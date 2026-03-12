Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্যে সব মার্কিন ঘাঁটি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে: মোজতবা খামেনি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১২ মার্চ ২০২৬, ১৯: ৪৭
মধ্যপ্রাচ্যে সব মার্কিন ঘাঁটি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে: মোজতবা খামেনি
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মুজতবা হোসেইনি খামেনি। ছবি: সংগৃহীত

ইরানের নবনিযুক্ত সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনি ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর প্রথম আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল থেকে অবিলম্বে সমস্ত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি বন্ধ করতে হবে; অন্যথায় সেগুলোতে ভয়াবহ হামলা চালানো হবে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন ও ইসরায়েলি বিমান হামলায় তাঁর পিতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার পর এটিই মোজতবার প্রথম প্রকাশ্য বিবৃতি। তাঁর এই বক্তব্য এই অঞ্চলে চলমান যুদ্ধকে আরও দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী করার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন সমর বিশেষজ্ঞরা।

মোজতবা খামেনি স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘এই অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতির সময় ফুরিয়ে এসেছে। হয় আপনারা অবিলম্বে আপনাদের ঘাঁটিগুলো গুটিয়ে নিন, নয়তো আমাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হোন।’

তিনি তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, মার্কিন ঘাঁটিগুলো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব নষ্ট করছে এবং বর্তমান অস্থিতিশীলতার জন্য এককভাবে ওয়াশিংটন দায়ী।

তিনি আইআরজিসি এবং তাদের আঞ্চলিক প্রক্সি নেটওয়ার্কগুলোকে যেকোনো সময় পালটা আঘাত হানার জন্য সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

বিষয়:

যুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যযুক্তরাষ্ট্রহামলাইরান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ২০০১-এ বিদায় নেয় আওয়ামী লীগ: সংসদে রাষ্ট্রপতি

দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ২০০১-এ বিদায় নেয় আওয়ামী লীগ: সংসদে রাষ্ট্রপতি

১০ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড তিস্তার চর

১০ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড তিস্তার চর

ডেমু বদলে হচ্ছে কমিউটার, নতুন দুই আন্তনগর ট্রেন

ডেমু বদলে হচ্ছে কমিউটার, নতুন দুই আন্তনগর ট্রেন

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

সম্পর্কিত

শহীদদের রক্তের বদলা নেওয়া হবে: মোজতবা খামেনি

শহীদদের রক্তের বদলা নেওয়া হবে: মোজতবা খামেনি

ইরাকের আকাশসীমা ব্যবহার করে ইরানে ২০টি টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে যুক্তরাষ্ট্র: বেলিংক্যাট

ইরাকের আকাশসীমা ব্যবহার করে ইরানে ২০টি টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে যুক্তরাষ্ট্র: বেলিংক্যাট

ইথিওপিয়ায় ভূমি ধসে নিহত অন্তত ৫২, নিখোঁজ অর্ধশত

ইথিওপিয়ায় ভূমি ধসে নিহত অন্তত ৫২, নিখোঁজ অর্ধশত

হরমুজ প্রণালি বন্ধই থাকবে—প্রথম ভাষণে মোজতবা খামেনির হুঁশিয়ারি

হরমুজ প্রণালি বন্ধই থাকবে—প্রথম ভাষণে মোজতবা খামেনির হুঁশিয়ারি