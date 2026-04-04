ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলে আহত ৬

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ৩৬
তেল আবিবে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি। ছবি: সংগৃহীত

ইসরায়েলের মধ্যাঞ্চলে বেশ কয়েক দফা শক্তিশালী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। শনিবার (৪ এপ্রিল) ইসরায়েলের বিভিন্ন এলাকায় চালানো এসব হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং অন্তত ছয়জন বেসামরিক নাগরিক আহত হয়েছেন। এর জবাবে ইসরায়েলি বিমানবাহিনী (আইডিএফ) তেহরানসহ ইরানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো লক্ষ্য করে পাল্টা বিমান হামলা চালিয়েছে।

শনিবার বিকেল পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইরানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রগুলো মধ্য ইসরায়েলের এক ডজনের বেশি স্থানে আঘাত হেনেছে।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভোররাতে একটি ক্লাস্টার বোমার আঘাতে তেল আবিবের রামাত গানে একটি ভবন আংশিক ধসে পড়ে। আরেক শহর রোশ হ্যায়াইনে উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুতের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শহরের বড় একটি অংশ বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়ে।

ইসরায়েলি জরুরি সেবা সংস্থা মাগেন ডেভিড অ্যাডম জানিয়েছে, হামলায় ২৪ বছর বয়সী এক যুবক ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ২০ বছর বয়সী দুই যুবক কাচের আঘাতে আহত হয়েছেন এবং অন্য একজন বিস্ফোরণে চোট পেয়েছেন। বিকেলে ৫২ বছর বয়সী আরও একজন সামান্য আহত হন।

এদিকে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় বিয়ার শেবার কাছে নিওত হোভাব শিল্প এলাকায় কয়েক শ কেজি ওজনের একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানলে সেখানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। উত্তর ইসরায়েলেও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে।

ইসরায়েলের পাশাপাশি পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলেও ইরান হামলা অব্যাহত রেখেছে। গতকাল শুক্রবার কুয়েতের জাতীয় তেল কোম্পানির একটি শোধনাগারে ড্রোন হামলায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ওয়াটার ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শনিবার বাহরাইনে ড্রোন হামলায় চারজন আহত হয়েছেন। দুবাইতে মার্কিন ক্লাউড কম্পিউটিং প্রতিষ্ঠান ওরাকলের অফিসসহ দুটি ভবনে ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ আছড়ে পড়ার খবর পাওয়া গেছে।

