যুদ্ধ ভারত মহাসাগরেও ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ইরানের

যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েল আবার হামলা চালালে ইরান যুদ্ধকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করবে বলে সতর্ক করেছেন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনির এক উপদেষ্টা। ইরানের আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা ফার্স নিউজ এজেন্সির প্রকাশিত এক ভিডিওতে এ হুমকি দিয়েছেন মেজর জেনারেল ইয়াহিয়া রহিম সাফাভি।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, সাফাভি বলেছেন, ‘সংঘাত যেহেতু পারস্য উপসাগর ও হরমুজ প্রণালি থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, তাই আরও যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় এই সংঘাত আরও বিস্তৃত হয়ে ভারত মহাসাগর এবং সম্ভবত এরও বাইরে পৌঁছাতে পারে।’
সাফাভি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি হামলা আবার শুরু হলে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য ইরানের সামরিক বাহিনী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। একই সঙ্গে তিনি লোহিত সাগরের উপকূল দখলে নেওয়ার জন্য ইয়েমেনের হুতিদের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ‘১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইয়েমেনিরা এমন যেকোনো আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, যারা কোনো না কোনোভাবে তাদের ভৌগোলিক অখণ্ডতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছে।’
খামেনির উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘এখানে আমাকে স্পষ্ট করে বলতে হচ্ছে, আমেরিকানরা যদি নতুন করে যুদ্ধ শুরু করে, তাহলে লোহিত সাগর ও বাব আল-মান্দেব প্রণালিকে কেন্দ্র করে একটি নতুন ফ্রন্ট তাদের চোখের সামনেই খুলে যেতে পারে।’
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে যুক্তরাষ্ট্রের দাবিগুলো মেনে না নিলে ‘ধ্বংস করে দেওয়ার’ হুমকি দিয়েছেন। এক নিরাপত্তা বিশ্লেষক বলেছেন, মধ্যবর্তী নির্বাচন এগিয়ে আসার সময় কট্টরপন্থী সমর্থকদের সন্তুষ্ট করতেই ট্রাম্প এই হুমকি দিয়েছেন।
অস্ট্রিয়া সরকারের সাবেক প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে ভলফগ্যাং পুস্তাই আল জাজিরাকে বলেন, ‘ট্রাম্পের বক্তব্যের বিষয়ে আমি বলব, এর লক্ষ্য শ্রোতা ছিল সবার আগে যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান ভোটাররা। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প...আসলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে খুব একটা সম্মান করেন না। তাই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বৈধ কি না, তা নিয়ে তিনি খুব একটা চিন্তিত নন। ইরানের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য। তাহলে কি আমরা জঙ্গলের আইনের মতো কোনো পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি? আমি আশঙ্কা করছি, হ্যাঁ। আপাতত এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে, শিগগির আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার অবস্থানে ফিরে আসা হবে।’
পুস্তাই আরও বলেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর টোল আরোপের ইরানি পরিকল্পনাও আন্তর্জাতিক আইনে নৌযান চলাচলের স্বাধীনতা লঙ্ঘন করে। তিনি বলেন, ‘তাই হ্যাঁ, আমরা বর্তমানে জঙ্গলের আইনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তবে এর জন্য শুধু যুক্তরাষ্ট্র দায়ী নয়; ইরানের দিক থেকেও একই ধরনের ভূমিকা রয়েছে।’
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যজুড়ে সর্বশেষ বিধানসভা নির্বাচনী চক্রে বিজেপি ৫২৯ কোটি রুপি খরচ করেছে। গত মে মাসে এই নির্বাচনী চক্র শেষ হয়েছে। দলটির নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া ব্যয়ের হিসাব অনুযায়ী, এই অর্থের অর্ধেকেরও বেশি খরচ হয়েছে একটি রাজ্যে—পশ্চিমবঙ্গে।১ ঘণ্টা আগে
কিছুদিন আগে ইরান সরকার এক ব্যতিক্রমী সামরিক মহড়ার আয়োজন করেছিল। এতে অংশ নিয়েছিলেন নিয়মিত সেনাসদস্যরা নন, বরং ইরানের সাধারণ নাগরিকেরা। এই মহড়া এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হলো যার কিছুদিন পরেই ইরান–ইরাকের ৮ বছরের যুদ্ধ শুরুর ৪৬ তম বার্ষিকী।৩ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পর সিএনএন, এমএম নাউ ও পলিটিকোর সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউসে প্রবেশাধিকার পুনর্বহালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার একটি আদালত স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার এই নির্দেশ দেয়।৪ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তাদের চলমান বাণিজ্য যুদ্ধবিরতি আরও দুই মাসের জন্য বাড়াতে সম্মত হয়েছে। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে সাময়িকভাবে স্থগিত থাকা বাণিজ্যযুদ্ধের বিরতি আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এর আগে এই বিরতির মেয়াদ ১০ নভেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল।৪ ঘণ্টা আগে