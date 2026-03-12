ইরান যুদ্ধে গৃহহীন ৩২ লাখ মানুষ: জাতিসংঘ

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর দেশটিতে গত দুই সপ্তাহে প্রায় ৩২ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে।
বিবৃতিতে ইউএনএইচসিআর জানায়, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ইরানের ভেতরে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩২ লাখে। হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বা ঘরবাড়ি হারানো পরিবারগুলোর সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা একটি প্রাথমিক মূল্যায়নের পর এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে।
ইউএনএইচসিআর সতর্ক করে বলেছে, ‘যেহেতু সংঘাত এখনো অব্যাহত রয়েছে, তাই এই সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মানবিক দিক থেকে এটি একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতি হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।’
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংঘাতের কারণে সাধারণ মানুষ দলে দলে শহর ছেড়ে গ্রাম অঞ্চলের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলো এই বিপুলসংখ্যক বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য জরুরি খাদ্য, পানীয় জল এবং আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।
অলাভজনক মানবিক সংস্থা ইরানি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মতে, ইরানে এখন পর্যন্ত অন্তত ১ হাজার ৩০০ মানুষ নিহত হয়েছে। যুদ্ধের প্রথম দিনে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর মিনাবের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ১৭৫ জন স্কুলছাত্রী ও এক কর্মী নিহত হয়। তবে রেড ক্রিসেন্টের দেওয়া এই নিহতের তালিকায় ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) সামরিক সদস্যদের সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত কি না, তা স্পষ্ট নয়।
ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছে আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানী সংস্থা বেলিংক্যাট। সংস্থাটির সাম্প্রতিক ভূস্থানিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, মার্কিন নৌবাহিনী ইরাকের আকাশসীমা ব্যবহার করে ইরানে অন্তত ২০টি ‘টমাহক’ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। এই ঘটনাটি ইরাকের সার্বভৌমত্ব এবং আন্তর্জাতিক....১০ মিনিট আগে
পূর্ব আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ভূমি ধসে অন্তত ৫২ জন প্রাণ হারিয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার আঞ্চলিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ ঘটনায় আরও ৫০ জন নিখোঁজ রয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ভারী বর্ষণের জেরে চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে দেশটির গামো জোনে এই বিপর্যয় ঘটে।২১ মিনিট আগে
ইরানের নবনিযুক্ত সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনি ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর প্রথম আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল থেকে অবিলম্বে সমস্ত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি বন্ধ করতে হবে; অন্যথায় সেগুলোতে ভয়াবহ হামলা চালানো হবে।২৮ মিনিট আগে