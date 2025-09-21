Ajker Patrika
> বিশ্ব
> মধ্যপ্রাচ্য

৪৭ জিম্মির ছবি প্রকাশ করে ‘ফেয়ারওয়েল ফটো’ বলল হামাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

হাতে থাকা বাকি ৪৭ জিম্মির ছবি প্রকাশ করছে হামাস। ছবিটিকে তারা ‘বিদায়ী ছবি’ বা ‘ফেয়ারওয়েল ফটো’ বলে আখ্যায়িত করছে। প্রকাশিত ছবিটিতে দেখা যায় প্রতিটি জিম্মিকে রন আরাদ নামে চিহ্নিত করে সঙ্গে একটি করে নম্বর যোগ করে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালের ১৬ অক্টোবর দক্ষিণ লেবাননে এক অভিযানে অংশ নেন ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর নেভিগেটর রন আরাদ। ওই অভিযানে নিখোঁজ হন তিনি।

ছবির সঙ্গে প্রকাশিত লেখায় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে জিম্মি বিনিময়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য দায়ী করা হয়েছে। পাশাপাশি অভিযোগ করা হয়েছে, সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াল জামির নিজে আপত্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত গাজা অভিযানে এগিয়ে গেছেন। লেখাটিতে বলা হয়েছে, ‘নেতানিয়াহুর অস্বীকৃতি আর জামিরের নতি স্বীকারের কারণেই গাজা সিটিতে সামরিক অভিযান শুরু হয়েছে। আর তার কারণেই এ বিদায়ী ছবি প্রকাশ করা হলো।’

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ওয়াইনেটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৪৭ জিম্মির মধ্যে কেবল ২০ জন এখনো জীবিত আছে বলে মনে করা হচ্ছে। আরও দুজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় এবং বাকিরা মৃত বলে ধারণা করছে কর্তৃপক্ষ।

হামাসের সশস্ত্র শাখা আল-কাসাম ব্রিগেডের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘তোমাদের বন্দীরা গাজা সিটির বিভিন্ন মহল্লায় ছড়িয়ে রয়েছে। নেতানিয়াহু যখন তাঁদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমরা তাঁদের জীবনের ব্যাপারে আর উদ্বিগ্ন নই। এই অভিযান শুরু মানেই তোমরা কোনো বন্দী ফেরত পাবে না। না জীবিত, না মৃত। তাঁদের পরিণতিও হবে রন আরাদের মতো।’

গত জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত বিরতিতে হামাস ৩০ জন জিম্মি মুক্তি দিয়েছিল, যার মধ্যে ছিল ২০ জন ইসরায়েলি বেসামরিক নাগরিক, পাঁচ সেনা ও পাঁচজন ছিলেন থাই নাগরিক। এ সময় আট নিহত ইসরায়েলির মরদেহও ফেরত দেওয়া হয়। চলতি বছরের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ‘ইঙ্গিতমূলক পদক্ষেপ’ হিসেবে একজন মার্কিন-ইসরায়েলি জিম্মি মুক্তি দেয় হামাস। বিনিময়ে মুক্তি পায় ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী থাকা ২ হাজার ফিলিস্তিনি।

বিষয়:

গাজা উপত্যকাবেনিয়ামিন নেতানিয়াহুফিলিস্তিনইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

জাপাকে যে দোষ দেওয়া হচ্ছে, তার বড় ভাগীদার বিএনপি-জামায়াত: আনিসুল

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

সম্পর্কিত

লাখ ডলার ভিসা ফি কি কর্মরতদেরও দিতে হবে, যা জানাল হোয়াইট হাউস

লাখ ডলার ভিসা ফি কি কর্মরতদেরও দিতে হবে, যা জানাল হোয়াইট হাউস

বাগরাম ঘাঁটি ফেরত না দিলে খারাপ কিছু ঘটবে, তালেবানকে হুমকি ট্রাম্পের

বাগরাম ঘাঁটি ফেরত না দিলে খারাপ কিছু ঘটবে, তালেবানকে হুমকি ট্রাম্পের

৪৭ জিম্মির ছবি প্রকাশ করে ‘ফেয়ারওয়েল ফটো’ বলল হামাস

৪৭ জিম্মির ছবি প্রকাশ করে ‘ফেয়ারওয়েল ফটো’ বলল হামাস

নেদারল্যান্ডসে কট্টর ডানপন্থীদের বিক্ষোভের সময় সংঘর্ষ, রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে

নেদারল্যান্ডসে কট্টর ডানপন্থীদের বিক্ষোভের সময় সংঘর্ষ, রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে