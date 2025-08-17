গাজা দখল পরিকল্পনায় পালাচ্ছে ফিলিস্তিনিরা, ইসরায়েলে হরতাল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
গাজার দক্ষিণাঞ্চলের জেইতুন এলাকায় ইসরায়েলি বাহিনীর টানা ছয় দিনের বিমান হামলা ও গোলাবর্ষণের মুখে হাজার হাজার মানুষ গাজা সিটি ছেড়ে পালাচ্ছে। স্থানীয় হামাস-নিয়ন্ত্রিত পৌরসভা জানিয়েছে, পরিস্থিতি এখন ‘বিপর্যয়কর’। গাজার সিভিল ডিফেন্স সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলের এমন হামলায় গতকাল শনিবার অন্তত ৪০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে, তারা দক্ষিণ গাজায় মানুষ সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলোকে আবারও তাঁবু আনার অনুমতি দেবে। ইসরায়েলের লক্ষ্য এক মিলিয়নের বেশি মানুষকে গাজা সিটি থেকে জোর করে দক্ষিণ অংশের ক্যাম্পে পাঠানো। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইতিমধ্যে এ পরিকল্পনার নিন্দা জানিয়েছে।
গাজার পৌরসভা জানিয়েছে, জেইতুনের প্রায় ৫০ হাজার অধিবাসীর অধিকাংশই খাদ্য ও পানির অভাবে ভুগছে। স্থানীয় বাসিন্দা ঘাসসান কাশকো সাংবাদিকদের বলেন, ‘বিমান হামলা আর ট্যাংকের গোলার শব্দে বিস্ফোরণ থামেই না। আমরা ঘুমের স্বাদ ভুলে গেছি।’ হামাস জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনী গাজা সিটির পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে বড়ধরনের অভিযান চালাচ্ছে।
দীর্ঘ প্রায় দুই বছরের হামলায় গাজা সিটির ৮০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চারটি মাত্র হাসপাতাল সক্রিয় থাকলেও ওষুধ ও সরঞ্জামের ঘাটতির কারণে সেগুলো ২০ শতাংশেরও কম সক্ষমতায় চলছে। জাতিসংঘ বলছে, পুরো গাজায় ইতিমধ্যে ১৯ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত, যা মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ। অপুষ্টির কারণে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। শুধু গতকালই অপুষ্টিতে মারা গেছে আরও ১১ জন, যার মধ্যে একটি শিশু। এ নিয়ে অপুষ্টিজনিত কারণে গাজায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫১-এ, এর মধ্যে ১০৮টি শিশু।
আজ বিবিসি জানিয়েছে, চিকিৎসার জন্য ইতালিতে নেওয়া ২০ বছর বয়সী মারাহ আবু জুহরি গত শুক্রবার মারা গেছেন। প্রবল অপুষ্টিতে ভুগতে থাকা গাজার এ তরুণী ইতালির পিসা শহরের একটি হাসপাতালে পৌঁছানোর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান।
এদিকে সরকারের গাজা দখল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ছে ইসরায়েলের ভেতরে। দেশটিতে এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আজ সাধারণ ধর্মঘট চলছে। জিম্মিদের পরিবারসহ হাজারো মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। তেল আবিব ও জেরুজালেমে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে, সড়ক অবরোধে জনজীবনও স্থবির।
এক বিক্ষোভকারী বলেছেন, সময় এসেছে যুদ্ধ শেষ করার, জিম্মিদের মুক্ত করার এবং ইসরায়েলকে স্থিতিশীলতার পথে ফেরানোর।
