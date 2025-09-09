দোহায় ইসরায়েলি হামলায় কিছু হয়নি হামাস নেতাদের

Ajker Patrika
দোহায় ইসরায়েলি হামলায় কিছু হয়নি হামাস নেতাদের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­


দোহায় ইসরায়েলি হামলায় কোনো ক্ষতি হয়নি হামাস নেতাদের। হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য সুহাইল আল-হিন্দি আল জাজিরাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আল-হিন্দি আল জাজিরাকে একাধিকবার জানিয়েছেন, হামলায় টার্গেট করা হলেও সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব নিরাপদ আছে। তবে এ ঘটনায় নিহত হয়েছেন হামাসের জ্যেষ্ঠ নেতা খালিল আল-হাইয়ার ছেলে হুমাম এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ এক সহকারী। তিনজন দেহরক্ষীর সঙ্গেও এখনো যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।

আল-হিন্দি বলেন, হামাসের নেতাদের হত্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। হামলার সময় তারা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি বিষয়ক বৈঠকে অংশ নিচ্ছিলেন।

আল-হিন্দি বলেন, যেকোনো প্রাণহানিই বেদনাদায়ক। সংগঠনের নেতৃত্বের রক্ত যেমন মূল্যবান, তেমনি প্রতিটি ফিলিস্তিনি শিশুর রক্তও সমানভাবে মূল্যবান।

হামাসদোহাহামলাইসরায়েল
