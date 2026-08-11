মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে বাশার আল আসাদ ও তাঁর চাচাত ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড

সিরিয়ার এক দশকেরও বেশি সময়ের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের অধ্যায় শেষে আজ দেওয়া হয়েছে এক নজিরবিহীন রায়। মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে দেশটির ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ। একই সাজা দেওয়া হয়েছে দারা প্রদেশের সাবেক রাজনৈতিক নিরাপত্তা প্রধান ও বাশার আল আসাদের চাচাত ভাই আতেফ নাজিবকেও।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, ২০১১ সালে দারা প্রদেশে আসাদ সরকারের অধীনে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে দামেস্কের ফৌজদারি আদালত এই রায় দিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ এবং দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় দারা প্রদেশের সাবেক রাজনৈতিক নিরাপত্তা প্রধান আতেফ নাজিবকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। দেশটির গৃহযুদ্ধ চলাকালে সংঘটিত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাদের এই সাজা দেওয়া হয়।
আজ মঙ্গলবার দামেস্কের ফৌজদারি আদালত বাশার আল-আসাদকে পূর্বপরিকল্পিত হত্যার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে। অন্যদিকে, আতেফ নাজিবকে পূর্বপরিকল্পিত হত্যা ও নির্যাতনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। আদালত বলেছে, ২০১১ সালে দারা প্রদেশে আসাদ সরকারের অধীনে সংঘটিত অপরাধগুলো মানবতাবিরোধী অপরাধের পর্যায়ে পড়ে।
সিরিয়ায় বাশার আল আসাদের পতনের পর তিনি রাশিয়া পালিয়ে যান এবং তাঁর চাচাত ভাই আতেফ নাজিব ধরা পড়েন। আদালত বাশার আল আসাদের অনুপস্থিতিতেই তাঁর মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করল।
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