাদশাহ একই সঙ্গে ইসলামের দুই পবিত্র নগর মক্কা ও মদিনার তত্ত্বাবধায়ক। রয়টার্সকে চলতি মাসে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পর্যটনমন্ত্রী আহমেদ আল খতিবকে জিজ্ঞেস করা হয়, বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে মদের নিষেধাজ্ঞা কমানোর কোনো পরিকল্পনা আছে কি না। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের মধ্যে অনেকেই ভ্রমণে মদ উপভোগ করতে চান। তবে এখনো কিছু পরিবর্তন হয়নি।
সৌদি আরব শিগগিরই আরও দুটি নতুন মদের দোকান খুলতে যাচ্ছে। এর একটি থাকবে রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি আরামকোয় কর্মরত বিদেশি ও অমুসলিম কর্মীদের জন্য। পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত বেশ কয়েকজন ব্যক্তি জানিয়েছেন, দেশটিতে মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও শিথিল করার ধারাবাহিকতায় এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ জেদ্দার দাহরানে একটি এবং বন্দরনগরী জেদ্দার কূটনীতিকদের জন্য আরেকটি দোকান খোলার এই পরিকল্পনা সৌদি আরবের পরিবর্তনের যাত্রায় আরেকটি মাইলফলক হবে। দেশটির ডি–ফ্যাক্টো শাসক যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বে সৌদি আরব নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় এগোচ্ছে।
ইসলামের জন্মস্থান হিসেবে পরিচিত এই দেশটি গত বছর রিয়াদে অমুসলিম কূটনীতিকদের জন্য প্রথমবারের মতো একটি মদের দোকান চালু করে। ৭৩ বছর আগে নিষেধাজ্ঞা জারির পর এটি ছিল প্রথম আনুষ্ঠানিক দোকান।
রয়টার্সকে সূত্র জানিয়েছে, দাহরানে যে নতুন দোকান খোলা হবে, তা আরামকোর মালিকানাধীন একটি আবাসিক কম্পাউন্ডে স্থাপন করা হবে। এই দোকানটি আরামকোয় কর্মরত অমুসলিম বিদেশিদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সৌদি কর্তৃপক্ষ তাদেরকে এ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে বলেও সূত্রের দাবি।
আরও দুই সূত্র জানিয়েছে, জেদ্দায় অমুসলিম কূটনীতিকদের জন্য তৃতীয় একটি দোকানের প্রস্তুতিও চলছে। সেখানে বহু দেশের কনস্যুলেট রয়েছে। ভয় দোকানই ২০২৬ সালে চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সময়সীমা জানানো হয়নি বলে দুই সূত্র জানান।
সৌদি সরকারের জনসংযোগ বিভাগ এসব দোকান নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। আরামকোও প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
কূটনৈতিক এলাকায় প্রথম মদের দোকান চালু হলেও দেশটি আনুষ্ঠানিক কোনো বিধিনিষেধ শিথিলের ঘোষণা দেয়নি। কূটনীতিকদের কাছে ওই দোকানটি ‘বুজ বাংকার’ হিসেবে পরিচিত। তবে সম্প্রতি ওই দোকানের গ্রাহক পরিধি বাড়ানো হয়েছে। এখন অমুসলিম সৌদি প্রিমিয়াম রেসিডেন্স কার্ডধারীরাও সেখান থেকে কিনতে পারবেন। প্রিমিয়াম রেসিডেন্স দেওয়া হয় উদ্যোক্তা, বড় বিনিয়োগকারী ও বিশেষ প্রতিভাধারীদের।
ওই দোকান খোলার আগে দেশটিতে মদ পাওয়া যেত মূলত কূটনৈতিক ডাকযোগে, কালোবাজারে কিংবা ঘরোয়া উপায়ে তৈরি করে। পারস্য উপসাগর অঞ্চলে কুয়েত ছাড়া প্রায় সব দেশই বিভিন্ন বিধিনিষেধের আলোকে মদ পাওয়া যায়।
তবে সৌদি আরবের জনসংখ্যার বিশাল অংশের জন্য এখনো মদ পুরোপুরি হারাম বা নিষিদ্ধ। কিন্তু বিন সালমানের সংস্কারের ফলে সৌদি নাগরিক ও বিদেশিরা এখন মরুভূমির মিউজিক ফেস্টিভ্যালে নাচা থেকে শুরু করে সিনেমা হলে যাওয়া, এমন একসময়ের অকল্পনীয় কাজগুলো করতে পারছেন।
এসব সংস্কারের অংশ হিসেবে ২০১৭ সালে নারীদের গাড়ি চালানোর অনুমতি দিয়েছে দেশটি। জনসমাগমস্থলে নারী–পুরুষের আলাদা থাকার নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। ধর্মীয় পুলিশের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে।
দেশটি অর্থনীতি বৈচিত্র্যময় করতে এবং তেলের ওপর নির্ভরতা কমাতে আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও পর্যটক আকর্ষণের লক্ষ্য নিয়ে ধীরে ধীরে অনেক বিধিনিষেধ তুলে নিচ্ছে। গত মে মাসে একটি ওয়াইন সংক্রান্ত ব্লগে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, সৌদি আরব ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তুতিতে পর্যটন এলাকায় মদ বিক্রির অনুমতি দিতে পারে। তবে সৌদি এক কর্মকর্তা তখনই খবরটি অস্বীকার করেছিলেন। ওই প্রতিবেদনে কোনো সূত্রও দেওয়া হয়নি।
প্রতিবেদনটি অনলাইনে তীব্র বিতর্ক ছড়ায়। কারণ সৌদি বাদশাহ একই সঙ্গে ইসলামের দুই পবিত্র নগর মক্কা ও মদিনার তত্ত্বাবধায়ক। রয়টার্সকে চলতি মাসে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পর্যটনমন্ত্রী আহমেদ আল খতিবকে জিজ্ঞেস করা হয়, বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে মদের নিষেধাজ্ঞা কমানোর কোনো পরিকল্পনা আছে কি না। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের মধ্যে অনেকেই ভ্রমণে মদ উপভোগ করতে চান। তবে এখনো কিছু পরিবর্তন হয়নি।
পাকিস্তানি বাহিনী আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের খোস্ত প্রদেশে একটি বাড়িতে বোমা হামলা চালিয়েছে। এতে অন্তত নয় শিশু ও এক নারীসহ মোট ১০ জন নিহত হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে আফগান কর্তৃপক্ষ। খবর আল–জাজিরার।৪ ঘণ্টা আগে
বিশ্ব দ্রুতগতিতে নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক দপ্তরের (ইউএন ডিইএসএ) ১৮ নভেম্বর প্রকাশিত ‘ওয়ার্ল্ড আর্বানাইজেশন প্রসপেক্টাস ২০২৫: সামারি অব রেজাল্টস’ শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে, বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৮ দশমিক ২ বিলিয়ন (৮২০ কোটি)...২ ঘণ্টা আগে
ইলন মাস্কের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স স্বচ্ছতা বাড়ানোর উদ্যোগে নতুন একটি ফিচার চালু করেছে। আর সেই ফিচার দেখিয়ে দিয়েছে যে, প্ল্যাটফর্মটিতে থাকা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন বা মাগা’ ক্যাম্পেইনের শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সার আসলে বিদেশি২ ঘণ্টা আগে
বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ এবং সীমান্ত অঞ্চলের সংবেদনশীল এলাকাগুলোর ভিডিও ধারণ করার অভিযোগে এক চীনা নাগরিককে আটক হয়েছে। উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বাহরাইচ জেলার রূপাইডিহা চেকপোস্ট থেকে ৪৯ বছর বয়সী ওই চীনা নাগরিককে আটক করে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিশ্ব দ্রুতগতিতে নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক দপ্তরের (ইউএন ডিইএসএ) ১৮ নভেম্বর প্রকাশিত ‘ওয়ার্ল্ড আর্বানাইজেশন প্রসপেক্টাস ২০২৫: সামারি অব রেজাল্টস’ শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে, বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৮ দশমিক ২ বিলিয়ন (৮২০ কোটি), যার ৪৫ শতাংশ মানুষ এখন শহরে বাস করে। ১৯৫০ সালে বিশ্বের ২৫০ কোটি মানুষের মাত্র ২০ শতাংশ শহরে বসবাস করত। অর্থাৎ গত সাত দশকে শহরবাসী মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হয়েছে।
প্রতিবেদনে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, ২০৫০ সাল পর্যন্ত বৈশ্বিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুই-তৃতীয়াংশ ঘটবে শহরগুলোতে, এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি হবে ছোট শহরে।
মেগাসিটির সংখ্যা চার গুণ বৃদ্ধি
১০ মিলিয়ন (১ কোটি) বা তার বেশি বাসিন্দা রয়েছে এমন ‘মেগাসিটি’র সংখ্যা ১৯৭৫ সালে ছিল মাত্র ৮টি, যা ২০২৫ সালের মধ্যে চার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩ টিতে দাঁড়িয়েছে। এই মেগাসিটিগুলোর অর্ধেকের বেশি (১৯ টি) এশিয়া মহাদেশে।
বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল শহর হলো ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা, যেখানে প্রায় ৪২ মিলিয়ন (৪ কোটি ২০ লাখ) বাসিন্দা রয়েছে। এরপরই রয়েছে বাংলাদেশের ঢাকা, যার জনসংখ্যা প্রায় ৪০ মিলিয়ন (৪ কোটি)। তৃতীয় স্থানে আছে জাপানের টোকিও (৩৩ মিলিয়ন কা ৩ কোটি ৩০ লাখ)। শীর্ষ ১০টি মেগাসিটির মধ্যে কায়রো (মিসর) একমাত্র অ-এশীয় শহর।
২০৫০ সালের মধ্যে মেগাসিটির সংখ্যা বেড়ে ৩৭ টিতে পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবা, তানজানিয়ার দারুস সালাম, ভারতের হাজিপুর এবং মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের মতো শহরগুলো এই সময়ের মধ্যে ১০ মিলিয়ন (১ কোটি) জনসংখ্যা অতিক্রম করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ছোট ও মাঝারি আকারের শহরে জনসংখ্যার চাপ
মেগাসিটির ব্যাপক পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ছোট এবং মাঝারি আকারের শহরগুলোতেই মেগাসিটির তুলনায় বেশি মানুষ বাস করে এবং বিশেষত আফ্রিকা ও এশিয়াতে এই শহরগুলো আরও দ্রুত গতিতে বাড়ছে।
পর্যালোচিত ১২ হাজার শহরের মধ্যে ৯৬ শতাংশে ১ মিলিয়নের (১০ লাখ) কম এবং ৮১ শতাংশে ২ লাখ ৫০ হাজারের কম বাসিন্দা রয়েছে। নতুন তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৫ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী শহরের মোট সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী শহরের সংখ্যা ১৫ হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে, যেগুলোর বেশির ভাগের জনসংখ্যা ২ লাখ ৫০ হাজারের কম হবে।
অনেক বড় শহরে জনসংখ্যা হ্রাসের প্রবণতা
প্রতিবেদনে শহর বৃদ্ধির বিপরীত চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে অনেক শহর সম্প্রসারিত হচ্ছে, সেখানে মেক্সিকো সিটি (মেক্সিকো) এবং চেংদু (চীন)-এর মতো কিছু খুব বড় শহরসহ অন্য শহরগুলোতে জনসংখ্যার সংকোচন দেখা যাচ্ছে। জনসংখ্যা হ্রাসের প্রবণতায় থাকা বেশির ভাগ শহরে চলতি ২০২৫ সালে ২ লাখ ৫০ হাজারের কম বাসিন্দা রয়েছে, এসব শহরের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের বেশি চীনে এবং ১৭ শতাংশ ভারতে অবস্থিত। এটি এমন একটি প্রবণতা যেখানে দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এসব শহরের জনসংখ্যা কমছে।
‘টাউন’ বা ছোট শহরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
প্রতিবেদনে ‘টাউন’ বা ছোট শহরের সংজ্ঞাও নির্ধারণ করা হয়েছে। যে বসতিতে কমপক্ষে ৫ হাজার বাসিন্দা এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে কমপক্ষে ৩০০ জন মানুষ বাস করে, সেগুলোই টাউন। জার্মানি, ভারত, উগান্ডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ৭১টি দেশে এই ‘টাউন’ হলো সবচেয়ে সাধারণ বসতির ধরন। গ্রামীণ অঞ্চল এবং শহরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
কমে যাচ্ছে গ্রাম
বর্তমানে বিশ্বের ৬২টি দেশে গ্রামীণ অঞ্চল প্রধান বসতি হলেও ১৯৭৫ সালে এই সংখ্যা ছিল ১১৬টি। ২০৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা আরও কমে ৪৪ টিতে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ইউরোপের অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, ফিনল্যান্ড, রোমানিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, চাদ, ইসোয়াতিনি, মোজাম্বিক ও জাম্বিয়ার মতো অনেক দেশে এখনো গ্রামীণ বসতিগুলোর আধিপত্য রয়েছে। উপ-সাহারা আফ্রিকা একমাত্র অঞ্চল যেখানে গ্রামীণ জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে এবং ভবিষ্যতে প্রায় সমস্ত গ্রামীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এই অঞ্চলটিই দায়ী থাকবে।
জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল লি জুনহুয়া জোর দিয়ে বলেছেন, জলবায়ু-সংক্রান্ত বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি এগিয়ে নিতে সরকারগুলো যখন কোপ৩০-তে মিলিত হচ্ছেন, তখন জাতিসংঘ সকল প্রকার বসতিতে টেকসই উন্নয়ন এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা তৈরির ক্ষেত্রে নগর উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দিচ্ছে। ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য, দেশগুলোকে অবশ্যই সমন্বিত জাতীয় নীতি গ্রহণ করতে হবে যা শহর এবং গ্রামীণ অঞ্চল জুড়ে আবাসন, ভূমি ব্যবহার, চলাচল এবং জনসেবাগুলো নিশ্চিত হবে।
জাতিসংঘের প্রতিবেদনের এই সংস্করণে একটি বড় পদ্ধতিগত উদ্ভাবন যুক্ত করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো, এটি ‘ডিগ্রি অব আর্বানাইজেশন’ যুক্ত করা হয়েছে। এটিকে একটি সমন্বিত জিওস্পেশিয়াল পদ্ধতি বলা হচ্ছে। এটিতে শহর, টাউন এবং গ্রামীণ এলাকা—এই তিন ধরনের বসতির জন্য আলাদা করে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই নতুন পদ্ধতির ফলে আন্তর্জাতিক তুলনামূলক আলোচনা এবং নগরায়ণ প্রবণতা সম্পর্কে আরও সূক্ষ্ম ধারণা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
এ ছাড়া শহরের জন্য ন্যূনতম জনসংখ্যা সীমা ৩ লাখ থেকে কমিয়ে ৫০ হাজার করা হয়েছে, যার ফলে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত শহরের সংখ্যা ১২ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।
বিশ্ব দ্রুতগতিতে নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক দপ্তরের (ইউএন ডিইএসএ) ১৮ নভেম্বর প্রকাশিত ‘ওয়ার্ল্ড আর্বানাইজেশন প্রসপেক্টাস ২০২৫: সামারি অব রেজাল্টস’ শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে, বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৮ দশমিক ২ বিলিয়ন (৮২০ কোটি), যার ৪৫ শতাংশ মানুষ এখন শহরে বাস করে। ১৯৫০ সালে বিশ্বের ২৫০ কোটি মানুষের মাত্র ২০ শতাংশ শহরে বসবাস করত। অর্থাৎ গত সাত দশকে শহরবাসী মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হয়েছে।
প্রতিবেদনে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, ২০৫০ সাল পর্যন্ত বৈশ্বিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুই-তৃতীয়াংশ ঘটবে শহরগুলোতে, এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি হবে ছোট শহরে।
মেগাসিটির সংখ্যা চার গুণ বৃদ্ধি
১০ মিলিয়ন (১ কোটি) বা তার বেশি বাসিন্দা রয়েছে এমন ‘মেগাসিটি’র সংখ্যা ১৯৭৫ সালে ছিল মাত্র ৮টি, যা ২০২৫ সালের মধ্যে চার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩ টিতে দাঁড়িয়েছে। এই মেগাসিটিগুলোর অর্ধেকের বেশি (১৯ টি) এশিয়া মহাদেশে।
বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল শহর হলো ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা, যেখানে প্রায় ৪২ মিলিয়ন (৪ কোটি ২০ লাখ) বাসিন্দা রয়েছে। এরপরই রয়েছে বাংলাদেশের ঢাকা, যার জনসংখ্যা প্রায় ৪০ মিলিয়ন (৪ কোটি)। তৃতীয় স্থানে আছে জাপানের টোকিও (৩৩ মিলিয়ন কা ৩ কোটি ৩০ লাখ)। শীর্ষ ১০টি মেগাসিটির মধ্যে কায়রো (মিসর) একমাত্র অ-এশীয় শহর।
২০৫০ সালের মধ্যে মেগাসিটির সংখ্যা বেড়ে ৩৭ টিতে পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবা, তানজানিয়ার দারুস সালাম, ভারতের হাজিপুর এবং মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের মতো শহরগুলো এই সময়ের মধ্যে ১০ মিলিয়ন (১ কোটি) জনসংখ্যা অতিক্রম করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ছোট ও মাঝারি আকারের শহরে জনসংখ্যার চাপ
মেগাসিটির ব্যাপক পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ছোট এবং মাঝারি আকারের শহরগুলোতেই মেগাসিটির তুলনায় বেশি মানুষ বাস করে এবং বিশেষত আফ্রিকা ও এশিয়াতে এই শহরগুলো আরও দ্রুত গতিতে বাড়ছে।
পর্যালোচিত ১২ হাজার শহরের মধ্যে ৯৬ শতাংশে ১ মিলিয়নের (১০ লাখ) কম এবং ৮১ শতাংশে ২ লাখ ৫০ হাজারের কম বাসিন্দা রয়েছে। নতুন তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৫ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী শহরের মোট সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী শহরের সংখ্যা ১৫ হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে, যেগুলোর বেশির ভাগের জনসংখ্যা ২ লাখ ৫০ হাজারের কম হবে।
অনেক বড় শহরে জনসংখ্যা হ্রাসের প্রবণতা
প্রতিবেদনে শহর বৃদ্ধির বিপরীত চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে অনেক শহর সম্প্রসারিত হচ্ছে, সেখানে মেক্সিকো সিটি (মেক্সিকো) এবং চেংদু (চীন)-এর মতো কিছু খুব বড় শহরসহ অন্য শহরগুলোতে জনসংখ্যার সংকোচন দেখা যাচ্ছে। জনসংখ্যা হ্রাসের প্রবণতায় থাকা বেশির ভাগ শহরে চলতি ২০২৫ সালে ২ লাখ ৫০ হাজারের কম বাসিন্দা রয়েছে, এসব শহরের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের বেশি চীনে এবং ১৭ শতাংশ ভারতে অবস্থিত। এটি এমন একটি প্রবণতা যেখানে দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এসব শহরের জনসংখ্যা কমছে।
‘টাউন’ বা ছোট শহরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
প্রতিবেদনে ‘টাউন’ বা ছোট শহরের সংজ্ঞাও নির্ধারণ করা হয়েছে। যে বসতিতে কমপক্ষে ৫ হাজার বাসিন্দা এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে কমপক্ষে ৩০০ জন মানুষ বাস করে, সেগুলোই টাউন। জার্মানি, ভারত, উগান্ডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ৭১টি দেশে এই ‘টাউন’ হলো সবচেয়ে সাধারণ বসতির ধরন। গ্রামীণ অঞ্চল এবং শহরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
কমে যাচ্ছে গ্রাম
বর্তমানে বিশ্বের ৬২টি দেশে গ্রামীণ অঞ্চল প্রধান বসতি হলেও ১৯৭৫ সালে এই সংখ্যা ছিল ১১৬টি। ২০৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা আরও কমে ৪৪ টিতে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ইউরোপের অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, ফিনল্যান্ড, রোমানিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, চাদ, ইসোয়াতিনি, মোজাম্বিক ও জাম্বিয়ার মতো অনেক দেশে এখনো গ্রামীণ বসতিগুলোর আধিপত্য রয়েছে। উপ-সাহারা আফ্রিকা একমাত্র অঞ্চল যেখানে গ্রামীণ জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে এবং ভবিষ্যতে প্রায় সমস্ত গ্রামীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এই অঞ্চলটিই দায়ী থাকবে।
জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল লি জুনহুয়া জোর দিয়ে বলেছেন, জলবায়ু-সংক্রান্ত বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি এগিয়ে নিতে সরকারগুলো যখন কোপ৩০-তে মিলিত হচ্ছেন, তখন জাতিসংঘ সকল প্রকার বসতিতে টেকসই উন্নয়ন এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা তৈরির ক্ষেত্রে নগর উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দিচ্ছে। ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য, দেশগুলোকে অবশ্যই সমন্বিত জাতীয় নীতি গ্রহণ করতে হবে যা শহর এবং গ্রামীণ অঞ্চল জুড়ে আবাসন, ভূমি ব্যবহার, চলাচল এবং জনসেবাগুলো নিশ্চিত হবে।
জাতিসংঘের প্রতিবেদনের এই সংস্করণে একটি বড় পদ্ধতিগত উদ্ভাবন যুক্ত করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো, এটি ‘ডিগ্রি অব আর্বানাইজেশন’ যুক্ত করা হয়েছে। এটিকে একটি সমন্বিত জিওস্পেশিয়াল পদ্ধতি বলা হচ্ছে। এটিতে শহর, টাউন এবং গ্রামীণ এলাকা—এই তিন ধরনের বসতির জন্য আলাদা করে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই নতুন পদ্ধতির ফলে আন্তর্জাতিক তুলনামূলক আলোচনা এবং নগরায়ণ প্রবণতা সম্পর্কে আরও সূক্ষ্ম ধারণা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
এ ছাড়া শহরের জন্য ন্যূনতম জনসংখ্যা সীমা ৩ লাখ থেকে কমিয়ে ৫০ হাজার করা হয়েছে, যার ফলে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত শহরের সংখ্যা ১২ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।
পাকিস্তানি বাহিনী আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের খোস্ত প্রদেশে একটি বাড়িতে বোমা হামলা চালিয়েছে। এতে অন্তত নয় শিশু ও এক নারীসহ মোট ১০ জন নিহত হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে আফগান কর্তৃপক্ষ। খবর আল–জাজিরার।৪ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরব শিগগিরই আরও দুটি নতুন মদের দোকান খুলতে যাচ্ছে। এর একটি থাকবে রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি আরামকোয় কর্মরত বিদেশি ও অমুসলিম কর্মীদের জন্য। পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত বেশ কয়েকজন ব্যক্তি জানিয়েছেন, দেশটিতে মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও শিথিল করার ধারাবাহিকতায় এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।২৩ মিনিট আগে
ইলন মাস্কের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স স্বচ্ছতা বাড়ানোর উদ্যোগে নতুন একটি ফিচার চালু করেছে। আর সেই ফিচার দেখিয়ে দিয়েছে যে, প্ল্যাটফর্মটিতে থাকা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন বা মাগা’ ক্যাম্পেইনের শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সার আসলে বিদেশি২ ঘণ্টা আগে
বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ এবং সীমান্ত অঞ্চলের সংবেদনশীল এলাকাগুলোর ভিডিও ধারণ করার অভিযোগে এক চীনা নাগরিককে আটক হয়েছে। উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বাহরাইচ জেলার রূপাইডিহা চেকপোস্ট থেকে ৪৯ বছর বয়সী ওই চীনা নাগরিককে আটক করে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইলন মাস্কের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স স্বচ্ছতা বাড়ানোর উদ্যোগে নতুন একটি ফিচার চালু করেছে। আর সেই ফিচার দেখিয়ে দিয়েছে যে, প্ল্যাটফর্মটিতে থাকা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন বা মাগা’ ক্যাম্পেইনের শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সারের অ্যাকাউন্ট আসলে বিদেশি।
গত শুক্রবার থেকে ব্যবহারকারীরা এক্সে ‘অ্যাবাউট দিস অ্যাকাউন্ট’ নামে নতুন ফিচারটি দেখতে পাচ্ছেন। এতে যে কেউ জানতে পারবেন যে, কোনো একটি অ্যাকাউন্ট কোন দেশ থেকে পরিচালিত হয়, কবে প্ল্যাটফর্মে যোগ দিয়েছে, কতবার ব্যবহারকারীর নাম বদলেছে, এমনকি এক্স অ্যাপ কীভাবে ডাউনলোড করেছে।
ফিচারটি চালুর পর প্ল্যাটফর্মে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো তৎপর হয়ে ওঠে। সবাই খুঁজতে শুরু করে, তাদের অনলাইন প্রতিপক্ষ আসলে কোথায় অবস্থান করছে। আর এতে দেখা গেছে, বহু বড় ‘মাগা’ ও ডানপন্থী অ্যাকাউন্টের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে।
ডেমোক্রেটিক প্রভাবশালী হ্যারি সিসন লিখেছেন, ‘প্ল্যাটফর্মে আজ সত্যিই দুর্দান্ত একটি দিন। এতগুলো মাগা অ্যাকাউন্ট যে বিদেশি চরিত্রের, তা প্রকাশ পাওয়া আমাদের মতো ডেমোক্র্যাটদের জন্য সম্পূর্ণ স্বস্তির।’
এসব প্রোফাইলের অনেকগুলো নিজেদের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ বা ‘মাগা’ হিসেবে পরিচয় দিলেও আসলে রাশিয়া, ভারত ও নাইজেরিয়ার মতো দেশ থেকে পরিচালিত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে, প্রায় চার লাখ অনুসারী থাকা ‘মাগান্যাশনএক্স–MAGANationX’ নামের অ্যাকাউন্টটি নিজেদের পরিচয় দেয় ‘উই দ্য পিপলের দেশপ্রেমিক কণ্ঠস্বর’ হিসেবে। কিন্তু অ্যাকাউন্টটি পরিচালিত হয় পূর্ব ইউরোপ থেকে।
ইভাঙ্কা ট্রাম্পের নামে পরিচালিত ফ্যান অ্যাকাউন্ট ‘IvankaNews’–এর অনুসারী এক মিলিয়ন। ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার, অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে হুমকি, ও ট্রাম্পের সপক্ষে নানা পোস্টে ভরা সেই অ্যাকাউন্টটি পরিচালিত হয় নাইজেরিয়া থেকে। বামপন্থী ইনফ্লুয়েন্সার ও আইনবিদ মাইকা এরফান লিখেছেন, ‘অনলাইন ডানপন্থীদের জন্য এটা সত্যিকারের ভূমিকম্প। মনে হচ্ছে বড় অর্ধেক অ্যাকাউন্টই এত দিন আমেরিকান সেজে থাকা বিদেশি।’
ফিচারটি সক্রিয় হওয়ার কিছু পরেই এক্স–এর পণ্য উন্নয়ন বিভাগের প্রধান নিকিতা বিয়ার জানান, এতে কিছু ‘খুঁত’ রয়েছে যা শিগগিরই ঠিক করা হবে। যেমন, ভিপিএন ব্যবহারে অ্যাকাউন্টের অবস্থান গোপন করা যায়। কোম্পানি সেটি ঠিক করার পরিকল্পনাও জানিয়েছে।
ব্যবহারকারীরা জানান, ফিচারটি চালুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবার বন্ধ হয়ে যায়। কেউ কেউ মনে করেন, এতগুলো ডানপন্থী অ্যাকাউন্টের প্রকৃত অবস্থান প্রকাশ পাওয়ায় ফিচারটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে এই প্রতিবেদন লেখার সময় ফিচারটি আবার চালু দেখা গেছে।
সামাজিক মাধ্যমে ভুয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে একটি মতাদর্শ বা ব্যক্তিকে সমর্থন দেখানোর ঘটনা শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, বিশ্বজুড়েই বহুদিনের। এই পরিবর্তন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সাংবাদিক ও মাইডাসটাচের সহ–প্রতিষ্ঠাতা ব্রেট মেইসেলাস এক ভিডিও বার্তায় বলেন, ‘এই মুহূর্তেও বিদেশি প্রভাব–অভিযান চলছে। কল্পনা করুন, এমন সব অ্যাকাউন্টের চাপ অনুভব করেন যেসব আইনপ্রণেতা। এসব ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকেই ছড়ায় ভুয়া তথ্য।’
২০২৪ সালের নির্বাচনের সময় মাগা শিবিরে ভুয়া অনলাইন চরিত্র ব্যবহারের বিষয়টি নজরে এনেছিল সেন্টার ফর ইনফরমেশন রেজিলিয়েন্স নামের স্বতন্ত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান। অনেক প্রভাবশালী মাগা অ্যাকাউন্ট যখন পূর্ব ইউরোপ বা রাশিয়া থেকে পরিচালিত বলে ধরা পড়ছে, তখন প্রশ্ন উঠছে, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে বিদেশি হস্তক্ষেপ কি এখনো চলছে?
ইনফ্লুয়েন্সার এড ক্রাসেনস্টাইন মন্তব্য করেছেন, ‘এত মাগা প্রভাবশালী যে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের, তা বোঝা যাচ্ছে না? মনে হচ্ছে কেউ যেন বিদেশি সরকারগুলোর হয়ে কাজ করছে।’ লেখক ও গবেষক অ্যাডাম কোকরান লিখেছেন, ‘আজ আপনি পর্দার আড়ালটা একটু দেখলেন। মাগা সংক্রান্ত বিদ্বেষের বড় অংশই রুশ প্রচারণা।’
২০১৬ সালের নির্বাচনে রাশিয়ার সঙ্গে আঁতাত বা সমন্বয়ের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ সহযোগীর বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছিল। ট্রাম্পের প্রচার দলের দুজনকে অভিযুক্তও করা হয়।
অনেকে আবার ভুয়া অ্যাকাউন্ট চালায় অর্থের জন্য। এক্স প্ল্যাটফর্মে নির্দিষ্ট ধরনের পোস্টে বেশি সম্পৃক্ততা এলে অনেক দেশে এটি উল্লেখযোগ্য আয়ের উৎস হয়। প্রিমিয়াম ভেরিফাইড অ্যাকাউন্টের সম্পৃক্ততার ভিত্তিতেই অর্থ প্রদান করা হয়। ভারত, নাইজেরিয়া বা বাংলাদেশের মতো দেশের লোকজনের জন্য এই উপার্জন জীবনে বড় পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।
ইলন মাস্কের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স স্বচ্ছতা বাড়ানোর উদ্যোগে নতুন একটি ফিচার চালু করেছে। আর সেই ফিচার দেখিয়ে দিয়েছে যে, প্ল্যাটফর্মটিতে থাকা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন বা মাগা’ ক্যাম্পেইনের শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সারের অ্যাকাউন্ট আসলে বিদেশি।
গত শুক্রবার থেকে ব্যবহারকারীরা এক্সে ‘অ্যাবাউট দিস অ্যাকাউন্ট’ নামে নতুন ফিচারটি দেখতে পাচ্ছেন। এতে যে কেউ জানতে পারবেন যে, কোনো একটি অ্যাকাউন্ট কোন দেশ থেকে পরিচালিত হয়, কবে প্ল্যাটফর্মে যোগ দিয়েছে, কতবার ব্যবহারকারীর নাম বদলেছে, এমনকি এক্স অ্যাপ কীভাবে ডাউনলোড করেছে।
ফিচারটি চালুর পর প্ল্যাটফর্মে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো তৎপর হয়ে ওঠে। সবাই খুঁজতে শুরু করে, তাদের অনলাইন প্রতিপক্ষ আসলে কোথায় অবস্থান করছে। আর এতে দেখা গেছে, বহু বড় ‘মাগা’ ও ডানপন্থী অ্যাকাউন্টের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে।
ডেমোক্রেটিক প্রভাবশালী হ্যারি সিসন লিখেছেন, ‘প্ল্যাটফর্মে আজ সত্যিই দুর্দান্ত একটি দিন। এতগুলো মাগা অ্যাকাউন্ট যে বিদেশি চরিত্রের, তা প্রকাশ পাওয়া আমাদের মতো ডেমোক্র্যাটদের জন্য সম্পূর্ণ স্বস্তির।’
এসব প্রোফাইলের অনেকগুলো নিজেদের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ বা ‘মাগা’ হিসেবে পরিচয় দিলেও আসলে রাশিয়া, ভারত ও নাইজেরিয়ার মতো দেশ থেকে পরিচালিত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে, প্রায় চার লাখ অনুসারী থাকা ‘মাগান্যাশনএক্স–MAGANationX’ নামের অ্যাকাউন্টটি নিজেদের পরিচয় দেয় ‘উই দ্য পিপলের দেশপ্রেমিক কণ্ঠস্বর’ হিসেবে। কিন্তু অ্যাকাউন্টটি পরিচালিত হয় পূর্ব ইউরোপ থেকে।
ইভাঙ্কা ট্রাম্পের নামে পরিচালিত ফ্যান অ্যাকাউন্ট ‘IvankaNews’–এর অনুসারী এক মিলিয়ন। ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার, অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে হুমকি, ও ট্রাম্পের সপক্ষে নানা পোস্টে ভরা সেই অ্যাকাউন্টটি পরিচালিত হয় নাইজেরিয়া থেকে। বামপন্থী ইনফ্লুয়েন্সার ও আইনবিদ মাইকা এরফান লিখেছেন, ‘অনলাইন ডানপন্থীদের জন্য এটা সত্যিকারের ভূমিকম্প। মনে হচ্ছে বড় অর্ধেক অ্যাকাউন্টই এত দিন আমেরিকান সেজে থাকা বিদেশি।’
ফিচারটি সক্রিয় হওয়ার কিছু পরেই এক্স–এর পণ্য উন্নয়ন বিভাগের প্রধান নিকিতা বিয়ার জানান, এতে কিছু ‘খুঁত’ রয়েছে যা শিগগিরই ঠিক করা হবে। যেমন, ভিপিএন ব্যবহারে অ্যাকাউন্টের অবস্থান গোপন করা যায়। কোম্পানি সেটি ঠিক করার পরিকল্পনাও জানিয়েছে।
ব্যবহারকারীরা জানান, ফিচারটি চালুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবার বন্ধ হয়ে যায়। কেউ কেউ মনে করেন, এতগুলো ডানপন্থী অ্যাকাউন্টের প্রকৃত অবস্থান প্রকাশ পাওয়ায় ফিচারটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে এই প্রতিবেদন লেখার সময় ফিচারটি আবার চালু দেখা গেছে।
সামাজিক মাধ্যমে ভুয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে একটি মতাদর্শ বা ব্যক্তিকে সমর্থন দেখানোর ঘটনা শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, বিশ্বজুড়েই বহুদিনের। এই পরিবর্তন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সাংবাদিক ও মাইডাসটাচের সহ–প্রতিষ্ঠাতা ব্রেট মেইসেলাস এক ভিডিও বার্তায় বলেন, ‘এই মুহূর্তেও বিদেশি প্রভাব–অভিযান চলছে। কল্পনা করুন, এমন সব অ্যাকাউন্টের চাপ অনুভব করেন যেসব আইনপ্রণেতা। এসব ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকেই ছড়ায় ভুয়া তথ্য।’
২০২৪ সালের নির্বাচনের সময় মাগা শিবিরে ভুয়া অনলাইন চরিত্র ব্যবহারের বিষয়টি নজরে এনেছিল সেন্টার ফর ইনফরমেশন রেজিলিয়েন্স নামের স্বতন্ত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান। অনেক প্রভাবশালী মাগা অ্যাকাউন্ট যখন পূর্ব ইউরোপ বা রাশিয়া থেকে পরিচালিত বলে ধরা পড়ছে, তখন প্রশ্ন উঠছে, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে বিদেশি হস্তক্ষেপ কি এখনো চলছে?
ইনফ্লুয়েন্সার এড ক্রাসেনস্টাইন মন্তব্য করেছেন, ‘এত মাগা প্রভাবশালী যে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের, তা বোঝা যাচ্ছে না? মনে হচ্ছে কেউ যেন বিদেশি সরকারগুলোর হয়ে কাজ করছে।’ লেখক ও গবেষক অ্যাডাম কোকরান লিখেছেন, ‘আজ আপনি পর্দার আড়ালটা একটু দেখলেন। মাগা সংক্রান্ত বিদ্বেষের বড় অংশই রুশ প্রচারণা।’
২০১৬ সালের নির্বাচনে রাশিয়ার সঙ্গে আঁতাত বা সমন্বয়ের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ সহযোগীর বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছিল। ট্রাম্পের প্রচার দলের দুজনকে অভিযুক্তও করা হয়।
অনেকে আবার ভুয়া অ্যাকাউন্ট চালায় অর্থের জন্য। এক্স প্ল্যাটফর্মে নির্দিষ্ট ধরনের পোস্টে বেশি সম্পৃক্ততা এলে অনেক দেশে এটি উল্লেখযোগ্য আয়ের উৎস হয়। প্রিমিয়াম ভেরিফাইড অ্যাকাউন্টের সম্পৃক্ততার ভিত্তিতেই অর্থ প্রদান করা হয়। ভারত, নাইজেরিয়া বা বাংলাদেশের মতো দেশের লোকজনের জন্য এই উপার্জন জীবনে বড় পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।
পাকিস্তানি বাহিনী আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের খোস্ত প্রদেশে একটি বাড়িতে বোমা হামলা চালিয়েছে। এতে অন্তত নয় শিশু ও এক নারীসহ মোট ১০ জন নিহত হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে আফগান কর্তৃপক্ষ। খবর আল–জাজিরার।৪ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরব শিগগিরই আরও দুটি নতুন মদের দোকান খুলতে যাচ্ছে। এর একটি থাকবে রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি আরামকোয় কর্মরত বিদেশি ও অমুসলিম কর্মীদের জন্য। পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত বেশ কয়েকজন ব্যক্তি জানিয়েছেন, দেশটিতে মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও শিথিল করার ধারাবাহিকতায় এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।২৩ মিনিট আগে
বিশ্ব দ্রুতগতিতে নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক দপ্তরের (ইউএন ডিইএসএ) ১৮ নভেম্বর প্রকাশিত ‘ওয়ার্ল্ড আর্বানাইজেশন প্রসপেক্টাস ২০২৫: সামারি অব রেজাল্টস’ শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে, বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৮ দশমিক ২ বিলিয়ন (৮২০ কোটি)...২ ঘণ্টা আগে
বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ এবং সীমান্ত অঞ্চলের সংবেদনশীল এলাকাগুলোর ভিডিও ধারণ করার অভিযোগে এক চীনা নাগরিককে আটক হয়েছে। উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বাহরাইচ জেলার রূপাইডিহা চেকপোস্ট থেকে ৪৯ বছর বয়সী ওই চীনা নাগরিককে আটক করে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ এবং সীমান্ত অঞ্চলের সংবেদনশীল এলাকাগুলোর ভিডিও ধারণ করার অভিযোগে এক চীনা নাগরিককে আটক হয়েছে। উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বাহরাইচ জেলার রূপাইডিহা চেকপোস্ট থেকে ৪৯ বছর বয়সী ওই চীনা নাগরিককে আটক করে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)।
এসএসবি কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আটক চীনা নাগরিকের নাম লিউ কুনজিং। তিনি চীনের হুনান প্রদেশের বাসিন্দা। তাঁর কাছ থেকে পাকিস্তানি, চীনা এবং নেপালি মুদ্রা উদ্ধার করা হয়েছে।
এসএসবির ৪২তম ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট গঙ্গা সিং উদাবত সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, এই চীনা নাগরিক নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন এবং একটি সংবেদনশীল সীমান্ত এলাকার ভিডিও করছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কুনজিংয়ের কাছে ভারতে প্রবেশের জন্য কোনো বৈধ নথি ছিল না। তাঁর কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে একটিতে ভারতীয় ভূখণ্ডের বেশ কয়েকটি সংবেদনশীল জায়গার ভিডিও পাওয়া গেছে।
এ ছাড়াও তাঁর কাছে নেপালের একটি মানচিত্র পাওয়া যায়, সেটি সম্পূর্ণ ইংরেজিতে লেখা। জিজ্ঞাসাবাদের সময় কুনজিং ইশারায় জানান, তিনি হিন্দি বা ইংরেজি কোনো ভাষাই জানেন না। এরপর দোভাষীর মাধ্যমে এসএসবি, পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।
জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, এই চীনা নাগরিক এর আগে পাকিস্তানেও ভ্রমণ করেছেন। যদিও সেই দেশের বৈধ ভিসা তাঁর ছিল।
কমান্ড্যান্ট উদাবত বলেন, বৈধ নথি ছাড়া ভারতে প্রবেশ, সংবেদনশীল জায়গার ভিডিও করা এবং ইংরেজিতে ম্যাপ থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসাবাদের সময় ‘ইংরেজি না জানার ভান’ করার কারণে তাঁকে সন্দেহভাজন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
আইনি পদক্ষেপ ও প্রবেশপথের তথ্য
প্রাথমিক তদন্তে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি জানতে পারে, কুনজিং ১৫ নভেম্বর একটি নেপালি পর্যটন ভিসায় চীন থেকে নেপালে প্রবেশ করেন। এরপর ২২ নভেম্বর তিনি নেপালগঞ্জ শহরে পৌঁছান এবং গত ২৪ নভেম্বর রূপাইডিহা সীমান্ত দিয়ে বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। সোমবার, অর্থাৎ গ্রেপ্তারের দিন, ২৫ নভেম্বর তিনি ধরা পড়েন।
এসএসবি কমান্ড্যান্ট উদাবত নিশ্চিত করেছেন যে আটক চীনা নাগরিককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রূপাইডিহা থানায় তাঁর বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্টের ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। বর্তমানে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো এই ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে।
বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ এবং সীমান্ত অঞ্চলের সংবেদনশীল এলাকাগুলোর ভিডিও ধারণ করার অভিযোগে এক চীনা নাগরিককে আটক হয়েছে। উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বাহরাইচ জেলার রূপাইডিহা চেকপোস্ট থেকে ৪৯ বছর বয়সী ওই চীনা নাগরিককে আটক করে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)।
এসএসবি কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আটক চীনা নাগরিকের নাম লিউ কুনজিং। তিনি চীনের হুনান প্রদেশের বাসিন্দা। তাঁর কাছ থেকে পাকিস্তানি, চীনা এবং নেপালি মুদ্রা উদ্ধার করা হয়েছে।
এসএসবির ৪২তম ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট গঙ্গা সিং উদাবত সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, এই চীনা নাগরিক নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন এবং একটি সংবেদনশীল সীমান্ত এলাকার ভিডিও করছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কুনজিংয়ের কাছে ভারতে প্রবেশের জন্য কোনো বৈধ নথি ছিল না। তাঁর কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে একটিতে ভারতীয় ভূখণ্ডের বেশ কয়েকটি সংবেদনশীল জায়গার ভিডিও পাওয়া গেছে।
এ ছাড়াও তাঁর কাছে নেপালের একটি মানচিত্র পাওয়া যায়, সেটি সম্পূর্ণ ইংরেজিতে লেখা। জিজ্ঞাসাবাদের সময় কুনজিং ইশারায় জানান, তিনি হিন্দি বা ইংরেজি কোনো ভাষাই জানেন না। এরপর দোভাষীর মাধ্যমে এসএসবি, পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।
জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, এই চীনা নাগরিক এর আগে পাকিস্তানেও ভ্রমণ করেছেন। যদিও সেই দেশের বৈধ ভিসা তাঁর ছিল।
কমান্ড্যান্ট উদাবত বলেন, বৈধ নথি ছাড়া ভারতে প্রবেশ, সংবেদনশীল জায়গার ভিডিও করা এবং ইংরেজিতে ম্যাপ থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসাবাদের সময় ‘ইংরেজি না জানার ভান’ করার কারণে তাঁকে সন্দেহভাজন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
আইনি পদক্ষেপ ও প্রবেশপথের তথ্য
প্রাথমিক তদন্তে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি জানতে পারে, কুনজিং ১৫ নভেম্বর একটি নেপালি পর্যটন ভিসায় চীন থেকে নেপালে প্রবেশ করেন। এরপর ২২ নভেম্বর তিনি নেপালগঞ্জ শহরে পৌঁছান এবং গত ২৪ নভেম্বর রূপাইডিহা সীমান্ত দিয়ে বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। সোমবার, অর্থাৎ গ্রেপ্তারের দিন, ২৫ নভেম্বর তিনি ধরা পড়েন।
এসএসবি কমান্ড্যান্ট উদাবত নিশ্চিত করেছেন যে আটক চীনা নাগরিককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রূপাইডিহা থানায় তাঁর বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্টের ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। বর্তমানে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো এই ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে।
পাকিস্তানি বাহিনী আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের খোস্ত প্রদেশে একটি বাড়িতে বোমা হামলা চালিয়েছে। এতে অন্তত নয় শিশু ও এক নারীসহ মোট ১০ জন নিহত হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে আফগান কর্তৃপক্ষ। খবর আল–জাজিরার।৪ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরব শিগগিরই আরও দুটি নতুন মদের দোকান খুলতে যাচ্ছে। এর একটি থাকবে রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি আরামকোয় কর্মরত বিদেশি ও অমুসলিম কর্মীদের জন্য। পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত বেশ কয়েকজন ব্যক্তি জানিয়েছেন, দেশটিতে মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও শিথিল করার ধারাবাহিকতায় এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।২৩ মিনিট আগে
বিশ্ব দ্রুতগতিতে নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক দপ্তরের (ইউএন ডিইএসএ) ১৮ নভেম্বর প্রকাশিত ‘ওয়ার্ল্ড আর্বানাইজেশন প্রসপেক্টাস ২০২৫: সামারি অব রেজাল্টস’ শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে, বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৮ দশমিক ২ বিলিয়ন (৮২০ কোটি)...২ ঘণ্টা আগে
ইলন মাস্কের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স স্বচ্ছতা বাড়ানোর উদ্যোগে নতুন একটি ফিচার চালু করেছে। আর সেই ফিচার দেখিয়ে দিয়েছে যে, প্ল্যাটফর্মটিতে থাকা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন বা মাগা’ ক্যাম্পেইনের শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সার আসলে বিদেশি২ ঘণ্টা আগে