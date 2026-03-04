Ajker Patrika
ইসরায়েলি হামলায় হাজারো ইরানি সেনা নিহতের দাবি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা দাবি করেছেন, চলমান সংঘাতে ইরানে চালানো হামলায় হাজার হাজার ইরানি সেনা নিহত হয়েছেন।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় রামাত দাভিদ বিমানঘাঁটির কমান্ডার কর্নেল ‘আলেফ’ বলেন, গত দুই দিনে আমরা হাজার হাজার ইরানি বাহিনীকে হত্যা করেছি।

ইসরায়েলের রামাত ডেভিড এয়ারবেজের এই কমান্ডার জানান, তিনি পূর্ব তেহরানে অবস্থিত একটি বৃহৎ ইরানি সামরিক কমপ্লেক্সে সর্বশেষ দফার হামলায় অংশ নেন।

তার ভাষায়, ‘বোমা ফেলার কয়েক সেকেন্ড আগে আমি ডান ও বামে তাকিয়ে দেখেছি, আমার পাশে ডজনখানেক যুদ্ধবিমান উড়ছে। তারা অবাধে উড়ছিল, শত শত টন নির্ভুল গোলাবারুদ নিক্ষেপ করছিল এবং লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করছিল।’

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যনিহতহামলাইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
ট্রাম্পকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না রাশিয়া, আতঙ্ক ভর করেছে

ট্রাম্পকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না রাশিয়া, আতঙ্ক ভর করেছে

রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ৩ সেনা কর্মকর্তা

রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ৩ সেনা কর্মকর্তা

এক হাত কেন জোব্বায় ঢেকে রাখতেন খামেনি

এক হাত কেন জোব্বায় ঢেকে রাখতেন খামেনি

১৮ মার্চও ছুটি ঘোষণা হচ্ছে, ঈদ অবকাশ বাড়বে সরকারি কর্মীদের

১৮ মার্চও ছুটি ঘোষণা হচ্ছে, ঈদ অবকাশ বাড়বে সরকারি কর্মীদের

১০ হাজার কনস্টেবল নেবে পুলিশ

১০ হাজার কনস্টেবল নেবে পুলিশ

প্রতিবেশী দেশগুলোতে হামলার ব্যাখ্যা দিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট

প্রতিবেশী দেশগুলোতে হামলার ব্যাখ্যা দিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট

এখনো চূড়ান্ত হননি ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা, হয়েছে সংক্ষিপ্ত তালিকা

এখনো চূড়ান্ত হননি ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা, হয়েছে সংক্ষিপ্ত তালিকা

তুরস্কের আকাশে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র, রাষ্ট্রদূতকে তলব

তুরস্কের আকাশে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র, রাষ্ট্রদূতকে তলব

