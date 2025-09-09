দোহায় ইসরায়েলি হামলায় কিছু হয়নি হামাস নেতাদের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দোহায় ইসরায়েলি হামলায় কোনো ক্ষতি হয়নি হামাস নেতাদের। হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য সুহাইল আল-হিন্দি আল জাজিরাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আল-হিন্দি আল জাজিরাকে একাধিকবার জানিয়েছেন, হামলায় টার্গেট করা হলেও সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব নিরাপদ আছে। তবে এ ঘটনায় নিহত হয়েছেন হামাসের জ্যেষ্ঠ নেতা খালিল আল-হাইয়ার ছেলে হুমাম এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ এক সহকারী। তিনজন দেহরক্ষীর সঙ্গেও এখনো যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।
আল-হিন্দি বলেন, হামাসের নেতাদের হত্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। হামলার সময় তারা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি বিষয়ক বৈঠকে অংশ নিচ্ছিলেন।
আল-হিন্দি বলেন, যেকোনো প্রাণহানিই বেদনাদায়ক। সংগঠনের নেতৃত্বের রক্ত যেমন মূল্যবান, তেমনি প্রতিটি ফিলিস্তিনি শিশুর রক্তও সমানভাবে মূল্যবান।
নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর কোটেশ্বরে ভয়াবহ সহিংসতায় তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রাণ হারিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা গেছে, আত্মসমর্পণের পরও আন্দোলনকারীরা তাঁদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন।৩৭ মিনিট আগে
নেপালে চলমান বিক্ষোভ ও সহিংস পরিস্থিতির মধ্যে সেনাবাহিনী কঠোর অবস্থান নিয়েছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়—যদি সহিংস কর্মকাণ্ড, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ অব্যাহত থাকে, তবে রাত ১০টা (স্থানীয় সময়) থেকে সেনাসহ সব নিরাপত্তা সংস্থা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে বাধ্য হবে।১ ঘণ্টা আগে
নেপালে চলমান বিক্ষোভে আরও একজন নিহত হয়েছেন। এতে মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ২২-এ। এর মধ্যে গতকাল সোমবারের বিক্ষোভেই প্রাণ হারায় অন্তত ১৯ জন।১ ঘণ্টা আগে
জেনারেশন জেড নেতৃত্বাধীন সহিংস বিক্ষোভ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নেপালের দুটি জেলায় বড় ধরনের কারাগার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে শত শত বন্দী পালিয়ে গেছে বলে সরকারি কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন।১ ঘণ্টা আগে