পাকিস্তান

পাকিস্তান সেনাবাহিনী আল্লাহরই বাহিনী, তাঁর নামে লড়াই করে: আসিম মুনির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। ছবি: সংগৃহীত
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। ছবি: সংগৃহীত

ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির বলেছেন, ‘পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আল্লাহর সেনাবাহিনী এবং আমাদের সেনারা আল্লাহর নামে লড়াই করে।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘চলতি বছরের মে মাসে ভারত-পাকিস্তানের সংঘাতের মতো যদি আমাদের ওপর কোনো যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়, ইসলামাবাদ তার কঠিন জবাব দেবে।’

উর্দু ভাষার দৈনিক জংয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহর সম্মানে আয়োজিত এক মধ্যাহ্নভোজে সেনাপ্রধান এসব মন্তব্য করেন। দুই দিনের সফরে রোববার ইসলামাবাদে পৌঁছান জর্ডানের রাজা।

ফিল্ড মার্শাল মুনির বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আল্লাহ আমাদের মাথা উঁচু করে দিয়েছেন। একজন মুসলিম যখন আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে, তখন শত্রুর দিকে নিক্ষিপ্ত ধুলো কণাকেও আল্লাহ ক্ষেপণাস্ত্রে পরিণত করেন।’

ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে একনায়ক হওয়ার পথ করে দিল পাকিস্তানের পার্লামেন্টফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে একনায়ক হওয়ার পথ করে দিল পাকিস্তানের পার্লামেন্ট

তিনি আরও বলেন, তিনি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেন এবং আল্লাহর কৃপায় পাকিস্তান শত্রুর মোকাবিলায় বিজয় অর্জন করেছে।

ভারত-পাকিস্তানের আকস্মিক যুদ্ধবিরতির ভবিষ্যৎ কীভারত-পাকিস্তানের আকস্মিক যুদ্ধবিরতির ভবিষ্যৎ কী

চলতি বছরের মে মাসের শুরুতে ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর প্রমাণ ছাড়াই পাকিস্তানকে দায়ী করে ভারত। এরপর ৭ মে নয়াদিল্লি ‘অপারেশন সিঁদুর’ শুরু করে। এতে পাকিস্তানের ভেতরে একাধিক জঙ্গি স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালানোর হয় বলে দাবি করে ভারত।

এরপর পাকিস্তান পাল্টা ‘অপারেশন বুনিয়ান-উন-মারসুস’ শুরু করে। দুই পক্ষের মধ্যে ভারী গোলাবর্ষণ ও ড্রোন হামলা চলতে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পরে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়।

পাকিস্তানযুদ্ধভারতহামলাজর্ডান
মদিনায় ওমরাহ যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ট্যাংকারের সংঘর্ষ, ৪২ ভারতীয়সহ নিহত ৪৫

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সৌদি আরবের মদিনায় একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে তেলবাহী ট্যাংকারের সংঘর্ষে অন্তত ৪৫ জন নিহত হয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত
সৌদি আরবের মদিনায় একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে তেলবাহী ট্যাংকারের সংঘর্ষে অন্তত ৪৫ জন নিহত হয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবের মদিনার কাছে ওমরাহযাত্রী বহনকারী একটি বাসের সঙ্গে ডিজেল ট্যাংকারের সংঘর্ষে অন্তত ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে প্রায় ৪২ জনই ভারতীয় নাগরিক। খবর এনডিটিভির।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাসটি মক্কা থেকে মদিনার পথে যাচ্ছিল। ভারতীয় সময় রাত ১টা ৩০ মিনিটের দিকে মুফরিহাত এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাসের বেশির ভাগ যাত্রী ছিলেন তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদ এলাকার মানুষ। তাঁরা মক্কায় ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে মদিনার পথে ফিরছিলেন। সেই সময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

গালফ নিউজ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় অনেক যাত্রী ঘুমিয়ে ছিলেন। এতে আগুন ধরে যাওয়ার পর বাস থেকে বের হওয়ার সুযোগ পাননি প্রায় কেউই। প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে অন্তত ১১ জন নারী এবং ১০ জন শিশু। তবে কর্তৃপক্ষ এখনো সঠিক সংখ্যা যাচাই করছে।

উদ্ধারকর্মীরা জানান, বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে নিহতদের শনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। খবর অনুযায়ী, মোহাম্মদ আবদুল শোয়াইব নামের একজন জীবিত আছেন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি।

তেলেঙ্গানা সরকার জানিয়েছে, রিয়াদে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী রেভান্ত রেড্ডি নয়াদিল্লির কর্মকর্তাদের দূতাবাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য সরকার দুর্ঘটনায় তেলেঙ্গানার কতজন নিহত হয়েছেন তার তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব রেসিডেন্ট কমিশনারকে দিয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্য সচিবালয়ে একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষও চালু করা হয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মদিনার এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘মদিনায় ভারতীয় নাগরিকদের জড়িত করে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় আমি গভীরভাবে ব্যথিত। যাঁরা আপনজন হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। রিয়াদে আমাদের দূতাবাস ও জেদ্দায় কনস্যুলেট সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছে। আমাদের কর্মকর্তারাও সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছেন।’

হায়দরাবাদের এমপি আসাদউদ্দিন ওয়াইসি জানান, বাসটিতে ৪২ জন ওমরাহযাত্রী ছিলেন। বাসে আগুন লাগার পর তিনি রিয়াদের ভারতীয় দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন আবু ম্যাথেন জর্জের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দূতাবাস তাঁকে জানিয়েছে, তারা ঘটনার সব তথ্য সংগ্রহ করছে।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকরও ঘটনাটি নিয়ে গভীর শোক জানিয়েছেন। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘মদিনায় ভারতীয়দের জড়িত করে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় আমি গভীরভাবে ব্যথিত। রিয়াদের দূতাবাস এবং জেদ্দার কনস্যুলেট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছে। নিহত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।’

মদিনাভারতীয়সড়ক দুর্ঘটনাভারতওমরাহসৌদি আরব
ইসরায়েল গাজা ছাড়তে বাধা দেওয়ায় চিকিৎসার অভাবে মরেছে ৯০০ ফিলিস্তিনি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গাজায় বৃষ্টি ও বন্যায় পরিস্থিতি অনেক বেশি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের বাইরে যেতে না দেওয়া মৃত্যুর মিছিলে প্রতিদিনই নতুন নাম যুক্ত হচ্ছে। ছবি: আনাদোলু
গাজায় বৃষ্টি ও বন্যায় পরিস্থিতি অনেক বেশি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের বাইরে যেতে না দেওয়া মৃত্যুর মিছিলে প্রতিদিনই নতুন নাম যুক্ত হচ্ছে। ছবি: আনাদোলু

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাধার কারণে উন্নত চিকিৎসার জন্য বাইরে যেতে না পারায় অন্তত ৯০০ জন ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। লেবানিজ সংবাদমাধ্যম আল–মায়েদিনের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

মূলত চিকিৎসার জন্য গাজার বাইরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়ার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা আর ভ্রমণ-অনুমতিতে কঠোর বাধা তৈরি করায় ইসরায়েলি অবরোধের মধ্যে পড়ে ৯ শতাধিক ফিলিস্তিনি রোগীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, আরও হাজার হাজার মানুষ জীবন-হুমকির ঝুঁকিতে রয়েছে। কারণ, তারাও জরুরি চিকিৎসার জন্য গাজা ছাড়ার অনুমতির অপেক্ষায় দিন গুনছে।

ডব্লিউএইচও জানিয়েছে, এখনো প্রায় সাড়ে ১৬ হাজার রোগী চিকিৎসার জন্য গাজা ত্যাগের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় আছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৪ হাজারই শিশু। যাদের জীবন রক্ষার জন্য দ্রুত বাইরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। ডব্লিউএইচও সতর্ক করে বলেছে, ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের বিলম্ব কার্যত এসব রোগীর জন্য মৃত্যুদণ্ড।

গাজার হাসপাতালগুলো এখন অর্ধেকের কম সক্ষমতা নিয়ে চলছে। জ্বালানি, ওষুধ আর জরুরি চিকিৎসা সরঞ্জামের ভয়াবহ সংকটে এ অবস্থা তৈরি হয়েছে। ২০২৪ সালের মে মাস থেকে ডব্লিউএইচও মোট ১১৯টি মেডিকেল ইভাকুয়েশন মিশন সম্পন্ন করেছে। এতে প্রায় ৮ হাজার রোগীকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, যাদের মধ্যে সাড়ে ৫ হাজার শিশু।

তবুও হাজারো মানুষ এখনো তীব্র সংকটে, গাজার বিধ্বস্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভেতরে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি। অবরোধ আর হাসপাতাল ধ্বংসস্তূপের মাঝে রোগীর জট দিন দিন বাড়ছে বলে জানিয়েছে ডব্লিউএইচও। সংস্থাটির মহাপরিচালক তেদরোস আধানম ঘেব্রেইসাস বলেছেন, যুদ্ধবিরতির এক মাস পর সংস্থাটি গাজার ভগ্ন স্বাস্থ্যব্যবস্থা পুনর্গঠনে কাজ করছে এবং মরণাপন্ন রোগীদের দ্রুত বাইরে সরিয়ে নিতে তৎপর।

এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বর্তমানে ফিলিস্তিনি রোগীদের গ্রহণ করা ৩০টি দেশকে ধন্যবাদ জানান। আরও দেশকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘১৬ হাজার ৫০০-জনের বেশি রোগী—যাদের মধ্যে প্রায় ৪ হাজার শিশু—এখনো জরুরি চিকিৎসার জন্য গাজা ছাড়ার অপেক্ষায়।’ তিনি ইসরায়েলি দখলদার কর্তৃপক্ষের কাছে সব সরিয়ে নেওয়ার পথ খুলে দেওয়ার দাবি জানান।

এদিকে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, যুদ্ধবিরতির শর্তে বাধাহীন সহায়তা নিশ্চিতের কথা থাকলেও মানবিক সাহায্য ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে রাখা হচ্ছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের চতুর্থ কমিটিতে সংস্থাটির কমিশনার জেনারেল ফিলিপ লাজারিনি বলেন, শীতের প্রহর ঘনিয়ে আসছে, অথচ ফিলিস্তিনিরা সামান্য আশ্রয় নিয়েই কঠিন আবহাওয়ার মুখোমুখি, কারণ ত্রাণসামগ্রী ঢুকতে এখনো ব্যাপক বাধার সম্মুখীন।

তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের মাত্র অল্প অংশ গাজায় প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে, ফলে পরিবারগুলো দিন দিন আরও বিপন্ন হয়ে পড়ছে। দাতা দেশগুলোর কাছে জরুরি সহায়তার আহ্বান জানিয়ে লাজারিনি সতর্ক করেন, তীব্র অর্থসংকট, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের বড় কাটছাঁটের কারণে, ইউএনআরডব্লিউএ-র ফিলিস্তিনিদের জন্য জীবনধারণ-সহায়ক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া গুরুতর ঝুঁকিতে পড়েছে।

গাজা উপত্যকাচিকিৎসাডব্লিউএইচওফিলিস্তিনইসরায়েল
তাইওয়ান আক্রান্ত হলে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবে জাপান—চায় প্রায় অর্ধেক জাপানি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জাপানিদের বড়স একটা অংশই মনে করে, চীন তাইওয়ান আক্রমণ করলে জাপানের সেখানে জড়িত হওয়া উচিত। ছবি: সংগৃহীত
জাপানিদের বড়স একটা অংশই মনে করে, চীন তাইওয়ান আক্রমণ করলে জাপানের সেখানে জড়িত হওয়া উচিত। ছবি: সংগৃহীত

চীন তাইওয়ান আক্রমণ করলে জাপানের তা ঠেকাতে ভূখণ্ডটিতে সামরিক বল প্রয়োগ করা উচিত। এমনটাই মনে করেন, জাপানারে প্রায় অর্ধেক জনগণ। গতকাল রোববার প্রকাশিত কিয়োদো নিউজের এক জরিপ থেকে এমন চিত্র উঠে এসেছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, চীন তাইওয়ানে হামলা চালালে টোকিও কি সামষ্টিক আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করবে, তা নিয়ে দ্বিধায় বিভক্ত জাপানের জনগণ। কিয়োদো নিউজের জরিপে ৪৮ দশমিক ৮ শতাংশ এই অধিকার প্রয়োগের পক্ষে মত দিয়েছেন, আর বিপক্ষে ৪৪ দশমিক ২ শতাংশ। অন্যদিকে ৬০ দশমিক ৪ শতাংশ উত্তরদাতা জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়ানোর পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছেন।

এই জনমত জরিপ প্রকাশ পেল এমন এক সময়ে, যখন তাইওয়ান প্রসঙ্গে তাকাইচির মন্তব্যকে ঘিরে টোকিও–বেইজিংয়ের কূটনৈতিক টানাপোড়েন তীব্র হয়েছে। গত ৭ নভেম্বর জাপানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, চীন যদি তাইওয়ানে হামলা চালায়, তা জাপানের জন্য ‘অস্তিত্ব-হুমকির পরিস্থিতি’ তৈরি করতে পারে এবং টোকিও সম্ভাব্য সামরিক প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

বেইজিং তাইওয়ানকে নিজের অঞ্চল বলে দাবি করে এবং প্রয়োজনে বল প্রয়োগের পথও খোলা রেখেছে। জাপানের সীমানা থেকে দ্বীপটি মাত্র ১১০ কিলোমিটার দূরে। তাইওয়ান সরকার অবশ্য চীনের সার্বভৌমত্ব দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। তাকাইচির মন্তব্যে ক্ষুব্ধ চীন শুধু নিন্দাই জানায়নি, বরং তাদের নাগরিকদের জাপানে ভ্রমণে সতর্কতাও দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে ২০২৭ সালের আগে—চলতি অর্থবছরেই—তিনি দেশের প্রতিরক্ষা ব্যয় মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২ শতাংশে উন্নীত করবেন। গত মাসের নীতিবিষয়ক ভাষণে তিনি এই লক্ষ্য সামনে আনেন। কিয়োদোর মতে, তাকাইচি মন্ত্রিসভার প্রতি জনগণের সমর্থনের হার ৬৯ দশমিক ৯ শতাংশে উঠেছে, যা গত মাসের তুলনায় ৫ দশমিক ৫ শতাংশ বেশি।

এদিকে, গত শুক্রবার চীন জাপানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে—তাইওয়ান ইস্যুতে যদি জাপান বল প্রয়োগ করে, তবে তারা ‘চূর্ণ-বিচূর্ণ সামরিক পরাজয়ের’ মুখোমুখি হবে। তাকাইচির মন্তব্যে বেইজিং এতটাই ক্ষিপ্ত যে তারা নিজ দেশের নাগরিকদের জাপান ভ্রমণ থেকেও বিরত থাকতে বলেছে।

শুক্রবার টোকিও বেইজিংয়ের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে এক শীর্ষ চীনা কূটনীতিকের অনলাইন পোস্টের প্রতিবাদ জানায়। গত এক সপ্তাহ ধরে চলা এ বাগ্‌যুদ্ধের এটি ছিল সর্বশেষ পর্ব। তাইওয়ান প্রসঙ্গে গত সপ্তাহে পার্লামেন্টে দেওয়া মন্তব্যে তাকাইচি বলেছিলেন, চীনের হামলা ‘অস্তিত্ব-হুমকির পরিস্থিতি’ তৈরি করতে পারে এবং জাপান সামরিক প্রতিক্রিয়ায় যেতে পারে। এরপর থেকেই উত্তেজনা বাড়তে থাকে।

গত শনিবার ওসাকার চীনা কনসাল জুয়ে জিয়ান এক সংবাদ প্রতিবেদন শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেন ‘যে তাঁর নোংরা নাক অন্যের ব্যাপারে গলায় দেয়, তা কেটে ফেলা উচিত।’ পরে পোস্টটি মুছে ফেলা হয়। জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটিকে ‘চরম অনুপযুক্ত’ মন্তব্য বলে রাষ্ট্রদূতকে তলব করে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

জাপানের কিছু জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ জুয়ের বহিষ্কার দাবি করলেও টোকিও এখন পর্যন্ত শুধু বেইজিংকে ‘উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার’ কথা বলেছে। এর বেশি কিছু জানায়নি। চীনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জিয়াং বিন বলেছেন, তাকাইচির মন্তব্য অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন ও বিপজ্জনক। তিনি হুঁশিয়ার করেন, ‘জাপান যদি ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেয় এবং ঝুঁকি নিয়ে তাইওয়ান প্রশ্নে শক্তি প্রয়োগে হস্তক্ষেপ করে, তবে ইস্পাত-ইচ্ছার পিপলস লিবারেশন আর্মির কাছে বিধ্বংসী পরাজয়ের শিকার হবে এবং ভয়াবহ মূল্য দিতে হবে।’

বৃহস্পতিবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাপানের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে তাকাইচির বক্তব্যের বিরুদ্ধে ‘কঠোর প্রতিবাদ’ জানিয়েছে। দুই বছরের বেশি সময় পর এ ধরনের তলব করা হলো। এর আগে ২০২৩ সালের আগস্টে ফুকুশিমার দূষিত পানি সমুদ্রে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা জাপানি রাষ্ট্রদূতকে ডেকেছিল। শুক্রবার মন্ত্রণালয় জাপানের সাম্প্রতিক সামরিক ও নিরাপত্তা নীতির ওপরও ‘গুরুতর উদ্বেগ’ প্রকাশ করেছে, বিশেষ করে জাপানের পরমাণু-বিরোধী নীতি নিয়ে তৈরি হওয়া অস্পষ্টতা নিয়ে।

যুদ্ধচীনসি চিনপিংতাইওয়ানজাপান
ভেনেজুয়েলায় হামলার আইনি বৈধতা তৈরিতে নয়া পাঁয়তারা ট্রাম্পের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলার ভেতরে সশস্ত্র হামলা চালানোর আইনি পথ পরিষ্কার করতে নয়া ছক কষছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা স্টেট ডিপার্টমেন্ট তথাকথিত মাদকচক্র কার্টেল দে লস সোলেসকে এ মাসেই বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করতে যাচ্ছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই ধরনের চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া মূলত যুক্তরাষ্ট্রকে ভেনেজুয়েলার ভেতরে হামলা চালানোর সুযোগ দেবে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন–এর খবরে বলা হয়েছে, ওয়াশিংটনের অভিযোগ—ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর শীর্ষ সহযোগীরাই এই সিন্ডিকেট পরিচালনা করেন। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই গতকাল রোববার এ ঘোষণা দেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও।

পররাষ্ট্র দপ্তর এক বিবৃতিতে জানায়, ‘মাদুরো কিংবা তাঁর ঘনিষ্ঠ কোনো ব্যক্তি ভেনেজুয়েলার বৈধ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন না। কার্টেল দে লস সোলেস, ত্রেন দে আরাগুয়া ও সিনালোয়া কার্টেলের মতো অন্যান্য ঘোষিত বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে মিলে পৃথিবীর অর্ধেক অংশজুড়ে সন্ত্রাসী সহিংসতা ছড়াচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে মাদক পাঠাচ্ছে।’

সংগঠনটিকে সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত ২৪ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে। এই ঘোষণার মধ্যেই ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক উপস্থিতি আরও জোরদার করেছে। রোববার ক্যারিবীয় সাগরে নোঙর করেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড।

ট্রাম্প রোববার ইঙ্গিত দেন, কার্টেল দে লস সোলেসকে সন্ত্রাসী তালিকায় তোলা হলে ভেনেজুয়েলার ভেতরে মাদুরোর সম্পদ ও অবকাঠামো লক্ষ্য করতেও মার্কিন সামরিক বাহিনী সক্ষম হবে। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘আইনগতভাবে সেটি সম্ভব, তবে আমরা এখনো সিদ্ধান্ত নিইনি। মাদুরোর সঙ্গে কিছু আলোচনা হতে পারে; দেখি সেগুলো কোথায় যায়।’

ট্রাম্প দাবি করেন, ভেনেজুয়েলা কথা বলতে আগ্রহী। তবে বিস্তারিত বলেননি। শুক্রবার সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ইঙ্গিত দিলেও রোববার এসে ট্রাম্প আর নিশ্চিত কিছু বলেননি। আরেক প্রশ্নে ট্রাম্প বলেন, ভেনেজুয়েলার ভেতরে সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের জন্য কংগ্রেসের অনুমোদনের প্রয়োজন তাঁর নেই।

ভেনেজুয়েলায় হামলার সম্ভাব্য সব পরিকল্পনা ট্রাম্পের সামনে উপস্থাপন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনিভেনেজুয়েলায় হামলার সম্ভাব্য সব পরিকল্পনা ট্রাম্পের সামনে উপস্থাপন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনি

তাঁর ভাষায়, ‘আমরা কংগ্রেসকে সবকিছুর বিষয়ে অবগত রাখতে চাই। আমরা তো দেশকে মাদক আর মাদক ব্যবসায়ীর হাত থেকে রক্ষা করছি...এ জন্য তাদের অনুমোদন লাগবে না। তবে তাদের জানিয়ে রাখা ভালো।’

যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। তাই সাম্প্রতিক সময়ে ভেনেজুয়েলা উপকূলে নৌ-হামলার বৈধতা নিয়ে সংশয় রয়েছে বলে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণায় কোনো গোষ্ঠীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সুযোগ তৈরি হয় ঠিকই, তবে সরাসরি সামরিক শক্তি ব্যবহারের অনুমোদন এতে নেই।

তবু এই ঘোষণাকে পররাষ্ট্র দপ্তরের সবচেয়ে কঠোর সন্ত্রাস দমন চিহ্নায়নগুলোর একটি ধরা হয়। ঘোষিত বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠনকে কোনো মার্কিন নাগরিক জেনে-বুঝে সহায়তা দিতে পারেন না। এ ধরনের সংগঠনের প্রতিনিধি বা সদস্যদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশও নিষিদ্ধ।

একাধিপত্য হারিয়ে পশ্চিম গোলার্ধে নজর ফেরাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, নাকের ডগায় ভেনেজুয়েলাএকাধিপত্য হারিয়ে পশ্চিম গোলার্ধে নজর ফেরাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, নাকের ডগায় ভেনেজুয়েলা

এদিকে, থিংক ট্যাংক ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের কারাকাসভিত্তিক গবেষক ফিল গানসন সিএনএনকে বলেছেন, ‘কার্টেল দে লস সোলেস বাস্তবে কোনো সংগঠন নয়। এটি মূলত একটি সাংবাদিকতা সংশ্লিষ্ট শব্দ, যা ভেনেজুয়েলার কর্তৃপক্ষের মাদক পাচারে জড়িত থাকার ধারণাকে বোঝায়।’

তবে এর মানে এই নয় যে সামরিক বা সরকারি পর্যায়ে কারও সম্পৃক্ততা নেই। গানসন বলেন, ‘এখানে কলম্বিয়ান ও মেক্সিকান কার্টেলগুলো সক্রিয়। ওরিনোকো নদীপথে মাদক যায়, আবার গুপ্ত এয়ারস্ট্রিপ থেকে উড়োজাহাজে অপূর রাজ্য থেকে সেন্ট্রাল আমেরিকার দিকে পণ্য পাঠানো হয়। ওপরের স্তরের সহযোগিতা ছাড়া এগুলোর কোনোটাই সম্ভব নয়।’

প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোলাতিন আমেরিকাভেনেজুয়েলাডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রহামলা
