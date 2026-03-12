মধ্যপ্রাচ্যে সব মার্কিন ঘাঁটি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে: মোজতবা খামেনি

ইরানের নবনিযুক্ত সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনি ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর প্রথম আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল থেকে অবিলম্বে সমস্ত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি বন্ধ করতে হবে; অন্যথায় সেগুলোতে ভয়াবহ হামলা চালানো হবে।
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন ও ইসরায়েলি বিমান হামলায় তাঁর পিতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার পর এটিই মোজতবার প্রথম প্রকাশ্য বিবৃতি। তাঁর এই বক্তব্য এই অঞ্চলে চলমান যুদ্ধকে আরও দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী করার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন সমর বিশেষজ্ঞরা।
মোজতবা খামেনি স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘এই অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতির সময় ফুরিয়ে এসেছে। হয় আপনারা অবিলম্বে আপনাদের ঘাঁটিগুলো গুটিয়ে নিন, নয়তো আমাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হোন।’
তিনি তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, মার্কিন ঘাঁটিগুলো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব নষ্ট করছে এবং বর্তমান অস্থিতিশীলতার জন্য এককভাবে ওয়াশিংটন দায়ী।
তিনি আইআরজিসি এবং তাদের আঞ্চলিক প্রক্সি নেটওয়ার্কগুলোকে যেকোনো সময় পালটা আঘাত হানার জন্য সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনি। গত রোববার দায়িত্ব নেওয়ার পর আজ বৃহস্পতিবার তাঁর রেকর্ড করা ভাষণটি ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। ভাষণে তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ‘আমরা আমাদের শহীদদে২ মিনিট আগে
ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছে আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানী সংস্থা বেলিংক্যাট। সংস্থাটির সাম্প্রতিক ভূস্থানিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, মার্কিন নৌবাহিনী ইরাকের আকাশসীমা ব্যবহার করে ইরানে অন্তত ২০টি ‘টমাহক’ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। এই ঘটনাটি ইরাকের সার্বভৌমত্ব এবং আন্তর্জাতিক....১০ মিনিট আগে
পূর্ব আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ভূমি ধসে অন্তত ৫২ জন প্রাণ হারিয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার আঞ্চলিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ ঘটনায় আরও ৫০ জন নিখোঁজ রয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ভারী বর্ষণের জেরে চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে দেশটির গামো জোনে এই বিপর্যয় ঘটে।২১ মিনিট আগে
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনি তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাষণ দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার একটি রেকর্ড করা টেলিভিশন ভাষণে তিনি বলেছেন, শত্রুদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হরমুজ প্রণালি বন্ধ রাখা হবে। একই সঙ্গে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সব মার্কিন ঘাঁটি অবিলম্বে বন্ধ করারও আলটিমেটাম দ২৫ মিনিট আগে