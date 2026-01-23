উত্তর-পূর্ব সিরিয়ায় যেভাবে ক্ষমতা হারাল কুর্দিরা

এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত কুর্দি নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র গোষ্ঠী সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (এসডিএফ) অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই উত্তর-পূর্ব সিরিয়ায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। ইউফ্রেটিস নদীর তীরে তাদের গর্বের প্রতীক কুর্দি নারী যোদ্ধাদের মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে। রাস্তায় পড়ে আছে যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ করা হামভি গাড়িগুলো। এক দশকের বেশি সময় ধরে ইসলামিক স্টেট (আইএস) বিরোধী যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সহযোগী হিসেবে থাকা এসডিএফ-এর পতনের মধ্য দিয়ে সিরিয়ায় কুর্দিদের স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্নও কার্যত ভেঙে পড়েছে।
ইকোনমিস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—কুর্দিদের এই পতনের সূচনা হয়েছিল সিরিয়ার নতুন সরকারের সঙ্গে এসডিএফ-এর দীর্ঘ এক বছরের আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর। গত ৬ জানুয়ারি সিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আলেপ্পোর কুর্দি অধ্যুষিত এলাকায় সরকারপন্থী বাহিনী ও এসডিএফ-এর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। সরকার অতিরিক্ত সেনা পাঠালে এক সপ্তাহের মধ্যেই আলেপ্পো ছাড়তে বাধ্য হয় এসডিএফ। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সিরিয়ার বিভিন্ন আরব গোত্র কুর্দিদের থেকে সরে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অবস্থান নেয়। এতে কার্যত ভেঙে পড়ে বাহিনীটির সামরিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন—আইএসের বিরুদ্ধে এসডিএফের সামরিক সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হলেও, যুদ্ধ-পরবর্তী রাজনৈতিক প্রকল্পটি টেকসই হয়নি। উত্তর-পূর্ব সিরিয়ার রাক্কা ও দেইর ইজ-জোরের মতো আরব-অধ্যুষিত শহরগুলোতে এসডিএফ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বাড়ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সংগঠনটি আরও কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠেছিল। তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে সিরিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার প্রশংসা বা বিপ্লবী পতাকা ওড়ানোও গ্রেপ্তারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
জানা গেছে, সাম্প্রতিক সংঘাতে সরকারি বাহিনী রাক্কায় পৌঁছানোর আগেই বহু এলাকা আরব গোত্রগুলোর যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সে সময় বড় ধরনের সংঘর্ষ ছাড়াই এসডিএফের হাজার হাজার আরব সদস্য দল ছেড়ে চলে যায়।
এদিকে প্রেসিডেন্ট আল-শারা কুর্দিদের সাংস্কৃতিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে একটি ডিক্রি জারি করলে আলোচনায় এসডিএফ আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।
বর্তমানে এসডিএফের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত। তাদের ইউনিট ভেঙে সিরীয় সেনাবাহিনীতে একীভূত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আলাদা কোনো কুর্দি ইউনিট থাকবে না। যুদ্ধকালীন স্বায়ত্তশাসিত কুর্দি প্রশাসন নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিলীন হবে। অথচ কয়েক সপ্তাহ আগেও সংগঠনটি তিনটি সেনা ডিভিশন ও তাদের নেতা মাজলুম আবদির জন্য উচ্চ প্রতিরক্ষা পদের মতো তুলনামূলক ভালো প্রস্তাব পেয়েছিল।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রও স্পষ্ট করে দিয়েছে—অঞ্চলটিতে এসডিএফ আর তাদের কৌশলগত অগ্রাধিকার নয়। মার্কিন দূত জানিয়েছেন, গোষ্ঠীটির মূল মিশন প্রায় শেষ। অভ্যন্তরীণ বিভাজনও এসডিএফকে আরও দুর্বল করেছে।
গত ২০ জানুয়ারি সিরিয়ার সরকার চার দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে এসডিএফকে প্রতিষ্ঠানগুলো হস্তান্তরের সময় দেয়। তবে কুর্দি শহরগুলো দখলের চেষ্টা রক্তক্ষয়ী হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি আইএস বন্দীদের পাহারার দায়িত্বে থাকা এসডিএফের পতনে নতুন নিরাপত্তা সংকটও দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে শতাধিক আইএস বন্দী পালিয়েছে। এক যুদ্ধের অবসান হলেও, এর মধ্য দিয়ে আরেক সংঘাতের বীজ বপন হচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
